Milei en Argentina: ¿el presidente Petro tendrá otro frente de tensión diplomática?

El triunfo de Javier Milei en la Argentina abre interrogantes no solo sobre el devenir del país argentino sino por la relación que se construirá a partir del 10 de diciembre -fecha en la que el economista libertario asumirá el poder en Casa Rosada- con Colombia. Maxime cuando la primera reacción del presidente Gustavo Petro a la victoria del líder de La Libertad Avanza estuvo lejos de tender puentes diplomáticos.



"Ha ganado la extrema derecha en Argentina; es la decisión de su sociedad. Triste para América Latina y ya veremos... el neoliberalismo ya no tiene propuesta para la sociedad, no puede responder a los problemas actuales de la humanidad", expresó en primera instancia el jefe de Estado luego de que Milei se impusiera sobre el peronista Sergio Massa con casi 12 puntos de diferencia.

20 minutos después, y luego de despertar críticas, el primer mandatario arregló su mensaje con otro trino en el que con mayor cortesía felicitó a Milei, puso por encima la estabilidad de las relaciones diplomáticas entre Colombia y Argentina y llamó al progresismo argentino a la reflexión.



"Las relaciones de Colombia y Argentina, los vínculos entre sus pueblos se mantendrán en el respeto mutuo. Felicito a Milei. Y esperamos del progresimo argentino las valoraciones que le permitan a los pueblos latinoamericanos aprender de las lecciones de la historia", indicó.

Ahora bien, su primer texto volvió a alimentar el debate sobre las maneras como un estadista debería comportarse ante situaciones de tal envergadura como la elección de un nuevo presidente en un país de la región.

"Desafortunado y destemplado mensaje de @petrogustavo al pueblo argentino. Parece no entender que como presidente debe manejar las relaciones diplomáticas con la responsabilidad de un estadista y no con la pulsión partidista de un activista. Lamentable espectáculo", dijo el representante del Centro Democrático Andrés Forero.



Desde Buenos Aires, Patricia Bullrich, excandidata presidencial y líder del movimiento Juntos por el Cambio cuyo apoyo a Milei en segunda vuelta fue clave para el regreso de la derecha al poder en Argentina, cuestionó las palabras de Petro.



"Me pareció un poco pasado de tono el tuit del presidente colombiano, con todo respeto a los colombianos. No estuvo a la altura de un presidente que tiene que saludar al presidente de la Argentina electo. Catalogándolo, diciendo que había ganado la ultraderecha, me parece que es una politización que la relación entre Argentina y Colombia no tiene que tener”, dijo en Blu Radio.

La opinión del Presidente Petro contrasta con la de sus homólogos de izquierda del continente. Por ejemplo, el presidente chileno Gabriel Boric escribió: "Hoy el pueblo argentino tuvo una jornada democrática para elegir a su Presidente por los próximos cuatro años. Saludo a Javier Milei por su triunfo y a Sergio Massa por su digno reconocimiento de la derrota. Al pueblo argentino le deseo lo mejor y sepan que siempre contarán con nuestro respeto y apoyo. Como Presidente de Chile trabajaré incansablemente por mantener a nuestras naciones hermanas unidas y colaborando para el bienestar de todos y todas".



Por su parte, el mandatario brasileño Ignacio Lula Da Silva dio su respaldo a las instituciones argentinas y aseguró que el triunfo de la democracia debe ser respetado: "La democracia es la voz del pueblo y siempre debe ser respetada. Mis felicitaciones a las instituciones argentinas por conducir el proceso electoral y al pueblo argentino que participó de la jornada electoral de manera ordenada y pacífica”.

Hoy el pueblo argentino tuvo una jornada democrática para elegir a su Presidente por los próximos cuatro años.



Incluso el propio embajador de Colombia en Argentina, Camilo Romero, apostó por un mensaje moderado: "Ya son 40 años del retorno de la democracia en Argentina. Y hoy, en esa democracia, el pueblo argentino ha decidido que Javier Milei sea su presidente. Eso es finalmente la democracia, la posibilidad de la alternancia en el poder. Hoy ganan unos y mañana otros. Cariño siempre por el pueblo argentino", comentó anoche.



El ideario político de Petro contrasta no solo con el de Milei sino con la persona que en las últimas horas se erige como su futura canciller: Diana Mondino, una de las líderes de Libertad Avanza.



En declaraciones a los medios a puesto su sello de rechazo a los gobiernos de izquierda o que se hacen llamar progresistas. Así, por ejemplo, en estos días dijo que Milei no trabajará con Lula Da Silva a quien considera "comunista y corrupto".



Para la futura nueva canciller, es necesario establecer una relación con Brasil "entre países y no de presidentes". "No vamos a tener relación con el Estado de China", dijo a los medios Mondino durante la campaña.



La muy dura situación que se vive en Gaza por el ingreso con mano de hierro por parte de Israel también puede ser un punto de distancia.

Para el presidente Petro, lo que está haciendo a diario Israel son crímenes de guerra por lo que se deben llevar a sus responsables a la Corte Penal Internacional. El mandatario colombiano, sin embargo, no ha condenado la acción terrorista de Hamás en Israel. Un hecho que también produjo controversia en la campaña en Argentina.



"Fuimos muy claros con esto. Se debe incluir a Hamás en la lista de organizaciones terroristas, cosa que Massa hasta ahora no hizo desde el gobierno", dijo a los medios la señora Mondino quien muy seguramente desde diciembre tendrá bajo su mando la política exterior.



Si desde Argentina muestran esta talante, desde la Casa de Nariño también. No solo por la reacción de ayer cuando se conoció el triunfo de Milei sino por las declaraciones que hizo públicas contra él a lo largo de la campaña del economista, a quien llegó a comparar con Hitler y señalar de llevar el fascismo a la Argentina.



Una tensión que no sería la primera tras las complejas relaciones con Israel y el primer ministro Benjamín Netanyahu, así como con el presidente salvadoreño

"Estoy convencido de qué Gustavo Petro no debería seguir comportándose como una influenciador de redes sociales, sino como un presidente y que la relaciones internacionales deberían ser asumidas por alguien que no solamente le haga caso al presidente, sino que tenga la formación y preparación que da la carrera diplomática", asevera el analista político Carlos Arias.

GANÓ EL CAMBIO

Por su parte, Enrique Prieto Rios, profesor de Derecho Internacional del Rosario, cree si bien el comentario es desafortunado es necesario diferenciar las declaraciones del primer mandatario en redes sociales a sus declaraciones oficiales como jefe de Estado. "Al parecer el es muy flexible y escribe en caliente en esa red, pero muchos de sus pronunciamientos en esa red no se materializan necesariamente en unas políticas de Gobierno".



Igualmente, sostiene que Petro "no debería meterse en asuntos internos. Como lo dijo Lula: es la democracia y el pueblo votó hacia allá. Acá lo importante es felicitar a la institucionalidad argentina".



Sin embargo, el experto dice que no es lo mismo una declaración fuera de lugar proveniente de Colombia en comparación a si es de Chile o de Brasil debido a la cercanía territorial y político-económica que tienen ambos países con Argentina.



"A ellos les toca ser más rigurosos con sus declaraciones pero no deja de ser complicado o criticable la declaración de Gustavo Petro. Como Presidente debe respetar la elección de ese país.

Para Arias, el Presidente está generando un fenómeno de aislamiento social que se suma a las declaraciones con respecto a la explotación de hidrocarburos que entregó la semana pasada en Venezuela.

Los analistas recomiendan que, a pesar de las diferencias que puedan existir, el Gobierno Nacional deberá "pragmático" y regir su relación diplomática con el nuevo gobierno argentino a partir de los principios del Derecho Internacional Humanitario.

Juan Pablo Penagos Ramírez

REDACCIÓN POLÍTICA