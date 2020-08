‘Un proceso de paz depende de que Eln muestre voluntad’

El alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, aseguró que hay pruebas evidentes de que el Eln cada día está más involucrado en el negocio del narcotráfico; sostuvo que es un grupo sin unidad de mando y que con su accionar, él mismo le está cerrando las puertas al proceso de paz.



(Le puede interesar: ‘Nos sorprende y fastidia que el Gobierno nos maltrate tanto’: Gaviria)

Ceballos atribuyó las recientes masacres en Samaniego y Ricaurte (Nariño), la del viernes en Arauca y otros hechos violentos en el Cauca, Chocó y el Catatumbo a la disputa territorial que libran grupos ilegales, entre ellos el Eln, para hacerse con los corredores del narcotráfico hacia el Pacífico y Venezuela.



¿Qué está pasando en Nariño, el Cauca y el Catatumbo con el Eln? ¿Cómo ve la situación?



El Eln es un grupo armado que tiene un problema serio de unidad de mando. Por un lado, el Eln tiene un problema complejo y es que los cinco miembros de su comando central, todos ellos están fuera de Colombia (...), eso implica una gran dificultad de unidad de mando y, por tanto, una gran dispersión de sus estructuras en todo el país.



(Lea también: ‘Los ex-Farc son optimistas, pero no para cantar victoria’)



¿Eso explica el aumento de las masacres?



La consecuencia de eso es que los cabecillas tomen decisiones totalmente autónomas en algunos casos y en otros, decisiones arbitrarias. Cada vez más se denota la participación activa del Eln en el control de las rutas, y eso se refleja en los enfrentamientos que tiene el Eln en distintas partes del país. En el Catatumbo con ‘los Pelusos’ (Epl), por el control del tráfico de drogas hacia territorio venezolano; en Samaniego busca mantener el control de las rutas en disputa con el ‘clan del Golfo’ y de la antigua estructura 30 de las Farc.

Esas disputas en Cauca y Nariño se dan en una zona donde quien controle el corredor puede llegar al Pacífico con las rutas del negocio del narcotráfico FACEBOOK

TWITTER

Esas disputas en Cauca y Nariño se dan en una zona donde quien controle el corredor puede llegar al Pacífico con las rutas del negocio del narcotráfico. Y en Arauca, en esa zona donde ocurrió la masacre el viernes, operan el Eln y las disidencias de las Farc; los dos se disputan el control territorial tanto por las rutas del narcotráfico como por el negocio del contrabando.



(Además lea: En secreto... El llamado de empresarios antioqueños a Uribe)



‘Pablo Beltrán’ dice que las masacres ocurren en las zonas donde hay más presencia militar y da a entender que hay connivencia con grupos ilegales...



Esa aseveración desconoce la realidad, y eso denota un poco más la distancia de ‘Pablo Beltrán’ con la realidad colombiana; él sigue en Cuba, y se nota que sigue lejos de la realidad porque quienes realmente atacan –no solamente a la población civil, sino a nuestro Ejército y Policía– son los grupos como el Eln, el ‘clan del Golfo’ y las disidencias de las Farc, son los grupos armados que están interesados en negocios como el narcotráfico.



En esa condición, ¿eso le cierra las puertas a la negociación con el Eln?



Nosotros no las cerramos; no hablaría de abrir o cerrar, diría que las condiciones claras para que haya un proceso con el Eln es que devuelvan los secuestrados y dejen las acciones criminales, y entre las acciones criminales está el narcotráfico.



El Eln está demostrando que cada vez menos tiene un planteamiento político. Están en competencia con otros grupos por negocios de narcotráfico (...). En este momento, el Eln, o toma o una decisión frente al narcotráfico o él mismo se cierra la puerta a un proceso de paz.



(Además lea: La propuesta que permite al Gobierno comprar la vacuna anticipadamente)



En el escenario que plantea, con la ausencia de mando de la que usted habla, los dirigentes del Eln hablando unas cosas y su tropa dedicada a otras, ¿le ve futuro al proceso?



Pues depende del Eln, el futuro de los procesos de paz depende de la voluntad de quien quiere hacer la paz. El Presidente de la República ha expresado que hay voluntad en la medida en que el Eln renuncie al secuestro y a los actos criminales, incluido el narcotráfico, el reclutamiento de menores, la instalación de las minas antipersonal.



Hoy en Colombia –con la implementación de un proceso de paz como el que se hizo con las Farc– no es aceptable que haya un grupo que siga haciendo eso, sobre todo que quiera reivindicar unas razones políticas. No hay ninguna razón válida, ni de carácter político ni de carácter ideológico que justifique secuestrar personas, reclutar menores, instalar minas y narcotraficar, no hay ninguna razón que pueda justificar eso.



CARLOS A. CAMACHO MARÍN

Redacción Política