El presidente Iván Duque agradeció este domingo los elogios que desde el Vaticano envió el papa Francisco a Colombia por la por la creación de un Estatuto de Protección Temporal para los migrantes venezolanos, que busca regularizar a los ciudadanos del país vecino que se encuentran en Colombia.

Durante el tradicional rezo del Ángelus, el Sumo Pontífice señaló: "Me uno a los obispos de Colombia al expresar reconocimiento por la decisión de las autoridades colombianas de implementar el Estatuto de Protección Temporal para los migrantes venezolanos presentes en el país".



El Papa resaltó que esta decisión no la tomó un país rico sino uno con muchas necesidades como Colombia, que a pesar de ello le abrió las puertas a los ciudadanos de Venezuela.



"Esto no lo hace un país riquísimo y muy desarrollado, sino uno con muchos problemas de desarrollo, de pobreza, de paz tras casi setenta años de guerrilla. Pero con este problema ha tenido la valentía de mirar a esos inmigrantes y hacer ese estatuto", apreció.En respuesta a las palabras elogiosas del Pontífice, el presidente Iván Duque señaló que el compromiso de Colombia con los venezolanos “es indeclinable”.

“Su santidad, gracias por esas palabras a Colombia. Nuestro compromiso con nuestros hermanos venezolanos es indeclinable, darles ayuda humanitaria y dignidad en esta difícil coyuntura es lo correcto”, indicó Duque.



La decisión de Colombia tuvo un efecto inmediato en el exterior. De un lado, un espaldarazo desde la Casa Blanca, en Washington, a través de un mensaje de Antony Blinken, secretario de Estado de EE. UU. El alto funcionario aplaudió al presidente Duque su “anuncio del estatus de protección temporal para los más de 1,7 millones de migrantes venezolanos en Colombia”.



Y, por el otro, desde Caracas, en boca del líder opositor Juan Guaidó, quien expresó: “En nombre de los venezolanos, quiero agradecerle, presidente Iván Duque, por ratificar su determinación y compromiso en enfrentar a la dictadura y ayudar a nuestra gente al otorgarle el estatus de protección temporal a nuestros migrantes en Colombia”.



A estos reconocimientos se han unido también voces de la ONU y organizaciones internacionales que velan por los derechos humanos.



El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, reiteró el compromiso de Naciones Unidas de “acompañar y apoyar al Gobierno y al pueblo de Colombia en sus esfuerzos por responder a las necesidades de los colombianos y venezolanos vulnerables”.



Igualmente, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Filippo Grandi, afirmó que “estamos en presencia de un gesto histórico”, y agregó que se trata del “gesto humanitario más importante que se haya hecho en el continente desde 1984”, cuando se expidió la Declaración de Cartagena para la Protección de los Refugiados de América Central, México y Panamá.



