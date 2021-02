Abecé: ¿Migrantes venezolanos podrán votar en 2022?

En un hecho histórico, Colombia regularizará temporalmente a casi un millón de migrantes venezolanos indocumentados, según anunció este lunes el presidente Iván Duque.

De este modo, los extranjeros beneficiados representan el 56 por ciento de los 1,7 millones que se encuentran en el país.



(En contexto: Gobierno anuncia que regularizará a migrantes venezolanos en Colombia)



El Estatuto de Protección Temporal para Migrantes Venezolanos (ETPV), que tendrá una vigencia de diez años, les permitirá a los migrantes acceder a una serie de beneficios. Lucas Gómez, gerente para los frontera con Venezuela, explica los detalles de este mecanismo.

¿Cuándo empezará el proceso de regularización?

El decreto, que publicamos ayer para comentarios durante 15 días, establece que la entrada en vigencia del decreto son tres meses luego de su expedición.

¿Cómo será el proceso?

La primera fase es identificar y registrar a los migrantes venezolanos. Luego las personas tendrán que hacer la solicitud del estatuto temporal de protección.



Vamos a sacar con migración Colombia un espacio especial digital para el registro, porque sabemos la gran expectativa que se ha generado Y esta es una de las acciones más importantes y sin precedentes que se ha tomado no sólo en América Latina sino a nivel mundial.



(Además: Esta es la nueva tarifa del pasaporte colombiano en 2021)

¿El permiso temporal de protección tendrá algún costo?

Según Gómez, en principio si tendría, pero aún no saben de cuánto será todavía. Por su parte, Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia, advierte que no tienen contemplado que tenga un valor.

¿Los venezolanos que no cuenten con pasaporte podrán ser beneficiados?

Este es uno de los avances más grandes que va a tener el permiso temporal de protección, y este abre la puerta a que la población que no tiene pasaporte venezolano, porque sabemos de las dificultades que tienen los venezolanos de tener un pasaporte por las condiciones que hay en su país



Los mayores de edad podrán tener el permiso con la cédula, permiso especial de permanencia o el pasaporte vigente o no. Para los menores de edad ampliamos también con el registro civil de nacimiento.

¿Qué cambiará para ellos en materia de salud?

Hoy en día la atención en salud para la población migrante irregular se daba casi que exclusivamente por urgencias, lo cual generaba un costo muy alto para el sistema de salud y que las personas llegarán en estados muy avanzados de deterioramiento en su salud. Por ejemplo, es importante que las madres gestantes tengan consultas prenatales, yo que estábamos viendo era que llegaban a dar a luz después de unos embarazos complejos y eso tenía consecuencias a la hora del parto.

¿Todos los migrantes podrán recibir vacunas para coronavirus?

Nosotros hemos sido claros en que los migrantes que están regularizados van a poder obtener vacunas. Vamos a buscar los mecanismos para incluirlos dentro del plan Nacional de Vacunación y que tengan acceso a la vacuna para coronavirus. Los recursos van a venir de cooperación internacional y vamos a tener mayores dosis para esta población.

¿Cuáles serán los beneficios en cuanto a la educación de los migrantes?

Más de 400.000 niños y niñas hacen parte de nuestro sistema educativo, y ese es uno de los pasos quizás más significativos en temas de integración. Y para que ellos que salen del sistema educativo básico esto les va a permitir poder acceder educación superior, educación técnica, programas del Sena, porque antes no lo podían hacer.



(No se quede sin leer: Así se podrá casar o divorciar de forma virtual, sin ir a notaría)

¿Podrán acceder a los subsidios del Gobierno?

La idea es que dentro de la oferta que nosotros estamos generando también permita que la población acceda a los diferentes servicios del Estado. En ese sentido sí podrían acceder a las políticas del Estado.

¿Podrán votar los venezolanos regularizados en las elecciones de 2022?

Quiero mandar un mensaje de responsabilidad. El estatuto temporal de protección no da acceso al derecho al voto. No lo da y no lo va a dar. Si lo hubiese dado, de acuerdo como está establecido en nuestra ley, los extranjeros sólo pueden votar en elecciones locales. Entonces esta no es una medida con fines políticos para las elecciones del 2022, como algunos irresponsables querido hacer parecer, eso es información falsa.

¿Los residentes venezolanos que están en el país también serán beneficiados?

Claro. Esta es una medida que nosotros sacamos para la migración venezolana, los que tienen hoy en día el Permiso Especial de Permanencia (PEP) tendrán que dar el salto al estatuto temporal de protección. Además que el Permiso Especial de Permanencia tiene una vigencia de máximo de dos años y este estatuto tendrá una vigencia de hasta 10 años.

Al estar regularizados, ¿podrán obtener la visa de residentes?

La persona tiene que tener vocación para que entre dentro de la vía regular de la política migratoria del país. Entonces la idea es que estos diez años sean el tiempo suficiente para que ellos logren equipararse a las exigencias que tenemos a nivel nacional para acceder a una visa de residente en cualquiera de sus configuraciones.



(Le sugerimos: Ingreso solidario: pagos de enero y febrero serán de forma acumulada)

Habrá venezolanos que con esto querrán venirse a Colombia, ¿también cobijará a los que se vengan durante los siguientes dos años?

Después de la expedición del decreto, y hasta por dos años, podrá haber la posibilidad de que nueva población llegué y se acoja. Pero hay un tema muy importante y es que el ingreso tiene que ser de manera regular. Si ellos mañana se vienen por trocha no podrían acceder al estatuto temporal de protección porque el decreto establece que las personas que ingresen después del 31 de enero del año 2021 por pasos irregulares al país, no podrán ser beneficiarios con la medidas de este estatura. Entonces los que entren hoy llegarían de manera irregular y se quedarían sin Acceder al estatuto temporal de protección.

Pero la frontera sigue cerradas y los venezolanos entran por pasos irregulares, ¿cuándo se abrirá la frontera?

Nosotros hemos trabajado desde el comienzo de la pandemia en una serie de ciclos de cierre de fronteras que permiten revisiones desde el punto de vista de salud pública. Hoy en día tenemos un ciclo hasta el primero de marzo donde revisaremos las condiciones.



Adicionalmente, Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia, advirtió que una vez las fronteras estén abiertas, los venezolanos pueden pasar de manera legal por los pasos fronterizos y tendrán dos años para hacer el proceso.

¿A cuántas personas esperan regularizar este año?

Nosotros tenemos como vocación que la política sea un éxito. Yo soy muy optimista. Buscamos llegar al mayor número de personas posibles. Serían más de un millón de venezolanos, combinado también con las personas que hoy en día ya tienen el PEP y en el salto al estatuto temporal de protección.

¿Cómo demostrar que entró al país antes del 31 de enero de 2021?

Por su parte, Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia, señaló que la falsedad podría acarrear sanciones. "Si una persona trata de engañar con un documento falso, no será solo un problema de denuncia sino la pérdida de posibilidad de obtención del permiso temporal".

LUISA MERCADO

REDACCIÓN POLÍTICA

Twitter: @LuisaMercadoD



Escríbanos sus dudas a luimer@eltiempo.com