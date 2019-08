Colombia dice que exigencia de visa no evitará la migración venezolana

El Gobierno colombiano, al referirse este lunes a la medida ecuatoriana de exigir una visa humanitaria a los venezolanos que quieran ingresar a su país, aseguró que eso en nada impedirá que siga la migración desde la nación bolivariana.

Para el canciller, Carlos Holmes Trujillo, cada Estado es libre y soberano de decidir qué medidas tomar para enfrentar el flujo migratorio proveniente de Venezuela. Sin embargo, dijo que desde la perspectiva de Colombia "la exigencia de documentos o visas no evitará que los migrantes venezolanos sigan saliendo de su país para sobrevivir, sino que tendrá como consecuencia un aumento de la migración irregular".



Agregó que "el paso de los migrantes por lugares no autorizados, o por las llamadas trochas, estimula la delincuencia y la trata de personas, poniendo en riesgo su integridad".



(Le puede interesar: Tras anuncio de visa, 11 mil venezolanos pasaron en 2 días al Ecuador)



Pero también consideró que eso impide que los Estados identifiquen debidamente a la población que ingresa a su país, generando que no se sepa con certeza la cifra de migrantes que se quedan para, de esta forma, poder implementar las políticas necesarias y adecuadas para la atención de esta población.



"Hoy, más que nunca, Colombia reitera que la crisis migratoria no se detiene con medidas restrictivas para los migrantes, sino con el cese de la usurpación y la tiranía de Nicolás Maduro en Venezuela, que permita que este pueblo recupere su democracia y libertad", destacó el Canciller, quien reiteró que el Gobierno del presidente Iván Duque continuará promoviendo e impulsando el cerco diplomático contra la dictadura.

Medidas

El canciller recordó que a raíz del anuncio de Ecuador de exigir una visa humanitaria a los venezolanos, se puso en marcha un plan de contingencia en el que participan entidades del orden nacional, regional y local para atender a la población que, se prevé, podría represarse en el paso fronterizo del puente de Rumichaca, ante la imposibilidad de cumplir con los requisitos necesarios para obtener la visa y continuar su trayecto hacia el sur del continente.



Trujillo reveló que en los últimos días se evidenció un incremento del 30 % en los flujos migratorios en esta zona.



Por eso, el plan de contingencia, que es interinstitucional, incluye desde el sector de relaciones exteriores el aumento del número de oficiales de migración y de ventanillas de atención en este paso fronterizo.



El jefe de las Relaciones Exteriores recordó que solo durante este fin de semana Migración Colombia atendió en Rumichaca más de 11 mil venezolanos.



"Entre las medidas del plan de contingencia, analizado en la Mesa de Atención de Migrantes la semana pasada, está la recolección y distribución de víveres y elementos básicos para la atención de los migrantes; acciones específicas de atención para los menores de edad en el paso fronterizo", dijo el Canciller.



POLÍTICA