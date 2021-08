‘Hemos puesto en prisión a más de 200 coyotes y a salvo más de 170 menores’

Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia, habló con EL TIEMPO sobre la crisis migratoria de haitianos. Además, explicó qué pasa cuando capturan a un venezolano indocumentado.

¿Por qué los migrantes pueden entrar de manera irregular al país y atravesarlo sin controles?

En el caso de la migración, una frontera cerrada o la imposición de visados no es una limitante para aquel viajero que por necesidad requiere atravesar el territorio nacional. Pero decir que no hay control alguno, sería desconocer la labor que a diario realizan hombres y mujeres de Migración Colombia, la Policía Nacional y nuestras Fuerzas Militares, en frontera y en las diferentes carreteras del país.



¿A cuáles se refiere?

Controles que han permitido a Migración Colombia ubicar en lo que va de este año a más de 32.000 migrantes irregulares, excluyendo a la nacionalidad venezolana, en diferentes regionales del país, y la detención de más de 100 coyotes. La Policía de Tránsito y Transporte ha logrado capturar 83 personas por el presunto delito de tráfico de migrantes, ha inmovilizado 84 vehículos y ha dejado a disposición de Migración Colombia a 1.540 extranjeros. Controles con los cuales la Superintendencia de Transporte ha logrado suspender a 5 empresas de transporte especial, ha generado 57 investigaciones relacionadas con el incumplimiento de los protocolos de bioseguridad en el momento de transportar migrantes, y de estas ya se han impuesto sanciones por más de 416 millones de pesos. Controles que no buscan otra cosa más que proteger al migrante, y a las regiones por las que estos hacen su periplo dentro del territorio nacional.



¿Todos los migrantes pueden tomar transportes, así ingresen de forma irregular al país?



Para el transporte de migrantes, independientemente de su condición migratoria, Migración Colombia ha establecido una serie de requisitos, los cuales deben cumplir las empresas transportadoras, so pena, en caso de no hacerlo, de una sanción de tipo administrativo e incluso penal. Ayudar no quiere decir sacar provecho de la situación, cobrar mucho más al migrante o incluso exponerlo en transportes que no cumplen con los requisitos de seguridad. Cuando una persona no cumple con los requisitos y saca provecho de la situación o la necesidad del migrante, esa supuesta ayuda puede convertirse en un delito, en tráfico de migrantes, y ahí es cuando nosotros, trabajando articuladamente con nuestras Fuerzas Armadas y la Fiscalía General, procedemos a judicializar. En lo corrido de este año, les hemos iniciado 144 actuaciones administrativas a empresas de transporte terrestre, una marítima y 483 a empresas de transporte aéreo. Adicionalmente, la Supertransporte y la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional han abierto 12 investigaciones a empresas que estarían utilizando sus vehículos para transportar migrantes de manera ilegal por rutas no autorizadas.



¿Cuáles son las rutas que estudian establecer para que haya orden en esta migración?



Hemos venido articulándonos entre autoridades con el fin de poder ejercer mayores controles no solo en zona de frontera, donde nuestra Fuerza Pública ha aumentado su presencia, sino también en los diferentes controles viales y labores de verificación que adelantamos conjuntamente con la Policía Nacional en diferentes regiones del país. ¿Por qué analizamos la situación y no dejamos el tránsito libre? La razón radica en una sola palabra: solidaridad. Ser solidarios no es trasladar un problema a otra región, y más si esa región no tiene las mismas capacidades. A nivel internacional, nuestra Canciller ha venido liderando una serie de mesas de trabajo con autoridades de Panamá, Costa Rica e incluso Brasil, en búsqueda de soluciones.



Están contemplando establecer un número de entrada por día...



Como autoridad migratoria, hemos venido trabajando para erradicar el fenómeno de tráfico de migrantes y acabar con las redes que atentan contra la dignidad humana. Muy pocos lo saben, pero el ejercicio que hacemos nos ha permitido poner en prisión a más de 200 coyotes y a salvo a más de 170 menores. Esto no es cuestión de cifras, estamos hablando de vidas, y como tal, nos tomamos muy en serio el trabajo de protegerlos.



Pero en Panamá ya hablaron de un máximo diario de 650 migrantes este mes y de 500 de martes a sábado el próximo mes...



Esas cifras están siendo analizadas por los dos países.



¿El mensaje internacional que se envía es que todos los migrantes pueden llegar al país y no les ponen problema?



Creo que no hay nada más lejano de esa afirmación. Si hoy hay un mensaje claro que le ha dejado Colombia al mundo es que para ser generosos solo basta con querer ayudar.



Frente a la inseguridad en Bogotá, donde hay también involucrados venezolanos, ¿se van a deportar?



La deportación o la expulsión no puede ser la salida para aquellos ciudadanos extranjeros, independientemente de su nacionalidad, que cometan delitos. Quien cometa un delito en Colombia lo debe pagar en una cárcel acá. La deportación o expulsión no pueden volverse premios para extranjeros que atacan nuestros más sagrados valores y principios, máxime cuando dicha expulsión sería a un país que se caracteriza por amparar delincuentes y ufanarse de exportarlos. A todos los migrantes les decimos que Colombia no es un país para venir a delinquir y si piensan que por ser solidarios vamos a ser laxos, se equivocan.



Pero los capturan y quedan libres al poco tiempo...



Nosotros seguiremos trabajando articuladamente con la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y nuestras Fuerzas Armadas, en pro de garantizar la seguridad del territorio nacional. En todo caso, hay que tener claridad que la criminalidad en Colombia no se explica a partir de la migración.



Los colombianos se hacen pasar por venezolanos al cometer delitos, ¿qué hacer ante esto?



Los colombianos, erróneamente, piensan que así van a poder evadir a las autoridades, argumentando que son ciudadanos venezolanos y que no cuentan con ningún tipo de identificación, lo que imposibilitaría el proceso de judicialización. Pero desde Migración Colombia hemos establecido el procedimiento de atención a extranjeros en condiciones jurídicas especiales, el cual establece las actividades para generar las consultas de nuestras bases de datos, que sirvan de insumo en la respuesta a las autoridades judiciales que requieren identificar o individualizar a los ciudadanos extranjeros que se encuentran en condiciones jurídicas especiales, a partir de la información suministrada por dichas autoridades.



¿Cómo es el proceso?



La captura del extranjero por parte de autoridad; ingreso del extranjero a Migración Colombia custodiado por Policía o CTI; radicación de solicitud a Migración Colombia por parte de Policía o CTI; consulta de bases de datos abiertas y sistema de información misional (SIM); registro de datos en el módulo historial del extranjero (HE); enrolamiento: toma de registro fotográfico, huella y firma; generación y entrega de tarjeta decadactilar a la autoridad solicitante; respuesta a la autoridad requirente y entrega del extranjero a la autoridad requirente. En tal virtud, gracias a este procedimiento de individualización, se ha establecido la posibilidad de vincular a ciudadanos extranjeros indocumentados a procesos penales que cursen en su contra.



¿Cuántos?



En los primeros cuatro meses de ejercicio, gracias a este procedimiento, se logró la identificación de más de 138 extranjeros, y a hoy, esta cifra supera los cien mil. La instrucción precisa a todos los funcionarios de Migración Colombia es la reacción inmediata para impactar a redes criminales en coordinación con nuestra Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y las Fuerzas Militares. El delito no se detiene, pero nosotros tampoco.



LUISA MERCADO

Redacción Política