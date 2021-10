Tras la cumbre con EE. UU., ¿qué pasará ahora con los migrantes haitianos?

La imagen es sobrecogedora. Una improvisada ciudadela de carpas, en su mayoría de plástico negro, se extiende sobre las playas de Necoclí. Centenares de personas miran hacia el mar. Ansiosos de zarpar para internarse en las agrestes selvas del Darién, en una riesgosa escala más para llegar a Estados Unidos.



(Lea también: Duque advirtió sobre consecuencias de posible salida de BID de Hidroituango)



“Lamentablemente, hay un esfuerzo muy sofisticado por parte de contrabandistas, traficantes y otros para enviar información falsa a estas comunidades haciéndoles creer que pueden ir a Estados Unidos y entrar ilegalmente”, le dijo a EL TIEMPO el secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, al concluir este jueves su visita de dos días a Colombia.

Los migrantes cavilan poco sobre la legalidad de su acción. Como escribiría el poeta León de Greiff: “Juego mi vida, cambio mi vida, de todos modos, la llevo perdida”. Por eso, ahora la pregunta que gravita en el ambiente tras la partida del diplomático es qué hacer con ellos.



Humanidad y corresponsabilidad son los dos principios de Colombia para enfrentar este reto que, en lo que va del año, ha significado el paso de más de 42.000 migrantes extracontinentales –como se nombra a las personas de Cuba, Haití, países africanos y asiáticos–, según datos de Migración Colombia.



(Además: Constructor de Hidroituango pidió claridad sobre su continuidad en la obra)



El 87,5 por ciento de ellos, es decir, 37.124, han sido población haitiana. Su travesía comienza desde Brasil o Chile, países a los que llegaron hace 10 años aproximadamente. Siguen por Perú, Ecuador y Colombia antes de llegar a Centroamérica y, por último, a Norteamérica.

Facebook Twitter Linkedin

IX Diálogo de Alto Nivel entre Colombia y Estados Unidos. Foto: Cancillería

“Son personas que se movilizan en condiciones precarias. Vamos a seguir brindando protección para que no queden expuestos a las redes de tráfico de personas y migrantes”, responde la vicepresidenta y canciller colombiana, Marta Lucía Ramírez.



“Cooperar es una responsabilidad compartida porque ninguno de nuestros países actuando por sí solo puede enfrentar el desafío inmediato o el desafío a largo plazo de hallar una respuesta sostenible”, le dijo Blinken a EL TIEMPO.



(Lea también: Iván Duque dice que no va a permitir más retrasos en Hidroituango)

Un país de tránsito

Colombia se volvió un país de tránsito y no lo era: María del Pilar Triana FACEBOOK

TWITTER

La población haitiana no quiere quedarse en Colombia –como sí ocurre, según el Dane, con la población venezolana–, sino que está en tránsito porque necesita salir de otros países por condiciones de cambio climático; tensión social, económica, política o porque están buscando oportunidades que no hay en su país.



“Colombia se volvió un país de tránsito y no lo era. Al no serlo, no teníamos una política que nos regulara”, explica María del Pilar Triana, experta en migraciones internacionales.



A partir de la Conferencia Ministerial sobre Migración, Ronal Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, afirma que Colombia adquirió protagonismo en el tema migratorio. “Colombia dejó de ser un país expulsor y ahora es un país que debe ver la migración desde la perspectiva de la movilidad humana”, explica.



(Siga leyendo: Crisis en Hidroituango: alcalde Daniel Quintero culpa a Fajardo y Ramos)

¿Qué sigue?

“Yo creo que es necesario plantear un estatuto temporal de protección al migrante haitiano”, expresa Santiago Murillo Arrubla, politólogo y director del centro de conocimiento colectivo Cpiensa.



Murillo también ha impulsado propuestas como una comisión especial descentralizada del Congreso que esté ubicada en Necoclí y la cual sea liderada por el Presidente; la creación de un canal de paso humanitario, en alianza con los gobiernos de Acandí y Necoclí, liderado por la Armada Nacional, o un plan de contingencia ambiental debido a la crisis económica y sanitaria que enfrenta el municipio.



Andrés Segura, consultor en temas de asunto público y migración, difiere de la propuesta de Murillo sobre el estatuto temporal. Este considera que dicho mecanismo está pensado principalmente para población que se quiere quedar en Colombia y es allí donde existe una gran diferencia con Venezuela.



Segura propone algunas estrategias para ayudar a mitigar esta situación. La primera de ellas es la cooperación con la comunidad internacional en términos logísticos.

Al respecto, el consultor señala que Estados Unidos podría ser uno de los países más interesados en apoyar unas medidas de atención humanitaria de emergencia, para atender cerca de 20.000 personas que están estancadas en Necoclí.(Le puede interesar: Atrasos en Hidroituango y en renovables sube precio de energía a industrias)

Facebook Twitter Linkedin

Iván Duque y Antony Blinken en su declaración conjunta. Foto: Presidencia

Y, efectivamente, Estados Unidos está interesado en brindar ayuda en casos puntuales. Sin embargo, una de las conclusiones de la Conferencia Ministerial sobre Migración es que el problema se debe abordar de raíz y solucionar las causas estructurales. “La mejor estrategia de contención es apostarles al desarrollo y a la inversión”, dijo la vicepresidenta Ramírez.



María del Pilar Triana agrega que el país ha avanzado en política pública, “tenemos un mecanismo para exigir una respuesta institucional ante la realidad migratoria, es decir, se pueden gestionar recursos que permitan crear programas de atención a la población migratoria en condiciones de vulneración”.



Sin embargo, Segura señala que el problema también ocurre en Capurganá y Sapzurro. Los migrantes llegan allí con la esperanza de continuar su ruta por Centroamérica, pero lo que se encuentran es que Panamá está dejando pasar a un número determinado de personas.



(Además, lea: Moody's mantuvo el grado de inversión de Colombia)

Facebook Twitter Linkedin

Los migrantes haitianos viajan desde Necoclí hasta Acandí para ingresar a la selva del Darién. Foto: AFP

“Esa situación deja un espacio enorme a todos los grupos ilegales para la trata de personas”, dice. Además, explica que es allí donde se convierte en un tema de seguridad delicado “porque estamos hablando de secuestros, de violaciones, de otro tipo de delitos con los cuales estas personas corren muchos riesgos, no solamente en Necoclí, sino también en Capurganá y Sapzurro”.



“Ningún país que atraviesa por crisis migratoria tiene una fórmula mágica para los flujos migratorios –dice Lucas Gómez, gerente de fronteras de la presidencia–. La estrategia en Colombia ha sido, en principio, acoger. La cual se basa en suplir esas necesidades básicas de atención con las cuales gran parte de la población llega. Acá la cooperación internacional juega un papel muy importante”.



La migración hace parte de la vida y de la humanidad. Esta es una situación que seguirá, que no va a parar y que, en ese sentido, Colombia deberá pensar en un proceso y política integral para asumir y garantizar la migración de tránsito.

POLÍTICA

En Twitter @PoliticaET

En otras noticias Política

- Duque advirtió sobre consecuencias de posible salida de BID de Hidroituango



- Iván Duque dice que no va a permitir más retrasos en Hidroituango



- Crisis en Hidroituango: alcalde Daniel Quintero culpa a Fajardo y Ramos