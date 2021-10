Duque sobre migrantes haitianos: 'No es asunto solamente de Colombia'

El presidente Iván Duque se refirió este martes desde Nueva York a la situación que se está dando con la migración de haitianos en Colombia y particularmente con lo que está ocurriendo en Necoclí, en Antioquia, donde se ha dado una numerosa aglomeración de migrantes.



Sobre la posibilidad de que haya un corredor humanitario, como lo han pedido algunas organizaciones, el jefe de Estado dijo que Colombia más que esa alternativa ha tenido una cooperación en muchas de estas materias con Panamá.



(Le puede interesar: ¿Cómo están las fuerzas presidenciales en el uribismo para el 2022?

Facebook Twitter Linkedin

El presidente Iván Duque Foto: Presidencia

"Aquí hablemos de la situación como se está presentando. Yo creo que este no es sólo un tema de Colombia y de Panamá. La situación que se está viviendo con los migrantes haitianos es mucho más grande", señaló el mandatario tras destacar que a ese país caribeño lo afectó un terremoto, que ha sido víctima de los efectos de la pandemia y que tiene un aparato económico seriamente afectado.



(Lea además: La historia detrás del naufragio de una embarcación en Acandí, Chocó)



Duque dijo que la manera como se debe atender esta situación es invitando a todos los países de la región y casi que al hemisferio a actuar de manera responsable.



El jefe de Estado agregó que debe haber claridad sobre las ofertas de estatus de protección temporal que se han hecho en Estados Unidos para los haitianos, de tal manera que no se entienda por parte de ellos que es una especie de cheque en blanco para todos los migrantes que lleguen a suelo estadounidense, "porque así no es".



Duque dijo que es muy importante que entre varios países "podamos tener rápidamente una reunión y coordinar esfuerzos", porque este no es asunto solamente de Colombia.



(También: Crisis en Necoclí: gobernador anunció que se buscarán acuerdos con Panamá)



Agregó que Colombia ha tenido un relacionamiento con Panamá para tratar de atender de la mejor manera posible esta situación.



El jefe de Estado dijo también que hay que "actuar con mucha severidad" cuando se están viendo casos de trata de personas o de quienes están buscando la ilicitud para facilitar la salida de territorio colombiano hacia otro lugar.



También puede leer: Confirman que son 6 los desaparecidos de lancha naufragada en Acandí, Chocó