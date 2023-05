Este 11 de mayo vence el llamado Título 42, una medida que fue creada durante la administración del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, para mitigar la propagación del covid-19. Dicha norma permitía expulsar de forma inmediata a los migrantes de llegan a la frontera con ese país de forma irregular e incluso les impedía la posibilidad de solicitar asilo.



Este título, que establece la expulsión prácticamente inmediata, requiere del consenso del país de origen que debe recibir a los ciudadanos deportados.



Durante el 2022, por ejemplo, se llegó a un acuerdo con la administración del presidente Joe Biden para que el retorno de los colombianos se diera de forma 'express'. Por eso, desde abril del año pasado, se han realizado 230 vuelos - pagados por EE. UU. - con colombianos deportados y al menos 25.000 connacionales han regresado al país.



Ahora bien, en medio de estos procesos de retorno son varios los ciudadanos que han denunciado malos tratos. Este miércoles, precisamente, según datos de Migración Colombia, volvieron 209 colombianos "de familias retornadas, procedentes de la frontera sur de los Estados Unidos".

Familia deportada a Colombia desde Estados Unidos. Foto: Mauricio Dueñas Castañeda / EFE

En el vuelo venían 41 son hombres, 66 mujeres y 102 menores de edad. Aterrizó a las 9:45 de la mañana en Bogotá y fue recibido por 12 oficiales de Migración y seis consulares.



La periodista Angie Tellez, de CityTV, obtuvo testimonios de uno de esos ciudadanos. Una mujer que volvió en ese avión relató duros y crueles tratos por parte de las autoridades de Estados Unidos.

"Ellos nos reciben y nos encierran y empieza nuestro calvario. Somos como presos allá, todo es como ellos nos quieran tratar. Lo primero que hacían era encerrarnos día y noche. Yo estuve enferma (...) Nos tuvieron encerrados diez días", contó la mujer, quien protegió su identidad.

Colombianos deportados desde Estados Unidos. Foto: Mauricio Dueñas Castañeda / EFE

La ciudadana contó, además, que a las mujeres las gritaban y humillaban, especialmente a las parejas homosexuales. Respecto a la comida, señaló que recibían alimentos en mal estado y que por eso se enfermaron.



"Nos tenían solo con papas, agua y manzana. A veces nos llevaban pan negro. Frijol envuelto en una arepa, pero estaba dañado, nos hacía dar dolor de estómago. La droga que me dieron me produjo mucho vómito", agregó.



En su testimonio cuenta que estuvieron en unas celdas con su familia: su esposo, sus dos hijos (15 y 16 años) y su nieto (6 años). "Nos sacaron con mentiras. Nos dijeron que íbamos a ir a un albergue en Texas", contó. Luego relató que empezaron a escuchar a los niños pedir auxilio porque cuando los sacaron en filas les esposaron el cuello, el estómago y los pies. "Como si fuéramos delincuentes (...) Se reían de nosotros", dijo.



Uno de los peores momentos que vivió fue cuando ingresaron al avión y esposaron a sus dos hijos menores de edad. "A mi esposo lo golpearon. Lo cogieron entre cinco y lo bajaron del avión. A mi hijo de 16 lo arrastraron, a mi hija la golpean y le sacan el aire. A mi nieto de 6 años lo empujaron. A mi hija entre 4 le pegaron", agregó.



Entre lágrimas, relató que en un momento los bajaron del avión y las autoridades de Estados Unidos le decían: "Maldita, arrodíllate, pide perdón (...) Yo me les paré en el bus porque nos querían devolver a maltratarnos a dónde nos tenían en las celdas", sostiene.



"Nosotros llorábamos y yo les pedí perdón y solo me decían "pida perdón, se calman o nos llevamos a su esposo preso". Yo les decía que no habíamos hecho nada. Nos trataron horrible. Después nos subieron al avión y nos sentaron en la parte de adelante con mucha gente norteamericana, lejos de las otras familias", afirma.



Esta mujer cuenta que finalmente, cuando aterrizaron en Bogotá intentó correr para que la vieran encadenada. "Me cogieron del cuello y me quitaron las cadenas. Pero donde yo logre salir así, el Estado colombiano se da cuenta de todo. Estados Unidos nos trató horrible", señaló.



"A los que buscan ese sueño, es mejor que se queden acá", concluyó.

'No nos dejaban tener la ropa mínima para cambiarnos'

Un hombre, que igualmente fue retornado, le contó al noticiero CityTv que les dieron una bolsa para taparse del frío y denunció que el trato fue "criminal".

Colombiano retornado muestra la "cobija" que le dieron en el sitio donde los tuvieron recluidos. Foto: CityTV

"Llevábamos ocho días sin bañarnos. Nos dieron un baño de tres minutos: un minuto para lavarnos la boca y dos para echarnos jabón y agua. No nos podíamos demorar más. Había un castigo de ir a un cuarto frío en caso tal de no cumplir las normas de los americanos", relató.



Después dijo que el trato esa muy fuerte con los niños: "A mi nieto le pegaron, a mi hija le pegaron en los brazos y le movieron un 'jadelle' que le pusimos para evitar los embarazos".

Aura Saavedra - REDACCIÓN POLÍTICA con la reportería de CityTv