Solo se ha recaudado 30% de presupuesto para migrantes: Enviado de ONU

Eduardo Stein, el enviado especial de la ONU para reacaudar fondos para enfrentar la crisis migratoria en América Latina por la crisis social, política y económica de Venezuela, habló con EL TIEMPO sobre las necesidades financieras de la región y en especial de Colombia, que es el país que mayor cantidad de venezolanos refugia en su territorio.



Aseguró que la Comunidad Internacional sigue sumando esfuerzos para aportar económicamente a la crisis humanitaria, pero, que por más generosos que sean, "es a todas luces insuficiente para el tamaño y complejidad de la crisis que se vive".

El canciller aseguró que no hay los suficientes recursos para atender el problema de los migrantes, ni en Colombia ni en la región. ¿Qué respuesta le daría?

En efecto partimos del hecho de que la región en su conjunto y cada país receptor en lo individual, no estábamos para nada preparados para enfrentar una crisis de esta magnitud, ni de esta complejidad, ni con estas consecuencias.



Los gobiernos de los países receptores de migración han hecho esfuerzos enormes, meritorios y muy generosos para tratar de ir acomodando este flujo humano que lejos de disminuir, no solo se mantiene sino parece ir aumentando, y en ese sentido los recursos presupuestarios de los países receptores están exhaustos. Las capacidades institucionales en salud y educación están ampliamente sobrepasadas y empieza a haber en las comunidades de acogida, cada vez más brotes de molestia, de resentimiento, e incluso xenofobia.



En conclusión, la capacidad interna de atender esta emergencia está ampliamente desbordada.



¿Usted cree, señor Stain, que es posible conseguir los recursos faltantes para atender la crisis?

Nosotros creemos que si en efecto. Que la Comunidad Internacional, que ha tenido expresiones de generosidad, puede hacer un esfuerzo adicional. Pero estamos frente a una situación casi contradictoria porque nuestra responsabilidad en el ámbito humanitario atiende los efectos o consecuencias de una crisis política que si no se resuelve, el flujo no va a parar.



¿Desde Naciones Unidas que “plan de choque” se tiene planificado para atender económicamente la crisis migratoria?

Las agencias de Naciones Unidas están haciendo un esfuerzo combinado para atender sobre todo, las necesidades de emergencia en los momentos de cruce y los días sucesivos, es decir, la parte de salud, alimentación, albergue, y en general las necesidades básicas de las familias que cruzan las fronteras.



La parte más compleja es la que viene después, el capítulo siguiente, que es la inserción y el reasentamiento social y laboral en donde tiene que haber un esfuerzo combinado para atender no solamente a la población venezolana que llega, sino también a las poblaciones locales que los reciben. Y esta es la parte donde se están encontrando los faltantes más serios, en el mediano plazo.

Los créditos otorgados por la banca multilateral hasta el momento para enfrentar la crisis migratoria, son deudas a Colombia. ¿Existe alguna posibilidad de que se expidan a nombre del gobierno interino para que este pueda ayudar a solventar las necesidades a corto y mediano plazo de la migración?

No puedo especular sobre si el gobierno interino de Juan Guaidó pueda asumir obligaciones financieras a nombre de terceras instancias. Yo le puedo responder del esfuerzo combinado de las agencias de naciones unidas, organizaciones de la sociedad civil, el sector privado, y por su puesto los esfuerzos de los Gobiernos, donde afortunadamente se está pudiendo atender esa primera parte de la emergencia.



Las necesidades de inserción social y laboral son las que se están viendo comprometidas porque suponen un esfuerzo de inversión pública mayor, allí si no me atrevería a especular sobre los compromisos con terceros. Hasta ahora hemos visto las disponibilidades crediticias que la Banca Internacional de Desarrollo tiene, pero son créditos directos a los países receptores, a gobiernos establecidos con capacidad crediticia probada.



¿La oficina de Naciones Unidas tiene alguna cuantificación de los recursos que faltan para atender la dimensión de la emergencia el tiempo que tenga que durar?

En números redondos, hicimos un planteamiento de necesidades primarias de los migrantes en diciembre del año pasado, por 738 millones de dólares para 16 países y más de 70 instituciones y organizaciones que están atendiendo esta migración forzada. De ello se han recibido cerca de un 30%, y los países donantes y organizaciones donantes tradicionales están haciendo un esfuerzo adicional para comprometer más recursos a lo largo de lo que resta de este año, que probablemente alcance los 300 millones de dólares.



Los 738 fueron calculados para un periodo de poco más de dos años, en el entendido que si el día de mañana hubiera una solución política que resolviera el causante del flujo de esa migración forzada, de todas formas el proceso de retorno de venezolanos tardaría cerca de dos años, por lo que nosotros debemos estar preparados para un proceso que en el mejor de los casos va a durar todavía dos sólidos años de atención.

Todavía estamos entonces en un triple problema. Por un lado, estamos en el 30 por ciento de lo que se había pronosticado, segundo, la migración sigue aumentando, y tercero, Maduro sigue reafirmándose en el poder. Luego el déficit presupuestal, va a ser mayor…



Nosotros esperamos que no, a no ser que hubiera un flujo migratorio adicional.



Pero el Canciller denunció que la migración está aumentando...

En los números que calcula el Gobierno colombiano si está aumentando.



Entonces van a hacer falta muchos más recursos de los que ya se tienen planificados, que de por cierto, ya son deficitarios...

Hasta ahora nosotros esperamos poder alcanzar las cifras solicitadas para fines de este año, pero en efecto, si el flujo no cesa, habrá necesidades de más recursos.



¿Qué país, organización o región debe ser el que aporte más prontamente recursos?

Yo creo que América Latina está dando todo lo que puede, tenemos que pensar más bien en donantes fuera de la región como la Unión Europea, el Gobierno norteamericano, el canadiense y Gobiernos asiáticos que están viendo también las necesidades que se están experimentando.



¿La banca multilateral ya le cumplió económicamente a este compromiso?

En el caso del Banco Mundial, en efecto, ya ha habido un primer desembolso no sujeto a devoluciones para Colombia, porque hubo un proceso bastante planificado de las necesidades que se estaban enfrentando. Pero ahora viene la parte más dura que son créditos que por blandos que sean los intereses, es dinero que se tiene que pagar en el futuro.



¿No siente que están dejando sola a Colombia con el problema migratorio?

No podemos decir en estricta justicia que los están dejando solos. Lo que pasa es que el acompañamiento que estamos recibiendo, por generoso que sea, es a todas luces insuficiente para el tamaño y complejidad de la crisis que se vive.



En su agenda de los próximos meses, ¿hay acciones específicas dirigidas a buscar más recursos?

Ciertamente. Sobre todo en el caso de los gobiernos como Canadá, Estados Unidos, los gobiernos europeos y algunos gobiernos asiáticos.



