Migración venezolana ¿cómo convertirla en una oportunidad?

Colombia enfrenta actualmente el fenómeno migratorio más grave de la región como consecuencia de la crisis venezolana y el cual tiene en alerta no solamente a los municipios de frontera, sino también a otras ciudades del país.

Según cifras de Migración Colombia, en el país residen actualmente 1’731.000 ciudadano venezolanos, de los cuales cerca de 931.000 se encuentran de manera ilegal. No obstante, según la misma entidad, el 28 por ciento de esta población está entre los 18 y 35 años, es decir, están en plena edad productiva, ¿cómo convertir esto en una oportunidad?



Resolver estos cuestionamientos fue uno de los puntos centrales del foro ‘Impactos de la migración: los retos de las ciudades capitales’, organizado por Asocapitales, la Universidad del Rosario y EL TIEMPO.



(Vea también: El complejo reto de manejar el flujo de migrantes venezolanos)



En el encuentro, en el que intervinieron mandatarios locales y expertos académicos y del sector privado, los panelistas coincidieron en que el trabajo de Colombia no es frenar la migración – pues este fenómeno se mantendrá por las difíciles condiciones que se viven en Venezuela- sino encontrar alternativas de desarrollo ante esta problemática.



“Un migrante que está en condición regular es una persona que aporta al sistema de salud, que aporta a las finanzas del Estado, que aporta al desarrollo. Hay que crear espacios que permitan articular a los diferentes actores migratorios”, aseguró Francesca Ramos, directora del observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario.



En esto coincidió el director de Migración Colombia Juan Francisco Espinosa, quien aseguró que la apuesta del Gobierno y en especial de su entidad es generar incentivos que lleven a la regularización de los migrantes.



“Estamos adelantando la identificación biométrica que nos permitirá conocer las habilidades de los migrantes, pues esta es una población llamada a copar espacios que típicamente no copan los pobladores del país, tenemos por ejemplo un déficit de personas para call center con bilingüismo, tenemos un déficit en el tema médico, allí hay que encontrar flexibilidad”, indicó Espinosa.



El director de la entidad migratoria hizo un llamado para que se evite la estigmatización de los ciudadanos que llegan del vecino país: “No podemos responsabilizarlos de la criminalidad, son apenas el 3 por ciento de las capturas por hechos delincuenciales”.



En ese sentido, Juan Sebastián Rozo, jefe de política para la región Andina de Rappi señaló que, en cuanto a las alternativas de generación de empleo, se mire a las plataformas digitales, pues “constituyen una fuente de generación de ingresos”.

Apoyo del Gobierno

En el segundo panel, que estuvo integrado por alcaldes de ciudades capitales de zonas de frontera, quedó claro que si bien hay proyectos para la inclusión de los migrantes en lo local, se necesita apoyo tanto del Gobierno como de la cooperación internacional.



Jairo Yáñez, alcalde de Cúcuta, la ciudad del país que más fuerte recibe el impacto de la migración, le pidió al Gobierno más apoyo desde el punto de vista económico y normativo. Llamó a que se establezca un régimen especial para los municipios de frontera.



(También le puede interesar: Siete cosas ejemplares que dejó el paso de la minga indígena)



“La generación de empleo no se hace por decreto. Necesitamos mucha coordinación con Asocapitales y promover inversiones estratégicas, detrás del empleo viene el emprendimiento y la educación. Se requiere un régimen especial para los municipios de frontera”, indicó Yáñez.



Ese punto de establecer marcos normativos que faciliten la generación de oportunidades en los municipios también fue apoyado por el alcalde de Pasto, Germán Chamorro, quien no obstante señaló que, más que un régimen especial “se requiere una nueva ley de fronteras que serían la fortaleza para enfrentar la problemática”.



El presidente de Asocapitales, el alcalde Carlos Mario Marín, anunció que justamente para plantearle soluciones al Gobierno, desde la asociación se está preparando un documento que será entregado al Gobierno Nacional, al tiempo que insistió en la necesidad de la descentralización.



“Las capitales necesitan reforzar la creación de empleos locales y por esa razón es mejor la descentralización de los recursos para la atención del problema”, manifestó Marín.



El tema de la migración de venezolanos es hoy uno de los principales puntos en la agenda tanto de los mandatarios locales como del Gobierno Nacional, pues como lo señaló el vicerrector de la Universidad del Rosario, Sergio Pulgarín, “este es un fenómeno urbano con nuevas necesidades que exige de las autoridades una articulación entre sí con las agendas de cooperación internacional, el sector privado y la sociedad civil para facilitar los procesos de regulación e integración de los migrantes y alejar los fantasmas de la discriminación y la xenofobia”.



POLÍTICA