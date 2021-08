‘Permanencia de afganos en Colombia será temporal’

La cifra es aterradora. Hay más de siete millones de migrantes venezolanos en el mundo, según la Comisión de las Naciones Unidas para los Refugiados. Más de 1,5 millones de haitianos. Y ahora Afganistán.



Mujeres, niñas, hombres, aterrorizados, claman por un refugio que les permita escapar de la opresión talibán. Difícil, por no afirmar casi imposible. Quince naciones, entre ellas Colombia, han resuelto recibir, así sea temporalmente, refugiados afganos. Pakistán ha aceptado a casi dos millones de refugiados de ese país. Irán, 800.000. Alemania, 200.000. Colombia no ha dicho exactamente cuántos, pero se habla de 4.000.



Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia, defiende el carácter humanitario de la decisión del presidente, y precisa la situación de miles de venezolanos y haitianos que están hoy en el país.



Espinosa es abogado de la Universidad del Rosario, con especialización en Derecho Contractual y con estudios en finanzas en la Universidad de los Andes.



El viernes pasado, el presidente Iván Duque, en compañía del embajador de los Estados Unidos en Colombia, anunció que nuestro país recibirá ciudadanos de Afganistán. ¿Por qué se adopta esa medida?



Colombia y los Estados Unidos compartimos valores democráticos y tenemos la misma preocupación por el respeto a los derechos humanos. Hemos visto con horror la grave vulneración de derechos a que están siendo sometidas las mujeres en Afganistán por parte de los talibanes.



¿La solicitud para que Colombia acepte refugiados afganos fue realizada por quién?



Varios líderes mundiales, como el presidente Biden y el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, hicieron un llamado a la solidaridad, y Colombia, bajo el liderazgo del presidente Duque, en el marco de una política migratoria fraterna, manifestó su total respaldo.



¿Por cuánto tiempo permanecerán estos ciudadanos afganos en Colombia?



Está contemplada su permanencia temporal en Colombia. Se trata de extranjeros que no tienen por objeto permanecer definitivamente en territorio nacional; se busca su protección durante el término de finalización de su proceso migratorio en los Estados Unidos. No nos encontramos frente a una población con indefinición de su futuro; serán amparados mientras continúan hacia Estados Unidos.



Sobre este tema de migrantes, ¿en total cuántos hay en Colombia? ¿De ellos, cuántos son venezolanos? ¿Cuántos están en Bogotá?



Residiendo en Colombia se encuentran un poco más de dos millones de ciudadanos extranjeros. De ellos, el 87 por ciento, o sea, 1,7 millones, son ciudadanos venezolanos. Bogotá alberga a más de 344.000.



¿Cuál es su situación legal en este momento?



Cuando hablamos de migración no podemos hacer referencia a conceptos de legalidad o ilegalidad. Estamos hablando de seres humanos, de dramas, de historias, de algo que va mucho más allá de las cifras. En Colombia, el concepto de la migración se maneja entre la regularidad y la irregularidad, ya que la irregularidad no genera cárcel, sino sanciones de tipo administrativo. Teniendo esto claro, debemos decir que cerca de un millón de venezolanos se encuentran en condición irregular, lo que los hace población vulnerable, y por eso el Estatuto Temporal de Protección para los Migrantes.



¿Qué pueden hacer los que han logrado legalizar su permanencia en el país?



El Estatuto Temporal de Protección le permitirá al migrante venezolano regularizar su situación migratoria y permanecer en el país hasta por un periodo de 10 años, tiempo después del cual deberá hacer trámite hacia una visa. El migrante, que en su gran mayoría se encuentra entre los 18 y los 39 años de edad, puede comenzar a perfilarse como mano de obra productiva. A nivel educativo, más de 400.000 niños, niñas y adolescentes continúan con su proceso.



¿Qué va a pasar con el casi millón de venezolanos que se encuentran en el país en forma irregular?



Aquellos migrantes de nacionalidad venezolana que quieren permanecer en el territorio nacional deben acogerse al Estatuto Temporal de Protección.



¿Y si no lo hacen?



El Estatuto Temporal de Protección es una autopista de oportunidades y así lo deben entender los migrantes venezolanos. Aquellos ciudadanos venezolanos que decidan no acogerse al estatuto deberán regularizar su situación migratoria ante el Estado colombiano, bien sea a través de la obtención de una visa o realizando el trámite para obtener la condición de refugiado, y si no lo hacen, serán sujeto de medidas sancionatorias que pueden llevarlos a la deportación o la expulsión del territorio nacional.



¿Y en cuanto a los haitianos?



También deben presentarse ante Migración Colombia para que se evalúe su caso y se estudie la posibilidad de otorgar una salida del territorio nacional, la cual no afectaría su récord migratorio. En los dos casos, tanto para los venezolanos como para los extracontinentales, si no respetan nuestra legislación, serán sujetos de medidas administrativas que pueden terminar en una deportación o una expulsión.



¿Tiene Migración Colombia algún censo sobre el número de migrantes? ¿Cuántos hombres? ¿Cuántas mujeres? ¿Cuántos niños?



El 49 por ciento de los venezolanos, equivalente a un poco más de 852.000 registros, corresponde a mujeres; el 51 por ciento restante, más de 877.000, son hombres. En el caso de los niños, niñas y adolescentes, tenemos un registro de cerca de 400.000 menores.



¿Cuánto le vale al país atender a la población migrante?



Cerca del 0,5 del PIB anual, es decir, más de 1.300 millones de dólares al año.



¿Cuál es el presupuesto de Migración Colombia para atender la emergencia?



Entre el 2018 y lo corrido del 2021, se vienen ejecutando recursos por un valor de $ 38.106 millones con énfasis en el fenómeno migratorio venezolano.



¿A cuánto asciende la ayuda internacional?



De acuerdo con el Banco de la República, para finales del 2019 se habían contabilizado ingresos provenientes de cooperación internacional por un valor cercano a los 384 millones de dólares, principalmente, de Estados Unidos y Europa. Tenemos un enorme trabajo por hacer en focalización de la cooperación.



¿Cree indispensable que ese auxilio internacional sea mucho más elevado?



En la implementación del Estatuto Temporal de Protección lo hemos enmarcado dentro de una campaña denominada Visibles, pues eso es justamente lo que queremos que sea esta migración venezolana para el mundo.



La crisis migratoria venezolana es la más grave que enfrenta el continente…



Sí. Sin embargo, como esta migración no se da como consecuencia de una guerra o un desastre natural, a nivel mundial no tiene la repercusión que debería. Para hacernos una idea, si comparamos los aportes internacionales a la atención de la migración Siria, encontramos que la cooperación internacional ha empleado más de diez veces los recursos que para el caso de la migración venezolana. En ese orden de ideas, es necesario visibilizar el fenómeno, que el mundo entienda la gravedad de esta situación y que nos ayuden a darle la mano a un pueblo que agoniza por las decisiones de unos pocos.



¿Hasta dónde hay delincuencia en la población migrante?



Al revisar la incidencia criminal del migrante, esto es participación de extranjeros en el delito, encontramos que se trata de porcentajes inferiores al ocho por ciento, con los cuales definitivamente no podemos explicar el delito en Colombia.



¿Cuántos migrantes hay detenidos? ¿Por qué delitos? ¿Han sido judicializados?



Hay más de 98.000 personas privadas de la libertad, y de ellas cerca del 2,4 por ciento son ciudadanos extranjeros. Si nos centramos en las cifras de ciudadanos venezolanos, podemos decir que el 0,11 por ciento del total de venezolanos que hay en Colombia están privados de la libertad, de acuerdo con el Inpec.



¿En qué estado se encuentra el prerregistro biométrico de los migrantes?



A la fecha tenemos más de un 1,89 millones de migrantes que han creado su usuario y contraseña. Más de 1,13 millones que se han registrado en el RUMV (Registro Único de Migrantes Venezolanos) y un poco más de 1,78 millones que han diligenciado la encuesta de caracterización socioeconómica. Desde el 1.º de septiembre iniciamos la toma de huellas y fotografía, una etapa que hemos enmarcado en color azul, denominada Biométrico Identidad Digital, que ya tiene más de 954.000 agendas. La meta para este año es tener plenamente identificados a más de 800.000 migrantes venezolanos.



¿Y la entrega de documentos de identificación?



Un mes después de la toma de datos biométricos se entregarán los documentos de identificación. Iniciamos en octubre de este año.



¿Jamás en la historia de Colombia el país había enfrentado una emergencia de las proporciones actuales en materia de migración?



Colombia no era un país receptor de migrantes. Si miramos nuestra historia, nos encontramos con que éramos los colombianos quienes, en las décadas anteriores, migrábamos en busca de oportunidades. La realidad migratoria actual, que no es culpa de Colombia, sino que obedece a políticas o decisiones de terceros países, nos ha llevado a convertirnos en uno de los centros de la migración a nivel mundial.



¿Qué busca Migración Colombia con sus procedimientos?



Nuestros procedimientos de verificación no van dirigidos a una población en especial. Con estos procedimientos buscamos mantener una migración ordenada y segura; cuando la situación lo amerite, se procede con la imposición de sanciones, que pueden llegar a expulsiones.

Todo ciudadano extranjero que cometa un delito deberá ser judicializado y responder por sus crímenes en el territorio nacional. La deportación o la expulsión no puede ser una salida para aquellos que atentan contra la tranquilidad y la seguridad de nuestro país. Un homicida no puede ser premiado con una expulsión.



¿Cuántos migrantes han sido sorprendidos en el país cometiendo delitos?



Privados de la libertad se encuentran cerca de 2.400 extranjeros de diferentes nacionalidades; no todo delito implica privación de la libertad.



¿Se sigue presentando el éxodo masivo de venezolanos y haitianos?



Mientras las condiciones en sus países no cambien, debemos estar preparados para que esta migración continúe.



¿Qué ha pasado en Necoclí?



Al día de hoy, más de 12.000 migrantes que se encontraban represados en Necoclí han abandonado el territorio.



Hay problemas por aglomeraciones de migrantes en ciudades como Pasto, Popayán, Cali y Medellín. ¿Cómo regular ese tránsito de migrantes?



Hemos venido trabajando en herramientas que faciliten la movilidad. Entendemos que, para cualquier población, un alto número de extranjeros en su territorio de la noche a la mañana genera cierto impacto, pero debemos ser solidarios y, en ese orden de ideas, no podemos trasladar los problemas de un lado para otro.



A pesar del cierre de la frontera con Venezuela, son muchos los ciudadanos indocumentados del país vecino que pasan a diario por las trochas. ¿Qué hacer?



Lastimosamente, Venezuela, uno de los países más ricos de la región, se sumergió en una crisis económica, social y humanitaria sin precedentes. Colombia le ha tendido la mano a este pueblo que migra por necesidad, y lo seguirá haciendo.



Seguiremos trabajando por que regrese la democracia a este país y por que los millones de migrantes que han tenido que dejarlo todo puedan volver al lado de los suyos prontamente.



YAMID AMAT

Especial para EL TIEMPO