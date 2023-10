Migración ha realizado este año 596 deportaciones y 3.425 inadmisiones: informe

Migración Colombia entregó un reporte sobre las medidas sancionatorias que se han impuesto de enero a agosto de este año. Entre estas están las multas, inadmisiones o negación de ingreso al país, deportaciones u orden de salida inmediata de un extranjero del territorio nacional y apoyo a capturas.



(Puede leer: El rosario de trinos del presidente Petro que afecta el rol de la Cancillería: análisis)

Según el documento, en dicho lapso se han impuesto en total 5.539 sanciones económicas, 3.425 inadmisiones, 596 deportaciones y 586 apoyos a la captura de colombianos y extranjeros por delitos contra las normas migratorias.



En lo que tiene que ver con las sanciones económicas, la principal causa ha sido la permanencia irregular de extranjeros en Colombia, con 3.549 casos que corresponden al 64% de todas las sanciones impuestas en el periodo registrado.

Imagen de referencia, aeropuerto El Dorado. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO.

Otras de las causas son no renovar la cédula de extranjería posterior a su vencimiento (424 casos); no dar aviso del cambio de residencia, domicilio, empleador o contratante (306 casos); ingresar o salir del país sin el cumplimiento de los requisitos legales (291 casos); no registrar visa (252 casos) y transportar extranjeros sin la documentación legal correspondiente (189 casos).



Ahora bien, el reporte igualmente indica que los ciudadanos estadounidenses y dominicanos son los más inadmitidos en Colombia. Otras nacionalidades que también están en la lista son: venezolana, mexicana, haitiana y china.



Dentro de las causales por las cuales se ha determinado la inadmisión están:



- Dar información falsa, mentir o pretender engañar a la autoridad migratoria en la entrevista de ingreso al país o a las demás autoridades nacionales que requieran información para su ingreso a Colombia, con 963 casos.



- No presentar visa cuando se requiere, con 779 casos.



- Carecer de la documentación legalmente exigida para el ingreso al territorio colombiano, el documento de viaje o documento de identidad, según corresponda, con 667 casos.



- Por razones de soberanía, cuando existen hechos o información fundada que indiquen que representa un riesgo para la seguridad del Estado o la convivencia ciudadana, con 656 casos.



-Incumplir las normas de salud pública o los controles sanitarios establecidos por las autoridades sanitarias en cabeza del Ministerio de Salud y Protección Social, con 541 casos.



- Pretender ingresar al país con documentación falsa, con 195 casos.



- Agredir, amenazar o irrespetar a los funcionarios de Migración Colombia, autoridades colombianas, personal sanitario, tripulación o de seguridad, con 113 casos.

Aeropuerto El Dorado. Foto: Aeropuerto El Dorado

El Aeropuerto El Dorado es donde se ha registrado mayor número de inadmisiones con 2.188 casos.

Las causas de la deportación

De las 596 deportaciones realizadas por Migración Colombia entre enero y agosto de 2023, 281 (47 %) obedecen a ingreso o salida irregular del país, 183 (31%) por permanencia irregular y 79 (13 %), por obtener visa mediante fraude o simulación.



Por otro lado, aseguran que Migración Colombia ha retenido a 586 personas colombianas y extranjeras por tener alguna orden judicial o de captura vigentes que han sido puestas a disposición de las autoridades competentes.

Finalmente, la entidad reportó que ha participado con sus grupos de Policía Judicial en 44 investigaciones penales, de la cuales, 37 han sido contra el delito de tráfico de migrantes y 7 contra la trata de personas.



Aura Saavedra

REDACCIÓN POLÍTICA