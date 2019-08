Migrantes van a empezar a pasar por otras zonas: Director de Migración

A propósito de la exigencia de visa a los venezolanos para ingresar a Ecuador, el director de Migración Colombia, Christian Krüger Sarmiento, habló con EL TIEMPO y aseguró que esta exigencia no frenará el flujo migratorio.

¿Cuál fue el balance en la frontera del primer día de exigencia de visa a venezolanos en Ecuador?



En nuestros puntos de control, específicamente en el de Rumichaca, ha habido un movimiento muy bajo de migrantes. No obstante, ha habido muchos, pero del lado ecuatoriano. Los venezolanos son conscientes de que esa medida no la impuso Colombia, sino Ecuador. Hemos visto unas 400 o 500 personas que están manifestando su rechazo.



¿Cómo se ha atendido el hecho?



Les seguimos sellando el pasaporte, porque la visa es una medida discrecional de Ecuador y nosotros no podemos verificar si la tienen.



¿Qué pasaría si se acumulan migrantes en la frontera?



Ahí se van a presentar aglomeraciones, alteraciones y manifestaciones contra quienes no los dejan pasar. En un tiempo, los migrantes van a empezar a pasar por otras zonas. No van a llegar ni siquiera a Migración Colombia, y en vista de que Ecuador no los va a dejar pasar, se irán por las trochas.

¿Se tiene un plan de contingencia?



La gran mayoría de migrantes que encontramos en estas zonas son de tránsito, especialmente por el clima. Hemos tenido más ventanillas y oficiales atendiendo. Tenemos un plan de contingencia más amplio, pero no ha habido necesidad de activarlo.



¿Cómo ha manejado el tema Migración Colombia?



Cuando hay un fenómeno así, el visado no disminuye la migración. Lo único que genera, y así lo hemos visto, es que se presente una migración irregular.



