Colombia no va a cerrar la frontera: Migración a Alejandro Chacón

Después de que el expresidente de la Cámara de Representantes, Alejandro Chacón, pidió a las autoridades colombianas cerrar la frontera con Venezuela, el director de Migración Colombia, Christian Krüger Sarmiento, aseguró que el Gobierno no hará dicho cierre.



Según Krüger, la política del gobierno del presidente Iván Duque es de flexibilización y más si se está hablando de seres humanos.



Explicó que cerrar la frontera a través de un decreto no soluciona las problemáticas que trae la migración venezolana a Colombia, que está alrededor de 1’500.000 personas.

“El hecho de cerrar una frontera no es cerrar una puerta. No es cerrar la puerta de la casa o cerrar una finca. Este fenómeno no se soluciona cerrando la frontera con un decreto. Lo que va a generar es que esta migración va a seguir llegando a nuestro país, pero no por los puntos no autorizados por los más de 2.200 kilómetros de frontera”, dijo el director de Migración.



Krüger agregó que esto sí sería un “gran inconveniente”, pues las autoridades no sabrán dónde están los ciudadanos venezolanos y no los tendrían identificados.



Afirmó, además, que la migración “deja cosas muy positivas”, como en el tema comercial.

“En tema comercial, preguntémosle a las agremiaciones que están en frontera cuál ha sido el incremento en estos últimos años”, concluyó el director de Migración Colombia.



El pronunciamiento lo hizo después de que Chacón pidió cerrar la frontera “debido al incremento de la inseguridad, el colapso de la salud pública, y la falta de recursos de las ciudades que atienden la migración venezolana”.



POLÍTICA