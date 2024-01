Migración Colombia cambiará sus números de atención: estos son los nuevos

Migración Colombia anunció que a partir del próximo 1 de febrero sus números telefónicos van a cambiar. Si usted debe realizar pronto algún trámite con la entidad o necesita comunicarse con ella, tenga presente esta información.



Migración tendrá tres líneas habilitadas desde este jueves. La fija será 6016116170. Esta se podrá utilizar para recibir asistencia directa y personalizada.



El número que se puede marcar de forma gratuita y a nivel nacional es 018000128662



Finalmente, la línea anticorrupción estará habilitada para reporta cualquier irregularidad: 6016116177.

Estas serán las nuevas líneas telefónicas. Foto: Migración

Las citas se podrán agendar en cualquier hora del día



Otro de los cambios que habrá en febrero es que se hablitará una nueva plataforma de agendamiento virtual que permite programar citas las 24 horas del día, en cualquier día de la semana.



"Este innovador sistema facilita y agiliza tus trámites y servicios con Migración Colombia", aseguró la entidad.

Para acceder es necesario ingresar a la sección de Trámites y Servicios en el sitio web de Migración Colombia.



Después tiene que seleccionar la opción "agende su cita". En ese punto debe diligenciar sus datos personales dependiendo el trámite o servicio que necesite.



Portal Migración Colombia. Foto: Migración Colombia

Estas son las recomendaciones que entrega la entidad si va a pedir una cita pronto:



1. Programe su cita con anterioridad. Esto evitará contratiempos.



2. Revise el correo electrónico ingresado. Allí recibirá la confirmación y los detalles de lacita asignada.



3. Diariamente sólo se puede agendar una cita por trámite.



4. Asegúrese de seleccionar el trámite correcto para su cita. Los funcionarios solo podrán atender el trámite agendado.



5. Si no puede asistir, cancele su cita 24 horas antes. Esto le da la oportunidad a otra persona de tomarla.



6. Tenga a la mano el número de radicado del Formulario Único de Trámites (FUT) para los trámites de extranjería.



7. Llegue a su cita con 15 minutos de anticipación.



8. No acuda a intermediarios: recuerde que no son necesarios para los trámites.



