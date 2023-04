Uno de los principales retos que tiene Migración Colombia es poder terminar la regularización de los 2,5 millones de migrantes venezolanos que se encuentran en el país.



Sin embargo, este proceso se ha visto atrasado por las demoras que hay en las entregas de los Permisos por Protección Temporal (PPT). Por esta razón, miles de migrantes están en un limbo jurídico, pues no cuentan con el documento que les permite acceder a la salud, trabajo o educación.



El director de la entidad, Fernando García Manosalva, habló con EL TIEMPO sobre la estrategia que tienen para solucionar esta situación. Una primera medida, como se lo confirmó a este diario, es ampliar la vigencia del certificado: inicialmente era válido y se podía descargar hasta el 30 de abril, ahora se podrá hasta el 31 de diciembre de este año.



La problemática que ha surgido con la entrega de este documento, según García, es una consecuencia de “la irresponsabilidad” y “el afán” del gobierno del expresidente Iván Duque de implementar este documento sin tener la capacidad para hacerlo.



También habló sobre el cambio de enfoque que Colombia está proponiendo para trabajar la migración, todo esto centrado en el concepto de corresponsabilidad. Igualmente, insistió en que los recursos de la cooperación internacional son insuficientes para enfrentar esta situación.

Fernando García, director Migración Colombia.

¿Por qué las demoras con la expedición de los PPT? Hay más de 600.000 en espera...

La explicación viene de una primera crisis que conocimos que tuvo lugar en septiembre del 2021. En ese momento, Migración Colombia venía de un proceso de emisión de PPT y por algún motivo el sistema colapsó, y los efectos de eso llegan hasta hoy. Cuando recibimos la entidad, los funcionarios del área de tecnología no tuvieron forma de explicarme qué estaba pasando con el sistema. Lo único que me dijeron es que estaba ralentizado, que no se podía producir la cantidad de documentación que se debería producir.

¿Y qué se ha hecho para brindarles una solución a los migrantes?

Ante una situación de este tipo había que tomar medidas que no se habían tomado por lo menos por un año. Creamos un certificado que, en otras palabras, equivale a la contraseña que se emite mientras está lista la cédula tramitada.



Ese certificado lo puede bajar cualquier migrante desde cualquier lugar del país. Lo único que se requiere es un computador con internet. El certificado tiene un QR que se puede presentar en las entidades para garantizar la identificación de la persona. Esto lo hemos hecho fundamentalmente para garantizar los derechos y con la preocupación de que los niños tenían que entrar al colegio. Muchos padres necesitaban resolver esto, y con el certificado lo logramos.

Con tanta demora, hay preocupación porque la fecha límite para sacar el certificado es el 30 de abril. ¿Han pensado en ampliar esa fecha?

Sí, lo vamos a ampliar hasta el 31 de diciembre de este año. Las personas que ya están registradas en el sistema, es decir, esos más de 600.000 migrantes, pueden descargar su certificado.



Hay empresas que no están aceptando el certificado...

Migración Colombia, como cualquier otra entidad del Estado, tiene la capacidad de emitir resoluciones, y estas son de obligatorio cumplimiento para todos los ciudadanos. Eso implica que es obligatorio seguir esas normas. Si en Colombia no garantizamos eso, pues no vamos a ningún lado. Es importante recordar que las entidades privadas o públicas que no reconocen estas resoluciones están incumpliendo la ley.

Y además de esa solución, ¿qué han pensado para agilizar las entregas de los PPT?

De aquí a junio se seguirán repartiendo los documentos. Lo que pasa es que el proceso va muy lento. En Bogotá, en una sola jornada, a finales del año pasado repartimos 20.000. Pero este ritmo no es el que necesitamos, y menos el que necesitan los migrantes. Pero con ayuda de la cooperación internacional hemos venido haciendo las pruebas piloto de unas ferias de entregas de PPT de manera tan rápida que esta pueda ser instantánea.



La idea es que el migrante se acerque, haga su registro de huellas y biometría y finalmente, en el mismo día, dos horas después, pueda recibir el documento. La movilidad de los migrantes es tal que hoy una persona puede estar en Bogotá, mañana en Tolima y luego en Santander. A nosotros se nos complica mucho hacerlo como lo hizo el gobierno anterior. En ese sentido, somos más responsables con los migrantes porque nos tendrán que esperar solo dos horas y ahí ya tienen su documento.

¿Ya tienen estimada una fecha para empezar con estas jornadas?

En julio. Ahora estamos en pruebas.



¿Y sí tienen la tecnología para adelantar este proceso como lo están planeando?

Sí. Hay máquinas relativamente nuevas. Esas mismas se van a utilizar.

El plan es para que la población migrante pueda terminar su proceso de regularización satisfactoriamente.

¿Quienes están esperando pueden ir a estas jornadas o solo es para procesos nuevos?

Sí. A todas esas personas a las que no se les ha podido entregar el PPT es porque de pronto hubo un problema en el registro inicial. Es decir, colocaron sus huellas, pero la biometría salió mal. O la foto salíó corrida. Yo pienso que Colombia no se preparó para este ejercicio seriamente y estamos pagando los costos. Pero más que nosotros, los migrantes. Ellos están asumiendo un costo alto por haber hecho las cosas a la carrera durante el gobierno Duque.



¿Es decir que Colombia no estaba lista para regularizar a los migrantes?

No. No había una madurez para abordar el fenómeno ni por parte de la población ni por parte del Gobierno. Fue un acto muy irresponsable tomar esas medidas como se tomaron porque ellos mismos, el gobierno Duque, padecieron un periodo donde ellos mismos terminaron con el sistema tecnológico en crisis, sin poder garantizar el acceso de la gente a los documentos.



Por tantas fallas del gobierno anterior, nosotros hemos replanteado la visión que se tiene del migrante para poder resolver y ser efectivos. Sinceramente pienso que el tema del registro ha sido una salida. Pero creo que esta segunda medida de la emisión automática nos puede garantizar que en una sola visita el migrante va a tener su tarjeta que le certifica su proceso de regularización.



Pero la idea de la regularización a través de los PPT fue una idea celebrada por la comunidad internacional. Incluso Colombia se convirtió en una especie de ejemplo mundial en atención a migrantes…

Sí. Eso se dio por el escenario internacional de antes. Ante la crisis venezolana - algunos dicen que se dio por el mal gobierno otros dicen que por el bloqueo, pueden ser ambos - lo concreto es que eso creó un proceso migratorio descomunal. Existe un interés muy grande en el escenario internacional y la reunión de Bruselas fue una expresión de eso, de frenar esa corriente. Algunos piensan poner un tapón en el Tapón de Darién. Si nosotros hacemos eso, nos ahogamos en una situación inmanejable. No lo vamos a hacer como algunos lo han pedido en el escenario internacional y menos si no hay una responsabilidad que se asuma como región.



A nosotros nos quieren presentar como el ejemplo en América y en el mundo para manejar esta crisis porque quieren que otros asuman un papel semejante al que asume Colombia.

Durante el gobierno del expresidente Iván Duque se creó el PPT y otras medidas para atender a la población migrante.

¿La intención de la comunidad es que Colombia siga asumiendo esa responsabilidad?

Esa es la línea de otros países.



Dice usted que la transformación que ha tenido Migración ha sido “traumática”. ¿Por qué?

Porque veníamos de una mentalidad muy ‘securitizada’, es decir, centrada en la seguridad exclusivamente y en el control, como si no tratáramos con seres humanos. Entonces, darle ese carácter humano ha sido fundamental para el manejo de la actual situación en Migración. El tema de seguridad humana, que ha empleado el actual gobierno, se fundamenta, en resumen, en la garantía de acceso a los derechos. Es una política de carácter preventiva. Eso nos ha permitido darle un vuelco a esa mentalidad que existía anteriormente de ver casi en cada ciudadano a un enemigo interno.



Con el cierre de la Gerencia de Fronteras, ¿qué papel está jugando Migración en la reorganización para la atención de los migrantes?

Migración Colombia, en este Gobierno, ha venido liderando ese proceso. Se han abierto diálogos de frontera en Santander, allá llevamos cinco. Villa del Rosario, Tibú, Puerto Santander, La Guajira, Cúcuta y Necoclí.



El último que hicimos fue en Tibú y allá hicimos un proceso de apertura de un puesto de verificación, un puesto que orienta tanto a la sociedad civil, a los individuos migrantes y a las autoridades mismas sobre cuáles son las normas y la reglamentación que existe en torno al tema migratorio actualmente.



Esto se hace en razón a que las relaciones entre Colombia y Venezuela han venido transformándose. Para nosotros es prioritario mantener un buen nivel de comunicación con los ciudadanos, pero también con los migrantes y eso había sido una política del Estado en general: estar en diálogo con las personas.

Cada día cruzan la frontera unos 5 mil automóviles y, de estos, el 95 por ciento retorna a Venezuela el mismo día.

¿Es decir que las funciones de la gerencia las asumió Migración?

No, pero Migración sí ha tenido un rol articulador con las instituciones del Estado que es lo que le corresponde. Dentro de los procesos de integración, Migración no ejecuta dinero para el desarrollo económico y social, sino que realizan una articulación entre las entidades del Estado que hacen este trabajo y los migrantes que están localizados en distintas partes de la geografía.



En los gobiernos anteriores Colombia se posicionó como líder en la atención a los migrantes. Pero el discurso en este Gobierno es diferente, se habla de una corresponsabilidad. ¿Por qué el cambio?

Ha habido un cambio de discurso porque contamos con una población en Colombia que no se puede desconocer. Entregarles un plástico si bien es un primer paso, este documento por sí solo no garantiza más que un servicio como el de la salud y un reconocimiento y la posibilidad de que una persona pueda identificarse. Entonces la integración para el desarrollo social y económico de los migrantes es una prioridad, aunque no es el papel de Migración Colombia.



Pese a esto, a nosotros acuden todos los migrantes ya que tenemos vínculos, pues es la entidad que sigue expidiendo PPT. Pero nuestro vínculo también se da porque nos contactamos con sus organizaciones acá en Colombia, porque realizamos reuniones periódicas con ellos para mantenernos informados de su situación, pero también para informarles de las nuevas medidas que el Gobierno viene tomando gradualmente.



¿Y qué se logra en esos diálogos?

Estos diálogos permiten caracterizar los territorios y ser instrumentos de política que favorecen la inversión del Estado y la vuelven más adecuada y precisa para la población.



Con esta caracterización estamos construyendo un observatorio de migración que le permita a Migración Colombia ser un eje mucho más importante de lo que ha sido hasta ahora en cuanto no solamente la emisión de cifras (cuántos están registrados, cuántos salen, cuántos entran) sino que además nos permite tener información de carácter cualitativo sobre redes de migrantes en un territorio específico, sobre las labores que han venido desarrollando esos migrantes, es decir, sus conocimientos.



Esto nos da más ventaja como Estado para garantizar una inversión más adecuada a las necesidades, la realidad y las potencialidades de la gente.

¿En qué consiste ese concepto de corresponsabilidad? ¿Qué les piden a otros países?

Para nadie es un secreto que Colombia no ha alcanzado a garantizar como país, ni perteneciendo a la Ocde, las necesidades de la mayor parte de la población colombiana. El fenómeno de la migración venezolana lo que genera es una mayor tensión dentro de la capacidad que tiene el Estado – no me refiero al gobierno Petro, sino en general – de garantizar integración social y economía a una población que ha llegado. Esto supone recursos económicos que van más allá de cualquier esfuerzo de cooperación que se haya hecho hasta hoy ya sea por Estados Unidos, Europa u otro donante de la cooperación internacional.

Tapón del Darién.

Tanto Colombia, como otros países receptores en Latinoamérica de población venezolana, requieren ponerse de acuerdo frente a unos mínimos de política migratoria que nos permitan articular esfuerzos y de otra parte, el tema de la corresponsabilidad. Esto es un problema regional que requiere soluciones regionales.



El primer derecho que debería tener cada persona en su país es poder vivir allí, cosa que no está ocurriendo. Por eso mismo Colombia ha convocado a una gran cumbre con México de tal manera que allá (en México) se puedan dar unos primeros pasos en acordar políticas y un sentido de corresponsabilidad para poder manejar el tema con suficiencia, de otra manera será imposible.



No puede ser que mientras en Colombia pasan a pie en el Tapón del Darién mujeres y niños que se someten a muertes y desapariciones, en otros países se les ayude a transportarse de un lugar a otro de la frontera. Es importante definir políticas comunes.



El tema debe ser discutido no en reuniones bilaterales como sucede hoy, sino por el conjunto de los países involucrados. Colombia es partidario que los países de origen de esos fenómenos migratorios - que son Haití, Cuba, Venezuela y Ecuador – sean países que participen en estos diálogos porque ellos son parte del problema y también de la solución. No puede ser que nosotros los mantengamos por fuera en una actitud miope ante la realidad regional.

Algunos ciudadanos venezolanos en Colombia.

Es claro que en Colombia el gran volumen de migrantes proviene de Venezuela. Ahora que el Gobierno habla de corresponsabilidad, ¿se le ha pedido algo a Venezuela en este sentido?

Inicialmente, el Presidente tomo una decisión de abrir relaciones con Venezuela y Venezuela ha contestado de una manera recíproca. El proceso viene avanzando. Quizá donde más se puede ver es en los lugares de frontera. El comercio ha revivido a tal punto que podemos decir que fue un crimen haber cerrado las fronteras de ambos países porque eso afectó la calidad de vida de miles de personas que viven allá y nadie se interesó por eso en los gobiernos pasados. Eso fue central para tomar la decisión.



Nosotros asistimos como Migración a una reunión que tuvo lugar en Cúcuta donde se presentaron los resultados de los diálogos de frontera en las cinco poblaciones que te nombré. La gente emocionada nos pedía que se abriera un puesto de migración porque eso les permitía que fluyeran con menor peligro mujeres, niños y ancianos. No alcancé a dimensionar toda la magnitud del evento hasta que mujeres se me acercaron llorando. Eso sucedió en diciembre del año pasado y logramos abrir el puesto el 23 de marzo como resultado del diálogo con una serie de actores en Tibú. Entre la Iglesia, la cooperación internacional y Migración abrimos ese puesto.

Pero, insisto, ¿le han pedido algo a Venezuela para la atención?

No, hasta el momento. Pero ya tenemos confirmada la primera reunión para el próximo 20 de abril con el nuevo embajador Carlos Martínez y con miembros de los Servicios Migratorios de Venezuela. Será en Bogotá. Vamos a hablar sobre las relaciones migratorias, la situación de los PPT y acercamientos con venezolanos en Colombia. El 21 de abril nos vamos a reunir con plataformas de venezolanos para resolver los casos puntuales que los están aquejando. Será la segunda reunión que tendremos con ellos en tres meses.

¿Usted ha estado presente en las reuniones que han sostenido los presidentes Petro y Maduro?

Hemos estado presentes en reuniones que consideramos de mayor importancia. Como director he estado en Bruselas en una reunión que fue convocada por Canadá y por la cooperación internacional, la cual tenía como fin redistribuir unos recursos de la Unión Europea y de los países donantes como Estados Unidos y Canadá, con el fin de amortiguar esos procesos de integración.



Allá se ve el conflicto: el Gobierno venezolano dio a conocer que estaba totalmente en desacuerdo de su participación en este tipo de reuniones. Nosotros hubiéramos querido escuchar algo diferente en ese momento. Colombia está comprometida por la firma de la Convención de Derechos Humanos y uno de sus capítulos es la libre movilidad de los migrantes. Ese capitulo habla de la dignidad y derechos humanos de la población. Colombia está comprometida con eso. Este gobierno busca garantizar el acceso a los derechos a todas las personas en el territorio. Ese es mi compromiso como director de Migración.

Maduro y Petro se han reunido tres veces.

¿Les gustaría que Venezuela tuviera una posición distinta frente a la migración y su participación en escenarios internacionales?

Venezuela ha ido trasformando su visión de los últimos años y lo podemos ver con las actitudes que ha mantenido de reciprocidad con el Gobierno colombiano frente a la apertura de relaciones. Esos son pasos adelante en función de la integración latinoamericana. No hay nada distinto al diálogo para resolver los problemas y conflictos de países tanto internamente como regionalmente.



Es importante que Venezuela pueda participar en estos espacios de diálogo con miras a darle un manejo más acertado al tema migratorio. Daré un ejemplo: en un hospital de Cúcuta, en enero o febrero, el 77% de las mujeres embarazadas que llegaban a parir venían de Venezuela. Ellas fueron atendidas en un hospital colombiano.



Si esas mujeres tuvieran garantías de salud en su país, nosotros no nos veríamos en esa situación. Entonces por eso es que llamamos en escenarios como Bruselas a que Venezuela participe, porque en la medida en que ellos mejoren la calidad de la atención de salud en lugares de frontera, nosotros, en Colombia, vamos a poder atender a la población colombiana y en un segundo lugar a la venezolana si es necesario.



Si mejoran las condiciones de vida en Venezuela, ellos no van atener necesidad de recurrir a Colombia buscando garantías que no tienen allá. Por eso el Canciller ha dicho que Venezuela tenga espacio en estas reuniones, pues ellos son parte del problema y también de la solución.

Venezuela ha sostenido que la migración es una consecuencia del bloqueo de EE. UU. ¿Cuál es la posición de Colombia en ese sentido?

No hay posición, hay hechos. Hace un tiempo el mismo Presidente colombiano fue a Cúcuta y sucedieron unos hechos y allá lanzaron consignas en contra del gobierno venezolano en esa época. La realidad hoy es cambiante. Estamos superando las dificultades a través de medios diferentes que implican el reconocimiento del otro.



¿Y la cooperación internacional no se ha visto afectada?

La ayuda sigue igual, pero no es suficiente. Es insignificante porque, echando números, yo les decía que el dinero que nos iban a dar, para 2’5 de migrantes, solo nos alcanzaría para una atención de 15 días. Los recursos son insuficientes.



¿Y qué se está haciendo para atraer más ayudas?

Con la conferencia que pensamos hacer, esperamos, como países latinoamericanos, poder plantear con un poco más de músculo una posición que les permita seriamente abordar a cada uno de los países que tiene migrantes políticas de integración más serias y con más músculo.



¿La idea es redistribuir las cargas económicas con los países de donde salen los migrantes?

Sí, definitivamente hay que balancear las cargas de la corresponsabilidad.



Y qué está pasando con la cooperación judicial. Hay mucha preocupación por las acciones del Tren de Aragua. Lo más visible que se ha hecho es la deportación de Aida Merlano…

Sí estamos regresando personas y entregando a las autoridades de países hermanos personas que, por ejemplo, tienen órdenes de captura. Ese es nuestro deber como Migración en lo que tiene que ver con control y seguridad.



Entre el 7 de agosto de 2022 y el 31 de marzo de 2023 se han realizado 373 actividades de cooperación judicial y administrativa, de las cuales, 255 correspondieron a expulsiones y 118 a deportaciones de ciudadanos venezolanos a su país por causales como estar documentados fraudulentamente, ingreso o salida irregular, permanencia irregular, obtención de visa mediante fraude, haber sido condenados en Colombia a pena de presión cuya sentencia no contemple como accesoria la expulsión del territorio nacional, ser objeto de quejas constantes, incumplimiento a la deportación, desarrollar actividades no autorizadas, entre otras.



