El presidente Gustavo Petro le salió al paso, nuevamente, a las declaraciones de su hermano Juan Fernando, quien en una entrevista, señaló que el hoy jefe de Gobierno había logrado más de un millón de votos entre Norte de Santander, el Urabá antioqueño y el Magdalena Medio.



Luego de que este lunes saliera a desmentir a su hermano, quien afirmó que el presidente tiene síndrome de Asperger, el primer mandatario habló sobre una de las afirmaciones que más causó revuelo tras la entrevista que concedió al programa Los Informantes: el apoyo que, según Juan Fernando, habría recibido desde las cárceles para llegar a la presidencia.



“El Urabá y el Magdalena Medio, dirigidos desde las cárceles, lograron una votación que Uribe entendió, él lo dijo: ‘Me parece raro que en lugares donde Petro no podía ni llegar, ahora gana masivamente’. Nosotros vimos que entre Norte de Santander, el Urabá antioqueño y el Magdalena Medio, Gustavo obtuvo un millón y pico de votos que no tenía antes (...) con ese millón y pico de votos fue que ganó”, señaló Juan Fernando Petro.

Ante estas afirmaciones, el presidente Petro señaló: "Pues siempre pierdo en el Norte de Santander y de lejos, siempre pierdo en el Magdalena Medio, solo gano en Barrancabermeja y Puerto Wilches y siempre gano en el Urabá Antioqueño. Nunca he sacado en total ni un millón de votos en esas regiones, no alcanzo ni a la mitad y literalmente me duplican mis oponentes".

Luego, dijo que su triunfo ocurrió debido a la ventaja que logró en la región Pacífica y al apoyo de los jóvenes.



"Mi triunfo se debe a una gran ventaja que obtuve en el Pacífico colombiano: Nariño, Cauca, Valle y Chocó, un triunfo importante en el Caribe: Córdoba, Sucre, Bolívar, Cesar, Atlántico, Magdalena y Guajira; y al triunfo en Bogotá y la Sabana de Bogotá. Gano porque un millón de jóvenes entre 18 y 22 años salieron a votar como nunca", agregó.

Pues siempre pierdo en el Norte de Santander y de lejos, siempre pierdo en el Magdalena Medio, solo gano en Barrancabermeja y Puerto Wilches y siempre gano en el Uraba Antioqueño. Nunca he sacado en total ni un millón de votos en esas regiones, no alcanzo ni a la mitad y… https://t.co/lNWGEOKTvR — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 5, 2023

En un informe publicado por la Unidad Investigativa de EL TIEMPO, en el que se consultaron las páginas de la Registraduría para establecer cuántos votos sacó Gustavo Petro en cada una estas regiones, aparece que el hoy mandatario obtuvo 111.459 sufragios en el Urabá; siendo Apartadó el municipio donde más votos sacó.



Asimismo, que Norte de Santander logró 149.432 votos en segunda vuelta, mientras que en el Magdalena Medio -subregión compuesta por 44 municipios- obtuvo un total de 191.307.

REDACCIÓN POLÍTICA

