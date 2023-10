Metro de Bogotá y los otros temas de visita del presidente Petro a China

Desde febrero, el presidente Gustavo Petro anunció su intención de viajar a China para entrevistarse con Xi Jinping, mandatario de dicho país. La comunicación, como la mayoría de información en esta administración, fue dada a conocer en Twitter.



“Solo queremos lo mejor posible para Bogotá dentro de nuestras posibilidades. Aceleraré mi viaje a China para buscar opciones con el Gobierno de ese país con relación al metro de Bogotá”, fue el mensaje del mandatario.



De la visita de Estado a China no se volvió a hablar, sino hasta a finales de septiembre, cuando en plena contienda electoral el gobernante reiteró que su viaje al gigante asiático tenía como intención hablar sobre el proyecto de transporte masivo de la capital, en el que ha insistido que sus diseños deben modificarse para que sea subterráneo.



Además de reiterar sus intenciones, dio una fecha para el encuentro con su homólogo chino: el 25 de octubre, cuatro días antes de elecciones. Tanto el tema como los días en que se dará el encuentro generaron controversia y cuestionamientos por parte de la alcaldesa Claudia López.



Este jueves respondió el mandatario. “Ya veremos cuál es el resultado de lo que queremos dialogar en China sobre el metro. Quien salga elegido alcalde, quien decida el pueblo bogotano, que es el que tiene en sus manos los destinos de la ciudad, pues tendrá que examinar con nosotros el resultado de esta reunión”, dijo.

Xi Jinping, presidente de la República Popular China. Foto: EFE

Además de la polémica por el metro, poco se ha sabido de los otros detalles del primer viaje de Gustavo Petro a China. Desde Presidencia le comentaron a EL TIEMPO que la visita oficialmente será del 24 al 25 de octubre, pero que el viaje comenzó este sábado, puesto que deben cumplir antes agenda en México. El regreso está planeado para el 26 de octubre, justo para el certamen electoral.



Asimismo, dieron ligeros detalles de la agenda y de los temas a tratar. Por el momento solo se tiene planeado que haya un encuentro con Xi Jinping y su gabinete. Claramente, como ha insistido el Gobierno colombiano, uno de los temas principales será el metro de Bogotá, pero de igual manera se hablará de la red férrea y la nueva ruta de la seda.



Este último tema ha sido una constante en la relación con China, que ha buscado la articulación de dos megarutas comerciales, una marítima y otra terrestre, para conectar a su país con Europa, África y América Latina.

El presidente Gustavo Petro y la alcaldesa Claudia López. Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo

Hasta hace unos meses, Colombia y Brasil eran los dos únicos países de la región que no habían aceptado vincularse a este proyecto. Desde la visita de Iván Duque a China, en 2019, se ha dado el debate de si se entra o no a esta alianza comercial transcontinental.



Frente al viaje del primer mandatario, el profesor Jorge Cuervo destacó la importancia que tiene China para la economía colombiana, pues es el segundo socio comercial, después de Estados Unidos. En esa misma línea apuntó a que esta visita, como otras, deben tener unos objetivos claros.



Por otro lado, Cuervo cuestionó que un tema de un proyecto de infraestructura de una ciudad, así sea Bogotá, sea un tema eje de la agenda. “Conociendo a los chinos y su diplomacia, le van a decir que un gobierno nacional no se puede meter en un tema local”.

Juan Sebastián Lombo

REDACCIÓN POLÍTICA

