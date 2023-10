'Quien salga elegido alcalde tendrá que examinar resultado de reunión en China': Petro

El presidente Gustavo Petro estuvo este miércoles en la localidad de Bosa, en Bogotá, en una nueva jornada de Gobierno con el Pueblo. Desde allí habló del metro de la capital y se refirió a su viaje a China que realizará el próximo 25 de octubre.



El mandatario, de nuevo, señaló que en su reunión con el presidente chino, Xi Jinping, hablará sobre esta construcción.



“Ya veremos cuál es el resultado de lo que queremos dialogar en China sobre el Metro. Quien salga elegido alcalde, quien decida el pueblo bogotano, que es el que tiene en sus manos los destinos de la ciudad, pues tendrá que examinar con nosotros el resultado de esta reunión en China”, manifestó.

El jefe de Estado, por otro lado, insistió en que “ojalá se dé la posibilidad real de meter un tramo subterráneo en la primera línea para darle más potencia al Metro de Bogotá, y hacerlo”.



Respecto al viaje dijo que se preparó esta visita porque la empresa del Metro es de ese país y lanzó una pulla. Dijo que esta compañía se contrató "para acabar" con su "proyecto de Metro subterráneo, que iba muy bien”.

El presidente Gustavo Petro realizará una visita oficial a China y hablar con su homólogo, Xi Jinping, del metro de Bogotá. Foto: Archivo EL TIEMPO

Dentro de los reparos que manifestó, señaló que "alguien les tiene envidia a los metros subterráneos y decidió acabar el proyecto y han pasado ocho años, ya casi nueve desde esa época, y ustedes pueden ver ahí si hay un Metro. Eso lo anuncian mucho, pero no hay un metro”.



El Presidente, por último, dijo que en el viaje de la próxima semana si bien se hablará sobre otros temas, el asunto del metro estará en la agenda.



Cuatro firmas están habilitadas para concursar por la segunda línea del Metro de Bogotá



Con la publicación de los pliegos, la Empresa Metro de Bogotá (EMB) abrió este 19 de octubre la licitación pública internacional para la construcción, operación y mantenimiento de la segunda línea del metro, el principal proyecto de infraestructura de movilidad que dejará en marcha la alcaldesa Claudia López y que deberá continuar el mandatario que sea elegido en primera o segunda vuelta.

Segunda línea del metro de Bogotá. Foto: Metro de Bogotá

A la etapa de publicación de pliegos en el Secop, la plataforma de contratación del Estado, se llega luego de que el proyecto cumpliera con las fases de prefactibilidad, factibilidad y precalificación por la banca multilateral de las firmas interesadas en construir la nueva red férrea.



Las firmas precalificadas para participar en la licitación serán Metro Línea 2-Bogotá, integrado por Mota Engil Colombia S. A. S. y CRRC (Hong Kong) CO Limited Sucursal Colombia; el Consorcio Metro Línea 2, conformado por China Harbour Engineering Company Limited y Xi’an Rail Transportation Group Company Limited; el Consorcio Bogotá Metro 2, integrada por China Railway Construction Electrification Bureau Group Co. Ltd. y China Railway Construction Corporation International Investment Co. Ltd., y la Unión L2 Bogotá Metro Rail, cuyos miembros son Sacyr Concesiones Colombia Participados II S. A. S. y Acciona Concesiones S. L.

Aura Saavedra

REDACCIÓN POLÍTICA