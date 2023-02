El presidente Gustavo Petro mantuvo abierta la polémica este viernes alrededor de la construcción del metro para Bogotá. Publicó en sus redes sociales este mensaje: "Solo queremos lo mejor posible para Bogotá dentro de nuestras posibilidades".



​Y a renglón seguido confirmó que acelerará su viaje a China "para buscar opciones con el Gobierno de ese país en relación al metro de Bogotá".

Y eso de inmediato generó algunas dudas pues no se sabía que el mandatario tenía previsto un viaje a ese país. Hay que aclarar que el consorcio que se ganó la construcción de la primera línea del metro es chino.



Además, Petro ha sido persistente en que él quiere para Bogotá es un metro subterráneo y se opone al elevado.



Es más, hace unos días se reunió con la alcaldesa y representantes del consorcio chino en procura de encontrar la viabilidad técnica , jurídica y financiera para modificar el trazado y modificar los contratos.



Incluso la Casa de Nariño ha anunciado que tiene dos conceptos de firmas de abogados que señalan la viabilidad de modificar los contratos (se contrató un metro elevado y su idea es que sea soterrado).

Lo cierto del asunto es que el anuncio del viaje de Petro se da después de la polémica desatada por el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, quien dijo que si Bogotá no acepta la propuesta de construir parte de la primera línea subterránea, se podría parar la financiación de otros proyectos de infraestructura en la capital.



Ahora bien: ¿Cuándo iría Petro a China? En la Casa de Nariño ya se había planteado la realización de una visita oficial al país asiático. Pero solo estaba en el papel, no había nada definido.



En ese sentido lo que conoció EL TIEMPO es que en la Casa de Nariño empezaron a correr para tratar de 'cuadrar' el viaje a China en este primer semestre del año.



Si bien lo que por ahora está previsto es que sea una visita oficial (no incluye el diálogo con representantes de los tres poderes) la idea ahora es que el mandatario sí abordará lo que tiene que ver con el metro.



No está claro todavía si lo que busca es reunirse con altas directivas del consorcio chino para revisar la posibilidad de cambiar el trazado del metro o si buscará el respaldo del gobierno chino.

El exconcejal Hollman Morris dijo que el anuncio del presidente Petro tiene como propósito "asumir de frente con el gobierno chino el tema del proyecto metro para Bogotá".



Morris recordó que la empresa china "es pública"y aseguró que el mandatario hará lo que mejor le convenga a la capital.



Pero la concejal de Bogotá Diana Diago (Centro Democrático) calificó como una "ridiculez" que Gustavo Petro "programe un viaje a la China para cambiar la primera línea del metro, el contrato se firmó en Bogotá".



En opinión de ella, es mejor que el mandatario vaya a La Guajira, donde los niños se mueren de hambre. "Esos 18 billones adicionales que quiere despilfarrar les vendrían muy bien", dijo.



Mientras tanto, Cambio Radical, señaló que el jefe de Estado "se chifló" con su anuncio de viajar a China a 'negociar' con el consorcio del metro de Bogotá. "Como si fuera a pedir rebaja en un par de tenis o cambiar papa por más ensalada en un almuerzo. ¡Es un proyecto de miles de millones de USD con banca internacional! Qué oso", señaló el partido.



A su turno, miembros de Alianza Verde, que apoya a la alcaldesa bogotana, destacó: "Estamos orgullosos de nuestra alcaldesa Claudia López, quien eligió construir sobre lo construido en beneficio de Bogotá. Como Partido Verde ratificamos nuestro apoyo irrestricto a ella".