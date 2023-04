Desde hace 21 meses los familiares de los 17 colombianos que están detenidos en Haití por, presuntamente, haber participado en el magnicidio del presidente Jovenel Moise, esperan que avance en algo su proceso judicial. Pero, según cuentan, nada ha pasado.



(Le puede interesar: Tenga en cuenta: oficina de pasaportes de Corferias cerrará y habrá una nueva).

Milena Carmona, esposa del subteniente Jheyner Alberto Carmona – uno de los detenidos en Puerto Príncipe – asegura que no ha hablado con él desde el 8 de julio de 2021, cuando fue capturado con otros 18 colombianos. Dice que en varias oportunidades ha intentado enviarle cartas o cajas con alimento y medicina, pero “se las han robado”, menciona.



Afirma que sus días están atravesados por la zozobra, pues ve lejana la posibilidad de que se le asigne por lo menos una fecha de inicio de juicio que les permita a los detenidos adelantar su defensa. “El proceso es aún peor porque uno ve que avanzan los demás, porque todos los sospechosos tienen abogado y nuestros familiares no. Entonces ellos van avanzando y nosotros quedándonos atrás esperando el agua sucia de los demás”, asegura Carmona.



Y es que en la Corte para el Distrito Sur de Florida, Estados Unidos, ha avanzado el proceso judicial contra siete personas, dos de las cuales son colombianas. En febrero de este año, fue presentado ante la jueza Alicia Otazo-Reyes el capitán (r) del Ejército Germán Alejandro Rivera. El otro colombiano enredado en el caso, y cuyo proceso judicial tiene más avances, es Mario Antonio Palacios Palacios. Su juicio se tenía planeado para el mes pasado, pero se aplazó.



Este diario conoció que el próximo 18 de abril se realizará una moción de los abogados, aunque aún son desconocidas sus peticiones.



De acuerdo con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Rivera con Christian Sanon, James Solages y Joseph Vincent - tres hombres de nacionalidad haitiano-americana que también fueron extraditados - habrían conspirado para cometer el asesinato y proveer apoyo físico y recursos para el crimen.



Sobre Palacios, según un documento que le envió el Departamento de Justicia a su abogado, hay “transcripciones preliminares” que indicarían que el detenido tenía conocimiento de que se iba a cometer el asesinato.

Facebook Twitter Linkedin

Los familiares han denunciado las malas condiciones de salud en las que se encuentran. Foto: Héctor Fabio Zamora/EL TIEMPO

La situación de los que aún permanecen en Haití es distinta. Por un lado, aún no cuentan con un abogado ni un traductor que los acompañe en su defensa. “Lo preocupante es que pasa el tiempo y no pasa nada con el proceso. Ellos no pueden quedar indefinidamente presos sin un juicio”, dice Sondra McCollins, quien representa a las familias de los colombianos.



Además de esto, los familiares han denunciado las malas condiciones de salud en las que se encuentran. “En esa prisión las condiciones son infrahumanas, son las peores condiciones en las que puede subsistir un ser humano. La comida es difícil porque no proveen alimentación todos los días. No tienen agua potable, entonces la salubridad es terrible”, cuenta Carmona.



En diálogo con este diario también expuso que pese a la escasa comunicación, pudieron enterarse que en octubre del año pasado, cuando se registró un brote de cólera en Haití, algunos de los detenidos también resultaron afectados. “Desde Colombia les enviamos un kit de pastillas y se las robaron”, menciona. Agrega que, además de estas enfermedades, anímicamente sus seres queridos



han llevado la peor carga. “Todos los capturados les han echado el agua sucia y así es muy fácil el caso cuando son los señalados por todo el mundo, pero ellos no han podido hablar ni defenderse”, concluye.



(Lea también: Se conoció la fecha del debate de moción de censura contra ministro de Defensa).



Por esta situación, McCollins ha adelantado algunos acercamientos con la Oficina Jurídica de Presidencia y la Cancillería. A estas reuniones también ha asistido Carmona, como representante de las familias, quien considera que el gobierno ha sido receptivo. “Nos han escuchado, nos hemos sentado en la mesa. Se han movido, es Haití el que no responde”, dice.



El último encuentro fue el pasado 27 de marzo y allí expusieron las peticiones. Una de ellas, explica la abogada, se basa en el mismo concepto de extraterritorialidad que utilizó Estados Unidos. La idea es que los detenidos se puedan trasladar a Colombia por la conexidad que hay para adelantar el proceso y juzgamiento acá para determinar si fueron o no culpables. Esto, dicen las familias, sería un alivio emocional.



Otro de los caminos que propusieron es pedirle a Estados Unidos que los saque de Haití y los lleve a Florida, como a los otros extraditados, para adelantar el proceso y tener una fecha de juicio, como ya pasó con Palacios.



Esta propuesta, sin embargo, no convence a algunas familias. Carmona, por ejemplo, menciona que “a lo largo de la historia los colombianos hemos estado estigmatizados, entonces llegar a ese país ya es entrar con el pie izquierdo”.



La tercera alternativa que le propusieron al Gobierno es pedirle por vía diplomática a un tercer país que haga el juicio con las garantías. Una opción sería República Dominicana.

Todos los capturados les han echado el agua sucia y así es muy fácil el caso cuando son los señalados por todo el mundo, pero ellos no han podido hablar ni defenderse. FACEBOOK

TWITTER

“Si nada de esto se puede, le hemos pedido al Gobierno que le solicite a Haiti tener una comisión veedora internacional compuesta por miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, alguien de la ONU, alguien del Estado colombiano y un tercer país como garante”, explica McCollins.



Por ahora, dicen, están esperando a ver qué deciden. El grupo de familias, por su parte, le ha solicitado a la administración de Petro dejar de llamar mercenarios a los detenidos, pues argumentan que son militares en “buen uso de su retiro”. “Son personas sin antecedentes de ningún tipo, pedimos un trato digno”, aseguran.



También solicitan que nombren a un cónsul en ese país que los pueda acompañar como lo hizo Julio Santa, el anterior cónsul honorario que tenía Colombia en ese país. Esto con el fin de poder mejorar la comunicación con los detenidos. En ese sentido, el Gobierno ya avanzó. El pasado 1 de abril, el jefe de Estado nombró a Vilma Velasquez como “representante en Haití”. Se trata de la esposa Rafael Valencia, un miembro del M-19 que desapareció en 1985 y quien vive hace muchos años en la isla. “Tendrá la difícil tarea de ayudar al pueblo que nos ayudó en nuestra independencia”, aseguró Petro.



EL TIEMPO, en un encuentro de medios de comunicación con el canciller Álvaro Leyva, le consultó al ministro por este avance. Manifestó que están en el proceso de acreditarla para que pueda asumir funciones consulares.



Su designación se “cocinó” durante la visita que hizo el Gobierno a República Dominicana. Allá, según dijo Leyva, la conocieron, se llevó a cabo el proceso de entrevista y la decisión se concretó a inicios de este mes.



(Siga leyendo: David Luna advierte sobre artículo del PND que violaría privacidad digital).

Facebook Twitter Linkedin

Naiser Franco, exmilitar colombiano capturado en Haití. Foto: Jean Marc Hervé Abélard / EFE

Los familiares interpretaron esta decisión como un gesto de buena voluntad del Gobierno y una respuesta a sus requerimientos.



“Otra exigencia es que el Gobierno vaya a ese país y hablen directamente”, dice Carmona. En este sentido, tanto el presidente Petro como el canciller ya manifestaron sus intenciones de viajar “lo más pronto posible”. Tiene previsto hacerlo este año.



El canciller dijo que incluso ya le extendió la invitación al defensor del Pueblo, Carlos Camargo, para que lo acompañe en el viaje con el fin de verificar la situación de los detenidos. “Se me ha dicho que se ha avanzado, pero una cosa son los decires y otra cosa es ir allá a ver cómo es la situación directamente con ellos", aseveró.



Petro, por otro lado, desde República Dominicana, hace unas semanas, manifestó su plan de viajar: “Quiero ir a Haití, es un tema donde Colombia tiene una corresponsabilidad, primero porque Haití fue el que nos ayudó a ser un país en el pasado, y segundo porque fueron mercenarios colombianos los que fueron a matar al presidente de Haití, desatando una crisis aún peor que la que ya vivían".



Esas palabras, sin embargo no cayeron nada bien entre los familiares. “Petro se volvió juez y parte y eso no es adecuado”, dice McCollin. Carmona, por su lado, dijo que es “triste” ver esas declaraciones. “Él está en la misma posición de Duque con sus declaraciones al manifestar que ellos lo hicieron, pues no les da la presunción de inocencia ni el beneficio de la duda”, afirma.



Las familias le piden al mandatario “no caer en las inconsistencias de este caso” y que les permita tener su debido proceso antes de juzgarlos. También esperan poder tener pronto un encuentro directo con él para poder expresarle estas peticiones en persona. Incluso le quieren plantear la posibilidad de viajar con él en el viaje que planea. Por ahora confían en que los avances para reestablecer la diplomacia con Haití funcionen y así obtener alguna respuesta de ese país en lo que tiene que ver con el proceso jurídico de sus seres queridos, a quienes se les señala de estar involucrados en la ejecución magnicidio.

Aura Saavedra

REDACCIÓN POLÍTICA

Más noticias