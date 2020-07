‘Yo pongo mi bandera’: Primera Dama de Colombia

Este lunes, 20 de julio de 2020, cuando hemos vivido gran parte del año en estado de reflexión colectiva, he comprobado que, en medio de la adversidad, nos hemos reencontrado con la esencia de nuestra identidad.

Ante las necesidades de cercanos o desconocidos, los colombianos hemos acudido a la unidad nacional. Me emociona esa amplia respuesta que tuvo nuestra invitación a abrigarnos bajo nuestro tricolor y convencernos de que cada acto propio beneficia a alguien más, que con pequeños detalles podemos cambiar la conversación a una más positiva que toque las fibras de nuestra humanidad; “ánimo”, “gracias”, “acá estoy”, “te estoy pensando” son mensajes que han abrazado a muchos en la distancia y nos han demostrado el verdadero valor de estar conectados.



Es así como ha florecido la solidaridad, se ha multiplicado la generosidad, se ha afianzado la resiliencia, hemos evidenciado la urgencia de la corresponsabilidad en el cuidado hacia el otro y hemos entendido el profundo significado de hacer patria con gestos auténticos de bondad, amor y desprendimiento.



Desde nuestros hogares, y atendiendo ese sentir fraterno que emerge por el hecho de ser colombianos, encontramos alternativas para compartir, ayudar, acoger y apoyarnos. En mi caso, tuve la posibilidad de visitar el territorio nacional en el marco de la iniciativa ‘Ayudar nos hace bien’ que presentamos a finales de marzo, llevando alimentos y artículos de primera necesidad, para salvaguardar la nutrición de miles de compatriotas durante esta pandemia y me he conmovido en cada uno de esos recorridos, por olas de gratitud, por muestras de cariño que he podido identificar en las miradas de adultos y niños, en este nuevo lenguaje visual que exhibe nuestros genuinos sentimientos.



Han sido tiempos de incertidumbre y sobre todo de infinito dolor y pérdida para muchos. Aun así, en el arraigo de quienes somos, de quienes nos formaron y de lo que hemos aprendido, encontramos los pilares para levantarnos, para consolarnos los unos a los otros, para no desfallecer, para conservar la ilusión y aceptar con nobleza grandes lecciones de vida.



Cada día aportamos nuestro pedacito de patria, materializando la unión como nunca antes en nuestra historia, enalteciendo los principios de orden y libertad, dejando un ejemplo sin precedentes para las nuevas generaciones que han vivido este aislamiento interiorizando que la salud física y la salud mental son un bien invaluable, que la familia es un apoyo incondicional y el ser solidarios es un valor intrínseco a nuestra nacionalidad.



En este día en que conmemoramos la Independencia, pongamos nuestra bandera como una expresión de honra; como un voto de confianza en los jóvenes y su potencial para ser agentes positivos de transformación social; como un reconocimiento a la sabiduría de quienes nos han precedido; y como una expresión de esperanza, alegría y grandeza siempre notables en nuestro país, Colombia.



MARÍA JULIANA RUIZ SANDOVAL

Para EL TIEMPO

* Primera Dama de la Nación