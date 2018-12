Duque pide abandonar la polarización y recibir el 2019 con optimismo

El presidente Iván Duque aprovechó su mensaje de fin de año para hacer un recuento de su realizaciones en los cuatro y medio meses de mandato que lleva y para invitar a los colombianos a dejar atrás la polarización y las mezquindades, y a construir, en el año del Bicentenario de la Independencia, un pacto en torno a un propósito común.

El jefe de Estado destacó la nueva forma de relacionarse entre el poder Ejecutivo y el Congreso, que ha impulsado como una de las principales características de su gobierno.



El mandatario dijo que ese cambio "ha tenido costos", pero también beneficios. “Logramos con el Congreso sacar seis leyes importantes. Logramos introducir varias reformas constitucionales que han terminado su primera etapa y que seguirán en el año 2019”.



Por otra parte, Duque resaltó la lucha contra la corrupción a través de varios proyectos, que permitirán sancionar a los que “pecan por la paga y a los que pagan por pecar”.

“Es mucho lo que tenemos que hacer porque la corrupción es un gran flagelo -dijo-. Pero quiero contar con ustedes todo el año entrante y en los tres años y medio de Gobierno que nos quedan, para que la sociedad colombiana rechace la corrupción como ese gran elemento que les arrebata a los ciudadanos los recursos que deben emplearse para mejorar sus condiciones de vida”.

Por otra parte, destacó los golpes contra la delincuencia, entre los que se destacan el abatimiento de criminales como ‘David’ y ‘Guacho’, que “tenían azotadas a muchas regiones del país”. Pero también resaltó la judicialización de más de 10.000 criminales y el cambio en la tendencia creciente de varios delitos, con la ayuda de la ciudadanía.

Además se mostró satisfecho por el presupuesto que tendrá la educación en el 2019

–el “más alto que haya conocido nuestro país para la educación”– y con haber logrado un acuerdo con los estudiantes de las universidades públicas, tras más de dos meses en paro, para empezar "a cerrar una deuda histórica que por años fue desatendida”.



De igual forma, resaltó el presupuesto nuevo para la salud y la reforma que permitirán castigar a quienes abusen con los recursos del sistema, los avances en el fortalecimiento del Programa de Alimentación Escolar (PAE) y el plan de mejoramiento de 600 mil viviendas.



Destacó, además, la creación iniciativas como ‘Guajira Azul’, que permitirá ampliar la cobertura de acueducto en ese departamento, y el programa ‘Agricultura por Contrato’, que permitirá unir a comercializadores y agroindustriales con los pequeños productores.



Pronosticó que, como efecto de la reforma tributaria recientemente aprobada, habrá un recaudo más alto y equitativo, y estímulos a la inversión, lo cual debe redundar en una reactivación económica.



Duque le dio la bienvenida al año del Bicentenario de la Independencia y lo calificó como una "oportunidad de oro" para construir entre todos un ruta con un objetivo común en torno al plan de desarrollo para el cuatrienio, que se llamará ‘Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad’. “Un pacto que quiero construir con ustedes, para que no sigamos anclados en las discusiones de izquierda y derecha -dijo-; para que no sigamos polarizando; para que no sigamos teniendo en el país esas discusiones, muchas veces bizantinas y mezquinas, que no permiten que pensemos todos hacia un propósito común”.

Duque, finalmente, hizo un llamado a los colombianos para que miren con buena cara al 2019: “En estos meses donde pueden haberse cometido errores, pero donde también tenemos estos aciertos que les he narrado y que trabajamos todos los días con empeño y vocación para servirle a nuestro país, los quiero invitar a que mañana, cuando empieza este nuevo año, estemos llenos de optimismo, de vigor y de convicción que este año empieza la construcción de esta gran agenda de corto, mediano y largo plazo”.



Este es el mensaje completo del presidente Duque

Queridos colombianos,



Esta noche termina el año 2018 y empieza el año 2019. Quería tomarles unos minutos de su tiempo para darles las gracias por su apoyo, por su respaldo, por su confianza, por sus consejos, por todas sus expresiones, por sus críticas, por sus recomendaciones, porque creo que el ejercicio de la Presidencia se construye diariamente con la voz del pueblo.



Por eso me siento en el deber de esta noche compartir con ustedes muchas de las cosas que hemos logrado gracias a su apoyo.



En estos cuatro meses y pocos días introdujimos una nueva forma de relacionarse entre el poder Ejecutivo y el Congreso.



Estos cambios, por supuesto, traen costos, pero también beneficios. Logramos con el Congreso sacar seis leyes importantes. Logramos introducir varias reformas constitucionales que han terminado su primera etapa y que seguirán en el año 2019.



Logramos, también, presentar varias iniciativas de gran impacto sectorial. Me siento contento que en este tiempo presentamos reformas importantes para enfrentar el flagelo de la corrupción, para que todos podamos con determinación sancionar ejemplarmente a los que ‘pecan por la paga y a los que pagan por pecar’.



No solamente presentamos un paquete legislativo de iniciativa gubernamental y otro construido con una mesa de participación plural de fuerzas políticas y sociales, sino que también tomamos decisiones desde el poder Ejecutivo para ganar en transparencia, para permitir un mejor escrutinio de los ciudadanos a la función del Estado, para poder evaluar cómo se desempeña cada uno de los funcionarios y, por supuesto, que se puedan conocer las declaraciones de renta de los altos funcionarios del Estado.



Es mucho lo que tenemos que hacer porque la corrupción es un gran flagelo. Pero quiero contar con ustedes todo el año entrante y en los tres años y medio de Gobierno que nos quedan, para que la sociedad colombiana rechace la corrupción como ese gran elemento que les arrebata a los ciudadanos los recursos que deben emplearse para mejorar sus condiciones de vida.



Sé que todos unidos lograremos ese propósito.



Y por eso, también, me complace decir que en estos cuatro meses y pocos días pusimos en marcha una agenda de legalidad que nos ha permitido abatir criminales que tenían azotadas a muchas regiones del país, como ‘David’ o como alias ‘Guacho’.

También me complace que hayamos judicializado a más de 10 mil criminales, que hayamos quebrado la tendencia creciente a muchos delitos y que tengamos una Red de Participación Cívica cada vez más nutrida con la voz de los ciudadanos, porque la seguridad se construye entre la Fuerza Pública y la capacidad de denuncia de la ciudadanía.



Me complace también que en este tiempo hayamos planteado esa gran agenda de equidad que queremos para Colombia. Por eso no solamente logramos el presupuesto más alto que haya conocido nuestro país para la educación, sino que luego de trabajar y escuchar a maestros, estudiantes y rectores, le dimos a la universidad pública unos recursos importantes para el cuatrienio, que van a fortalecerla y acercarla al clamor de muchos jóvenes, empezando a cerrar una deuda histórica que por años fue desatendida.



Esa agenda educativa también incluye el fortalecimiento del programa de alimentación escolar. Incluye que tengamos esa ‘Generación E’, que permitirá que más que 336 mil estudiantes de las familias más vulnerables lleguen a la universidad con gratuidad y que mejoremos también las condiciones de nuestros docentes y nuestros centros educativos. Que apoyemos a los normalistas, que tengamos más becas y más sistemas digitales que los aproximen a la formalización y, además, a la profesionalización.



Me complace que en estos cuatro meses y estos días de más le dimos a la salud un presupuesto vigoroso, el más alto que se conozca, y hayamos sacado adelante una reforma que permite endurecer las sanciones a los que por tanto tiempo han abusado de los colombianos.



Me siento contento que en la agenda de equidad esté el programa de vivienda vigorosamente articulado con dos iniciativas: ‘Casa Digna, Vida Digna’, que llevará al mejoramiento de 600 mil viviendas en estos cuatro años, y que muchas familias pasen de ser arrendatarios eternos a ser propietarios felices; que tengan ese capital que empieza con la vivienda propia.



Me complace que hayamos arrancado con una profunda convicción la iniciativa de ‘Guajira Azul’, para que en muchas regiones de ese departamento no se siga sintiendo la sed y no se sigan muriendo los niños. Y eso implica que en estos cuatro años tendremos una cobertura en zonas rurales que pasará del escaso 4 por ciento a más del 80 por ciento.



Me siento, además, convencido de que los programas que hemos presentado para el campo colombiano, como el de la ‘Agricultura por Contrato’, que permite unir a comercializadores y agroindustriales con los pequeños productores, les garantizará la compra con un precio fijo. Vendrá con microseguros para proteger a los campesinos de las vicisitudes y, adicionalmente, acompañado de un programa de crédito con la tasa más baja que tenga el mercado colombiano.



Estos logros han sido gracias a ustedes. Han sido logros que se construyen cada semana en nuestros talleres. Pero también vienen acompañados de un sentimiento de emprendimiento que queremos que se sienta en Colombia con mucho dinamismo.

La reactivación económica les va a bajar la carga tributaria a la micro, a la pequeña, a la mediana y a la gran empresa, para que inviertan más, para que generen más empleos, para que estén presentes en todo el territorio nacional.



Y tendremos un mayor recaudo basado en la equidad, pidiéndole un poco más de contribución a las personas de mayores ingresos en la sociedad colombiana, sin afectar a la clase media, ni a los hogares vulnerables.



Esa reactivación económica también vendrá acompañada de estímulos para invertir en el campo, generando un mínimo de puestos de trabajo; para invertir en tecnología, en las industrias creativas y en estos nuevos sectores de valor agregado que les llegan al corazón a los emprendedores jóvenes.



Esa agenda de emprendimiento también trae consigo la eliminación de trámites innecesarios. Ya llevamos más de 100 trámites que han sido digitalizados, eliminados o racionalizados, para acabar con el peregrinaje burocrático y tener un Estado más eficiente.



Me complace, además, que en este tiempo de gobierno hayamos logrado invitar a trabajadores, a empresarios y, con el Estado, lograr el aumento real del salario mínimo más importante en más de dos décadas. Y que hayamos logrado un aumento del auxilio de transporte más alto en los últimos 14 años. Todo esto pensando en construir, en buscar consensos.



Son muchos los logros que podría narrarles. Aquí les ha contado algunos. Y lo más importante es que todos estos logros en este tiempo se enmarcan dentro del sentido de un Plan de Desarrollo que se llama ‘Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad’.



Un Pacto que quiero construir con ustedes, para que no sigamos anclados en las discusiones de izquierda y derecha; para que no sigamos polarizando; para que no sigamos teniendo en el país esas discusiones, muchas veces bizantinas y mezquinas, que no permiten que pensemos todos hacia un propósito común.



Esta es la oportunidad de oro para Colombia. Lo es porque en el 2019 celebraremos el Bicentenario. Recordaremos la grandeza de nuestros héroes patrios, los que transitaron por los Llanos, cruzaron los páramos y nos dieron la libertad pensando en una Colombia grande.



Hoy tenemos que liberarnos de la corrupción, del delito, de las mezquindades. Liberarnos de la asfixia tributaria, para los que generan empleo. Liberarnos, por supuesto, de esa perniciosa corrupción que les ha arrebatado tantas esperanzas a los colombianos.



El Pacto por Colombia que queremos construir, que empieza con ese Plan de Desarrollo, es para que jalonemos todos el crecimiento de Colombia; para que tengamos grandes aspiraciones; para que entendamos que si bien hay diferencias políticas, es más importante tener una visión común hacia donde queremos llegar como país.



Por eso, colombianos, en estos meses donde pueden haberse cometido errores, pero donde también tenemos estos aciertos que les he narrado y que trabajamos todos los días con empeño y vocación para servirle a nuestro país, los quiero invitar a que mañana, cuando empieza este nuevo año, estemos llenos de optimismo, de vigor y de convicción que este año empieza la construcción de esta gran agenda de corto, mediano y largo plazo.



Les quiero agradecer a todos ustedes; les quiero agradecer a sus familias; les quiero agradecer a todas las personas que diariamente dan lo mejor por nuestro país.

Quiero agradecerles a las personas que no están esta noche en sus casas, porque están en el servicio de la Fuerza Pública, en los hospitales, en las fábricas, en los cuerpos de bomberos, en distintas funciones, para servirle a Colombia.

Creo que esta es la oportunidad para que todos nos preocupemos y trabajemos por esa Colombia.



Que nos preguntemos todas las mañanas qué podemos hacer para lograr esa transformación de nuestro país. Y estoy seguro que lo vamos a lograr.

Por eso les deseo un feliz año.



Que Dios los bendiga y que Dios bendiga a Colombia.



Muchísimas gracias.