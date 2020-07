Medidas para atender la pandemia y las violencias contra las mujeres

La OEA y la Comisión Interamericana de Mujeres consideran que el confinamiento y la restricción del libre tránsito, la limitación de algunos servicios esenciales para la atención a mujeres víctimas de violencia, las decisiones de otorgar libertad condicional en varios centros de reclusión, entre otras medidas que se tomaron por la pandemia, están teniendo un efecto desproporcionado hacia las mujeres y las niñas, consideran que en algunos casos podrían estar aumentando la violencia en su contra.



Aseguran que pese a múltiples recomendaciones que se han hecho para prevenir las violencias contra las mujeres y las niñas la violencia ha aumentado. Las desigualdades de poder, el acceso a la información, el poder adquisitivo, la dependencia económica o de cuidados, el acceso limitado a servicios de salud, la inestabilidad en el empleo y la pertenencia a grupos en situación de vulnerabilidad son algunos factores identificados que intervienen en el aumento de las violencias.



“Así, en este período de la pandemia, la violencia contra las mujeres, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado no solo ha mostrado un aumento significativo, sino que es posible que dicho aumento se continúe consolidando en la medida en que se mantengan las medidas y no se tomen acciones directas y específicas para prevenir la violencia”, afirma la OEA.



La Comisión Interamericana de Mujeres mostró que tras el inicio de la pandemia las llamadas a las líneas de atención y orientación aumentaron en un 80 % y que a pesar de la disminución general de la criminalidad, hubo un aumento en los casos de violencia doméstica, abuso sexual en niñas, de feminicidios y agresores excarcelados, como medida para contener el virus, que agredieron o asesinaron a sus exparejas tras la liberación.



Además, reconocieron algunos patrones de violencia acentuados por el virus:



Aumento en las tasas de feminicidio, mientras en algunos países han disminuido las denuncias por violencia doméstica o de género; aumento de la violencia física y psicológica, aumento de violencia sexual contra niñas, violencias contra mujeres del sector de la salud, violencia contra las mujeres migrantes, restricción a los servicios de atención y acceso a salud sexual y reproductiva, violencia digital y restricciones de libertad a trabajadoras domésticas.



De la misma manera, resaltan que las restricciones de tránsito ha afectado las denuncias por violencias, a las mujeres y niñas que requieren cuidados especiales, abandono de mujeres mayores y mujeres migrantes.



Por ello, consideraron algunas medidas para prevenir y atender la violencia contra las mujeres y las niñas: implementar políticas públicas para la prevención y atención de la violencia contra las niñas y las mujeres, mejorar el acceso a la justicia, fortalecer las instituciones y llevar estadísticas e información precisa sobre los casos.



-Políticas públicas para la prevención y atención de la violencia contra las niñas y las mujeres



Aumentar la capacidad de los albergues y refugios, así como establecer casas de acogida para mujeres y niñas migrantes que no pueden movilizarse y no tienen espacios seguros, generar un mecanismo especial dentro de la Policía y Fiscalía de delitos informáticos para identificar los casos de explotación sexual y otros tipos de violencia en línea, crear mecanismos de alerta de género que identifiquen contextos de violencia y generen medidas de respuesta inmediata y focalizada, entre otros.



- Políticas públicas para el Acceso a la Justicia



Extender las medidas de protección para las mujeres durante la pandemia, utilizar las tecnologías para difundir herramientas de acceso a los sistemas jurídicos para facilitar las denuncias, flexibilizar los procedimientos de denuncia y evitar que las personas encarceladas por violencia de género obtengan libertad condicional por motivo de la pandemia, y demás.



-Políticas públicas para el fortalecimiento institucional



Incluir expertas en políticas contra las violencias de género en los gabinetes que gestionan las medidas para atener la pandemia, generar desde el gabinete de atención a la crisis una política para prevenir y atender las violencias de género e incluir a organizaciones sociales que representen a las mujeres para la toma de decisiones políticas y gubernamentales, entre otras.



- Información y Estadística



Recolectar y manejar información desagregada por sexo, educación, edad, nivel socioeconómico, y características de vulnerabilidad, entre otros para que los datos permitan mejorar la implementación y ejecución de las políticas públicas que se generen para contrarrestar la crisis ocasionada por la pandemia del COVID-19.



