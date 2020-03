Los nuevos controles del Gobierno por el coronavirus en el país

Luego de que este miércoles el presidente Iván Duque anunciara la inclusión, a partir de la madrugada de este jueves, de aislamiento preventivo para los viajeros provenientes de China, España, Francia e Italia, el Gobierno dio a conocer nuevos controles que se sumarán a esta decisión para manejar la presencia de casos de coronavirus en Colombia.



Desde este jueves, las personas que lleguen a territorio colombiano deberán presentar una declaración de ‘Control Preventivo contra el Coronavirus’, el cual se tendrá que diligenciar por medio de la página de Migración Colombia. Para acceder al formato haga clic aquí.

El documento será un requisito obligatorio y deberá ser entregado al ingreso al país. Así mismo, se procederá a hacer seguimientos aleatorios a los viajeros que se encuentren en aislamiento preventivo y quienes no estén cumpliendo con la medida podrán ser sujetos de sanciones administrativas y penales.



Así mismo, no se avalará el desembarco de ningún buque en territorio nacional hasta que no se verifique el estado de salud de todos sus ocupantes.

Por último, Migración Colombia aseguró que hasta el momento solo se le está exigiendo el uso de tapabocas a las personas que presentan síntomas como fiebre, dolor de garganta, tos, fatiga, dificultad para respirar y malestar general.



Estas medidas se suman a las que ya están siendo aplicadas por parte de Migración Colombia en todos los puntos de ingreso al país.



El Ministerio de Salud anunció este miércoles que hasta el momento nueve personas han sido confirmadas con el coronavirus, de las cuales cuatro de ellas son en Medellín, tres en Bogotá, una en Cartagena y un caso más en Buga.

