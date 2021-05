El Valle del Cauca cierra fronteras hasta el 15 de mayo

El departamento del Valle tendrá cerradas las fronteras hasta las cero horas del 15 de mayo: "Solo van a ingresar al territorio camiones que traigan abastecimiento de alimentos, combustibles y todos los elementos que tienen que ver con la salud", informó la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, al detallar así que queda totalmente restringido el ingreso al departamento.



Se trata de una de las decisiones tomadas con el presidente Iván Duque Márquez, quien en la madrugada de este lunes estuvo en Cali en un viaje relámpago.



El jefe de Estado estuvo reunido con las autoridades locales. Luego del encuentro, Jorge Iván Ospina, alcalde de la ciudad, le informó de la crítica situación vivida este domingo en la que, según está documentado en varios vídeos, civiles armados amenazaron y dispararon contra la guardia indígena y también miembros de la comunidad indígena atacaron vehículos de conjuntos de ciudadanos.



El Gobierno se comprometió para que la Fuerza Pública, "con el máximo despliegue, les garanticen a los ciudadanos su protección y eviten situaciones que puedan poner en riesgo a la ciudadanía”.

La gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán. Foto: Archivo particular

Duque dijo, asimismo, que le ha indicado a la gobernadora que haya limitación a la movilidad en los accesos al departamento. “Estamos en una situación no solamente de máxima tensión, sino que necesitamos que se controle el flujo de personas hacia el departamento, dadas las circunstancias de orden público”.



En tercer lugar, el acompañamiento y el mensaje claro del levantamiento de bloqueos, porque están atentando contra los ciudadanos.



“Por supuesto, también, señor alcalde, que, así como se hace el trabajo de acompañamiento en materia de orden público con las instrucciones impartidas, también el Ministerio del Interior tenga la presencia con las demás agencias para acompañar los temas de carácter social en la ciudad, que ayude a conjurar esta situación de grave estado de orden público”, dijo el jefe del Estado.



“Nuestro mensaje y mi presencia hoy acá es para que, como comandante supremo de las Fuerzas Militares y de Policía, estemos acompañando todas las medidas para proteger a la ciudad de Cali. Y también para que quede absolutamente claro que nuestra función es que los ciudadanos de esta ciudad y de este departamento puedan estar mañana en tranquilidad, puedan recuperar su tranquilidad. Y eso no se logrará si no hay un levantamiento de bloqueos acompañando, por supuesto, de la autoridad local, pero con el eje central de permitir nuevamente el restablecimiento de la cadena de abastecimiento”, aseguró Duque.



“Estos son mensajes que nosotros hemos transmitido, señor alcalde –usted lo sabe–, desde el primer día que comenzamos a enfrentar esta situación, a través del Puesto de Mando Unificado (PMU), todas las medidas de orden público han sido tomadas en función de la información que nos ha llegado de parte suya y también de parte del equipo de seguridad de la ciudad de Cali y del departamento del Valle”.



“Así que tenga usted la certeza de que todo este equipo, toda esta Fuerza Pública, todo este Gobierno, está para contribuir a la seguridad y a la protección de todos los habitantes de esta ciudad”, puntualizó el jefe del Estado.



