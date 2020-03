'Hotel Tequendama será adecuado para atender a pacientes con covid-19'

Sin duda alguna todos los sectores del país se han visto afectados por la pandemia del covid-19. Por ello, el Gobierno ha anunciado medidas económicas y sociales para aliviar la crisis en el país.



Este jueves, segundo día de cuarentena nacional que irá hasta el 13 de abril, el presidente Iván Duque anunció que el Hotel Tequendama será adecuado para atender a los pacientes con coronavirus.



"Vamos a disponer del emblemático e histórico Hotel Tequendama para que sea adecuado como un instrumento semi hospitalario para atender a muchos pacientes de ser necesario", aseveró el jefe de Estado.

Además, advirtió que estarán habilitando otras unidades militares, además del Hospital Militar que tendrá 173 camas, para atender a muchos ciudadanos.



Por otro lado, el mandatario aseguró que es importante aplanar la curva y cumplir las pautas de esta cuarentena.



Por su parte, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, anunció que el nuevo decreto 476 de 2020 "agiliza el trámite de registro sanitario para todos los equipos y medicamentos y protección de médicos y enfermeras para el abordaje del covid-19".



Frente a un eventual desabastecimiento de medicamentos esenciales, Ruiz señaló que usarán la "declaración de vital no disponible" para que se puedan traer, de una manera "muy rápida", los medicamentos al país.



Este decreto señala que le otorgaron facultades al Invima para que pueda:



1. Incorporar como vitales no disponibles aquellos medicamentos y reactivos de diagnóstico in vitro necesarios o relacionados con la prevención, diagnóstico y tratamiento del COVID-19.



2. Tramitar de manera prioritaria las solicitudes de registro sanitario.



3. Aceptar, homologar o convalidar las actas que concedan Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) expedidas por agencias PIC-S (Pharmaceuticallnspection Co-operation Scheme)



Hasta el momento hay 36 personas hospitalizadas y se han realizado 9300 pruebas de coronavirus. Además, hay habilitados cuatro laboratorios, pero están alistando otros 20 para realizar las pruebas moleculares. Frente a las pruebas rápidas se realizarán en servicios ambulatorios.



Adicionalmente, el ministro de Salud señaló que serán varios meses de intentar que la curva no aumente. Así mismo, el Presidente añadió que será un proceso largo de adaptación.



La vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, afirmó que el Gobierno se ha encargado de tener medidas integrales para la salud. Añadió que hay 3.000 voluntarios psicólogos y psiquiatras que se han ofrecido a dar orientación a las personas que lo soliciten.

