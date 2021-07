Duque califica de 'bestias malnacidas' a quienes abusaron de niños

El presidente Iván Duque se refirió este jueves desde La Guajira al caso sucedido en Medellín donde hay denuncias sobre 14 posibles casos de abuso sexual en un jardín infantil por parte de uno de los auxiliares que allí trabajaba.



"Me indigna, me duele, me genera rabia, rechazo, ver ese abuso a los niños de Colombia y esas bestias malnacidas que cometieron esos hechos tienen que pagar toda, toda la carga de la justicia por lo que cometieron", dijo Duque.



Duque dijo que esa es la razón por la cual en su gobierno se ha insistido tanto en la cadena perpetua para asesinos y violadores de niños.



Además recordó que ya salió adelante el acto legislativo y anunció que el próximo martes va a estar sancionando esa ley que en tal sentido acaba de ser aprobada por el Congreso.



"Y lo que esperamos los colombianos frente a ese tipo de crímenes es que los que los cometen se pudran en las cárceles de nuestro país. No hay derecho a que estas cosas ocurren", dijo el mandatario.



El jefe de Estado igualmente expresó que ante esos hechos tenemos todos que hacer una reflexiones profundas como sociedad pues son muchos los niños que son abusados al interior de sus hogares y en entornos cercanos.



