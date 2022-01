La pareja Andrés Mayorquín y Karen Váquiro han estado inmersos en un escándalo por posibles irregularidades en contratación. En diálogo con Blu Radio, Váquiro y Mayorquín respondieron a los señalamientos en su contra.



"Aquí no se ha robado un peso, todo se ha formalizado y presentado conforme a la ley. Mi actitud de haber negado mi sociedad conyugal vigente está en un proceso de investigación y en efecto lo reconozco. Si lo hice fue por no buscar que Andrés estuviera allí, para que no se dijera que yo estaba por él", aseguró Váquiro.

La esposa del exasesor de presidencia también dijo que los contratos que los contratos que se ha ganado han sido por su esfuerzo: “Soy de las mujeres que siempre busco estar adelante no quedarme estancada. Si hay oportunidades, yo toco puertas, insisto. Ese es el gran secreto de todo esto. La realidad es que hay una mujer”, expresó.



Mayorquín pidió perdón al presidente Iván Duque, a la Jefe de Gabinete, María Paula Correa, y a varios miembros de su antiguo equipo de trabajo en la presidencia.



“Quiero iniciar pidiendo perdón porque creo que por mi culpa el nombre de gente que ha hecho un trabajo por este país puedo verse afectado y quiero arrancar por ahí”, dijo el exasesor de María Paula Correa.



Además, Mayorquín señaló que su esposa ya poseía contratos antes de trabajar en presidencia: “Ella (Karen Váquiro) tenía contratos en el Fondo Económico desde febrero, mucho tiempo antes de que yo entrara a trabajar. Y no solo allá, también trabajaba en la ANP y en la Agencia de Desarrollo Rural. Por Dios santísimo, las personas tienen derecho a trabajar y en ese orden de ideas ella empezó a crecer”.



Mayorquín desató un huracán en las últimas semanas. Una investigación que inició en noviembre la Oficina de Control Interno Disciplinario del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República señala que la esposa de Mayorquín, Karen Liseth Vaquiro Cuéllar, dio un enorme salto hasta convertirse en megacontratista del Estado.



María Paula Correa, Jefe de Gabinete del presidente Iván Duque, ha explicado cómo y por qué llegó Mauricio Mayorquín a su despacho. Destacó la amplia experiencia de Mayorquín en el Congreso. Según ella, él trabajó allí desde 2014 y era conocido por varios parlamentarios, “incluso por el presidente Duque” cuando este se desempeñó como senador de la República.



Aclaró que "yo, como Jefe directa del señor Mayorquín, no conocía a la señora Karen, nunca en mi vida hablé con ella, nunca la vi” y que cuando salieron los nuevos contratos se sintió "asaltada en mi buena fe”, pues asegura no haber tenido conocimientos sobre estos.

