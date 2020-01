‘Mayoría de crímenes de ex-Farc son a manos de bandas criminales’

Con un paquete de 35 medidas especiales, el Estado colombiano está haciendo frente a los crímenes de los excombatientes de las Farc, los cuales el año pasado llegaron a su cifra más alta con 77, según Naciones Unidas.



Así lo informó el alto consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, encargado de todo el proceso de reincorporación de los exintegrantes de ese grupo.

El diálogo con EL TIEMPO, el funcionario explicó las dificultades que tienen las autoridades para proteger a unos 8.000 ex-Farc que han decidido permanecer por fuera de los Espacios de Capacitación y Reincorporación (ETCR).



Archila también reveló que varios de estos espacios –en los cuales avanzan los proyectos productivos a los que están dedicados los exmiembros de las Farc– se convertirán en veredas por lo que serán permanentes.



Según la ONU, el año pasado fue el ‘más violento’ para los excombatientes de las Farc. ¿Quién los está asesinando?



Esa respuesta le corresponde realmente es a la Fiscalía, que es la que hace las investigaciones. En los reportes que ellos han presentado muestran que más del 75 por ciento de esos homicidios son contra hombres y que suceden en zonas rurales donde hay conflictos territoriales por el narcotráfico. En la absoluta mayoría son a manos de bandas criminales organizadas. El principal grupo son las disidencias, después el Eln, el ‘clan del Golfo’, entre otros.



Según su alta consejería existen alrededor de 12.000 desmovilizados, pero solo 3.000 viven en los ETCR, ¿esto hace más complejo protegerlos?



El Gobierno y todas las entidades del Estado que tienen responsabilidad en protección de los excombatientes hemos asumido nuestra responsabilidad. Se trata de más de 8.000 excombatientes que se ubican en todas las partes del territorio, lo que implica que hay un altísimo grado de dispersión. Por eso, en las últimas directrices se incluyó también la participación de los gobernadores y, en especial, de los alcaldes para que todos nos unamos bajo las directrices del presidente Duque y hacer todo lo posible para protegerlos.



¿Qué sucede cuando hay una alerta sobre la seguridad de un excombatiente?



Cuando hay amenazas y conocemos de estas existe la Mesa Técnica de Seguridad, compuesta principalmente por excombatientes. Ahí hacemos los análisis de medidas de seguridad que se deben adoptar. Por ejemplo, hay más de 200 esquemas de seguridad que protegen a más de 300 excombatientes, algunos de los cuales, incluso, son más robustos que el mío.



¿Qué está haciendo el Gobierno para frenar estos crímenes?



Actualmente tenemos más de 35 medidas especiales con las que estamos dando respuesta a estos asesinatos, entre las cuales existe un batallón completo del Ejército compuesto por 100 hombres y mujeres soldados que protegen la seguridad en los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación.



¿Qué otras medidas se han tomado?



También tenemos un batallón completo de la Policía que protege la seguridad en los alrededores de estos ETCR y un esquema diseñado para los nuevos asentamientos de quienes están por fuera de los antiguos espacios.

¿Algún excombatiente protegido ha sido asesinado?



De las personas que están bajo seguridad no ha habido ninguna asesinada. Para las elecciones teníamos unas medidas especiales para el partido Farc. Ahí no hubo ningún secuestrado ni asesinado.



¿Quién está investigando los asesinatos de los exintregrantes de las Farc?



Cuando suceden esos asesinatos, en la Fiscalía hay una unidad especial que se dedica a hacer investigaciones de los atentados y homicidios de excombatientes. Esa unidad, que es dirigida por una fiscal absolutamente fantástica, la doctora Mancera, es 50 por ciento más efectiva que el promedio de la Fiscalía.



Ya hablando de los ETCR, los espacios en los que los excombatientes avanzan en su reincorporación, ¿cuál va a ser el futuro de esos territorios?



Como sabíamos que en agosto pasado los ETCR iban a llegar a su fin jurídicamente, empezamos un análisis de cada uno de esos espacios desde la óptica legal para que se pudieran quedar donde están. Miramos si podíamos adquirir terrenos, analizamos rutas de acceso y tuvimos en cuenta el tema de seguridad. Conseguimos un poco más de 16.000 millones de pesos y estamos iniciando el proceso de hacer la adquisición de los terrenos para que sean veredas.



¿Es decir que los antiguos ETCR serían veredas en algunos municipios del país?



Claro. Lo que pensábamos es que ya no podíamos volver a renovar algo que iba a ser temporal. El siguiente paso es más complejo porque es la tarea de que sean incorporados dentro del ordenamiento del municipio respectivo con una figura que sí permita que ahí estén los proyectos productivos y las viviendas de los excombatientes.



¿Qué han dicho las autoridades locales respectivas sobre este propósito?



Estamos trabajando con los alcaldes para que presenten a los concejos los proyectos de acuerdo que permiten que efectivamente se incorporen dentro del ordenamiento territorial. Hoy en día son cinco los que se van a trasladar, pero eso, eventualmente, podría cambiar.



En cuanto a los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet), ¿cuál es la realidad de estos?



Estos planes de desarrollo los estamos implementando en 170 municipios que son los más afectados por la violencia y la pobreza y que están agrupados en 16 Pdet. Cuando llegamos había solamente dos de esos planes y nosotros, en el primer año, terminamos los 14 restantes y terminamos el año entregando más de 600 obras en estas poblaciones por cuenta de estos Pdet.



¿Qué balance hace de la reincorporación de los excombatientes en 2019?



Creo que este fue un año en el que realmente logramos avances en la implementación de la política de paz con legalidad del presidente Iván Duque, más allá de lo que nadie hubiera imaginado. Y esto es una realidad en todos los frentes: implementación de los Pdet; en materia de reincorporación; en el campo de las víctimas; en reforma rural integral, y en el avance de la política en contra de las economías ilícitas y las drogas.



¿Y cuáles son los retos de la reincorporación para este año?



Si seguimos por la senda que el presidente Duque ha señalado, vamos a hacer cosas maravillosas para transformar las condiciones del país. Creo que avanzar en los Pdet es absolutamente necesario y transformacional para Colombia y para las siguientes generaciones. En términos del apoyo a las víctimas, tanto en la dinámica que tiene la Unidad de Víctimas como en lo que hace referencia a la renovación de la ley, vamos a tener muy buenas noticias para esos más de 8 millones de colombianos. Y si seguimos en la ruta que tenemos de la reincorporación, vamos a lograr que esos salvajes del video en el que aparecen ‘Iván Márquez’ y ‘Jesús Santrich’ no tengan –como no lo han tenido– ningún eco. Por el contrario, la absoluta mayoría de los que están hoy en día seguirán en su proceso de reincorporación.



Cuando llega a un municipio con un plan de desarrollo, ¿qué siente?



La verdad, es escalofriante. Casi todas las veces quedo profundamente conmovido. Es muy frecuente que sienta que se me cristaliza el alma en el sentido más físico. Es una cosa muy emocionante. La gente es muy agradecida. A diferencia de otras estrategias que se han intentado en el pasado, no es nadie del Gobierno diciéndoles a las comunidades qué es lo que deberían tener, sino que son las intervenciones que ellos mismos han pedido las que se ven. Desde el punto de vista humano y espiritual para mí ha sido un año terriblemente conmovedor.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA

EL TIEMPO