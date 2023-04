La salida del director del Dapre Mauricio Lizcano parece cada vez más cercana. En las próximas semanas su situación en la Presidencia podría definirse.



En diálogo con este diario, Lizcano aclaró que su relación con el presidente Gustavo Petro está bien y que incluso planea acompañarlo en el viaje que tendrá el jefe de Estado pronto a España.



(En contexto: ¿Choque en Casa de Nariño? Lo que estaría detrás de la posible salida de Lizcano)

El primer mandatario es quien tiene la última palabra sobre la permanencia de Lizcano en el Gobierno. Por ahora, los miembros del gabinete presidencial han dicho que desconocen si habrá pronto un remezón.



Y es que las versiones de su salida han salido a relucir después de que varios sectores cercanos al Presidente aseguran que en los próximos días se haría el cambio en el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre). “El Presidente le perdió la confianza” fue lo que comentaron algunos de los miembros del Pacto Histórico, que resaltan las notorias ausencias de Lizcano en las reuniones que son convocadas en Casa de Nariño.



Aunque el director del Dapre niega que esto sea así, pues insiste en que la relación está bien.



Pese a esto, miembros de la coalición de izquierda cuentan que a principio del mandato, cuando se estaba tramitando la reforma tributaria, la cabeza del Dapre era uno de los seguros acompañantes en todos los asuntos políticos. “En las reuniones iba Laura (Sarabia) y Lizcano, y ahora no. Ya no está en el círculo de confianza”.



(Lea también: El desplante de Colombia al líder opositor Juan Guaidó)



Aunque se ha hablado que la relación entre Sarabia (jefa de gabinete de Petro) y Lizcano no es la mejor - el mismo director del Dapre así lo ha señalado - Sarabia le dijo a este diario la semana pasada que “no existe una guerra entre Mauricio y yo. Somos compañeros, con diferencias como todos en un ambiente laboral. Tenemos un objetivo común y es que al Presidente le vaya bien”.



(Además: El camino que se abre Carlos Ramón González para dirigir el Dapre)

Más noticias en EL TIEMPO