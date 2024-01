'Los gobiernos hacen cositas, pero eso no ha cambiado al Pacífico': Mauricio Lizcano

En el marco del Gobierno con el Pueblo del presidente Gustavo Petro, el ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, habló con EL TIEMPO de la situación en la región en cuanto a conectividad y los planes que hay para esta.



Asimismo, hizo mención al estado de la aplicación de las plataformas 5G y de la reciente resolución sobre la posición dominante de algunos operadores telefónicos.



¿Qué viene a hacer el gobierno Petro toda una semana al Pacífico?



El gobierno lo que busca es alinear la necesidad de las comunidades, la visión de las comunidades, que son los verdaderos jefes del gobierno, como lo ha dicho el señor presidente, con el plan de gobierno y las acciones que se están haciendo con las comunidades. Estos no son visitas en las que se hace una lista de mercado para entregar ayudas que no transforman el territorio sino que es una reunión donde las comunidades dicen lo que quieren, su visión del territorio y le dan instrucciones al gobierno para que se transforme el territorio con los elementos que se necesitan para hacer una transformación. Históricamente los gobiernos hacen cositas, pero eso no ha cambiado al pacífico. Lo que quiere el presidente es transformar el territorio poniendo al gobierno a trabajar en los elementos transformadores.



El ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, realizó la apertura de la subasta de 5G Foto: MinTIC

¿Y específicamente su cartera?



Nosotros nos alineamos a la visión del señor presidente de atender lo que las comunidades quieren pero tenemos un proyecto para el pacífico que es de 2,2 billones de pesos a 10 años, que es la inversión mas grande para el Pacífico en tecnologías de la información. Vamos a conectar 178 municipios del pacífico, incluyendo el Uraba, de esos ya hemos conectado a 36. Los primeros años son técnicos y los otros ocho son de operación. Ya son más de 7.000 hogares conectados en Nariño. En Chocó planteamos conectar Quibdó, Carmen de Atrato, y otras zonas. Este año haremos ingeniería de detalle para lo que será la construcción del resto de municipios del pacífico. Además, hay que anunciar que ya estamos conectando 178 municipios Pdet, esto no es carreta sino que ya estamos en ejecución. Estamos invirtiendo 205 mil millones, que en el caso de Nariño estamos conectado todos los municipios en ubicadas en zonas comunitarias para la paz. Vamos a conectar todos los municipios Pdet este año y estamos conectando a 178 municipios.

¿Cuando hablan de conectar es que todo el municipio tiene cobertura?



Cuando hablamos de conectar es que el proyecto con internex es fibra óptica. Hacemos última milla con las pequeñas y medianas empresas o con las grandes empresas. Los municipios tendrán internet de al velocidad. De allí se conectarán los operadores y tendrán cobertura.



¿Es diferente a lo que se había plantado con Centro Poblados?



Es completamente diferente porque solo conectaba las escuelas y era a solo 12 megas de velocidad. Fue un desastre de proyecto y esto es conectividad total de alta velocidad para todo el municipio. Es totalmente diferente en visión, misión y cobertura.

Gustavo Petro, presidente de Colombia, en el Pacífico. Foto: Presidencia

Históricamente el Pacífico ha tenido problemas de conexión e incluso la gobernadora del Chocó anunció un cable a través del pacífico para conectar...



Ese es nuestro proyecto. Quibdó tiene una mala señal y esto es porque llega a través de repetidores. El internet en banda ancha llega hasta Carmen de Atrato y luego una línea muy básica a Quibdó. Vamos a construir dos líneas que llegue a Quibdó y lo que vamos a hacer es que allí se conectarán 22.500 hogares con internet de banda ancha. Ya está la plata y la ejecución. En Chocó vamos a conectar 86.000 hogares. En todo esto es con fibra óptica. Ya estamos haciendo la infraestructura, que se demora la construcción.

¿Cómo garantizar el acceso más allá de disponer la conexión en una zona tan compleja como el pacífico?



El proyecto incluye la última milla. Los operadores de internet llegan hasta el final. Se da una especie de subsidio porque no es gratis. Nosotros no contabilizamos el proyecto en general sino por hogares y solo se le paga a internexa cuando el hogar está conectado. Hogar conectado, hogar pagado. No se paga ningún anticipo antes. Ahora de esa fibra óptica se pueden conectar más hogares y los operadores. Nosotros vamos a garantizar un mínimo de hogares.



¿Cómo se terminó incluyendo al proyecto a las juntas de acción comunal, como pidió el presidente?



Las comunidades de conectividad se harán. Ellos se conectarán a lo que se llama técnicamente el backbone, que es lo que construye Internexa. Los Isp pequeños y medianos hacen la última milla para que lleguen hasta los hogares.

En resumidas cuentas, ¿su cartera viene a hacer anuncios de lo que ya han entregado?



Estamos acá para tener la voz del territorio y dar soluciones a problemas en zonas donde solo hay cinco por ciento de conectividad. En el Pacífico incluso está por debajo. Es la zona de peor conectividad en el país. Si resolvemos el problema del pacífico, vamos a mejorar los indicadores de cobertura del país.

Y la subasta del 5G, ¿cómo va a entrar a beneficiar al pacífico?



Hay que ser honestos que en zonas como el pacífico la cobertura va a seguir siendo en 4G. El 5G llegaría el otro año a las capitales, es decir Quibdó y Pasto. En el tercer año más o menos vamos llegar a ciudades de 200.000 habitantes. En los primeros tres años el pacífico no va a ser un gran beneficiado del 5G ante el proceso de escalamiento. Por ahora la cobertura, será en 4G y antenas.

El viceministro de conectividad, Gabriel Jurado y el ministro de las TIC, Mauricio Lizcano hicieron la apertura de la subasta de 5G Foto: MinTIC

Ante las críticas por el tema Claro y su posición dominante, ¿qué ha pasado?



Ya tomamos medidas. El día martes la CRC tomó medidas importantes. Se hizo una resolución que fortalece el tema de la portabilidad para que haya competencias entre operadores. Vamos a fortalecer el roaming, que implica que en zonas alejadas, todos los operadores puedan conectarse a la antena del operador que haya en esa zona. Eso permite que los usuarios se beneficien. Asimismo le estamos exigiendo a los operadores que tengan oficinas de atención en cliente. Estamos poniendo más indicadores de calidad. Los planes de empaquetamiento para que la gente permanezca y no cambien deben estar regulados.

¿Cuál debe ser el resultado de esta semana de gobierno?



Debemos cumplir la visión del presidente y del gobierno de gobernar para los que más necesitan. Este es un país que se trabajaba a través de la ley de los grandes números de realizar obras importantes en las grandes ciudades, pero eso genera inequidad y una visión muy tecnócrata. Este gobierno lo que quiere es trabajar para los que más necesitan y poner los recursos allí. El pacífico es la región con la que más se tiene una deuda histórica. A través de una visita habrá una total alineación entre el gobierno y y el pacífico.

¿De aquí al fin del gobierno Petro, qué le espera al Pacífico?



Lo que le espera a la presidencia es estar casi conectado todo. Puede que no lleguemos a todos los hogares, pero vamos a conectar la mayoría de las ciudades del pacífico y un tercio de las otras ciudades. Esperamos entregar un 50 por ciento de conectividad en hogares y un 100 por ciento en municipios.



JUAN SEBASTIÁN LOMBO

ENVIADO ESPECIAL DE EL TIEMPO Al PACÍFICO