Hay controversia por la denuncia de una mujer contra Mauricio Lizcano, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre). El caso fue publicado en su edición digital por el diario El País de Madrid.



Ella, a quien no se le conoce la identidad, expresa haber sido acosada por Lizcano. Según su testimonio, todo ocurrió en una entrevista de trabajo cuando el alto funcionario de Gobierno era senador.

Relata que, en un momento, el ambiente se puso turbio. El entonces senador se le acercó más de lo deseado y la conversación se tornó “maluca”, dice ella.



La mujer enfatiza que Lizcano, así como había pasado del saludo a los whiskies, saltó de los whiskies a frases tipo “cómo es de joven y de bonita”, que a ella la incomodaron. Luego se le acercó e intentó besarla. Agarrarla. Relata que se escabulló como pudo y llegaron a un desagradable forcejeo en el que él, más grueso que ella, tenía todo el poder. Ella se negó: “No, no, por favor”.



Estos señalamientos fueron negados por el director del Dapre en un comunicado en el que responde que esas acusaciones son falsas. En el texto escribió: "Invito a la mujer que informó de esta supuesta situación que lo haga a las autoridades judiciales, para que en un entorno seguro se reconozca mi correcto comportamiento y pueda defender mi derecho al honor".

En respuesta a la falsa acusación hecha en una columna de El País: pic.twitter.com/STjyioOmDB — Mauricio Lizcano (@MauricioLizcano) January 26, 2023

A este caso también han reaccionado -en defensa de Lizcano- varias personas que trabajaron con él. Una de ellas fue la periodista Marcela Ulloa, quien cuenta que fue la jefe de prensa de Lizcano en la Presidencia del Senado y que "jamás vio que tuviera licor en su despacho y mucho menos que hiciera insinuaciones o acosara sexualmente a las mujeres como condición para trabajar con él".



Trabajé con @MauricioLizcano como su jefe de prensa en la presidencia del Senado, lo acompañé de manera permanente, jamás ví que tuviera licor en su despacho y mucho menos que hiciera insinuaciones o acosara sexualmente a las mujeres como condición para trabajar con él. Es falso — Marcela Ulloa (@Marcelaulloa7) January 26, 2023

La politóloga Natalia Albañil, quien trabajó con Lizcano en la época donde era senador y hoy sigue a su lado, expuso: "Nunca he visto o sentido algún tipo de acoso, insinuación o actuación inapropiada de su parte".

Creo ser la única mujer de la época del Senado que hoy trabaja con @MauricioLizcano. Nunca he visto o sentido algún tipo de acoso, insinuación o actuación inapropiada de su parte. (Abro ). — Natalia Albañil 🕊️ (@Nat_Albanil) January 26, 2023

Declaró, además: "quienes conocen mi trayectoria profesional y pasión por los temas que menciono saben que obtenido mis trabajos en el Estado por mi conocimiento y experiencia. Mauricio Lizcano me ha abierto oportunidades que me han permitido aportar al fortalecimiento institucional de Colombia".



Otra de las trabajadoras que lo respaldó fue Lina Zuluaga. Ella dijo que trabajó con el director del Dapre en un periódico estudiantil con cientos de estudiantes y enfatizó: "En 22 años siempre lo he visto tratar con decencia a mujeres y hombres. Nunca licor en su lugar de trabajo. Es trotador".

Trabajé con @MauricioLizcano en periódico estudiantil con cientos de estudiantes, fue vp @aieseccolombia cuando @susanamuhamad era la presidente estudiantil. En 22 años siempre lo he visto tratar con decencia a mujeres y hombres. Nunca licor en su lugar de trabajo. Es trotador. — Lina Zuluaga (@LinaporlaEdU) January 26, 2023

A estos mensajes de respaldo también se unió el presidente Gustavo Petro, que retuiteó el testimonio de Marcela Ulloa, en el que ella respalda el buen comportamiento de Lizcano como superior.



Sin embargo, la controversia también muestra otra cara. Líderes políticos como Angela María Robledo, dirigente de izquierda y la fórmula vicepresidencial que acompañó a Petro en la campaña del 2018, exige una declaración del Gobierno ante esta situación.

Qué tal @MauricioLizcano : acusado de clientelismo en @ICBFColombia Caldas; de presunto despojo de tierras por parte de su familia y ahora acusado por acoso laboral cuando era Senador según @elpais_america

Qué dice de todo esto el Presidente @petrogustavo ??? — Ángela María Robledo (@angelamrobledo) January 26, 2023

"Qué tal Mauricio Lizcano acusado de clientelismo en el ICBF de Caldas; de presunto despojo de tierras por parte de su familia y ahora acusado por acoso laboral cuando era Senador según El País. Qué dice de todo esto el Presidente Gustavo Petro", se preguntó.



En las redes sociales también han recordado otros casos similares que han salpicado a miembros de la izquierda como la reciente polémica de Víctor de Currea-Lugo, quien no aceptó el cargo de embajador de Emiratos Árabes, el cual le fue designado por el presidente Gustavo Petro.



Su decisión se dio después de la controversia que se desató por los señalamientos que tiene de supuesto acoso sexual.



Otro de los antecedentes es el escándalo -en contra de la Policía- que protagonizó el senador Alex Flórez en un hotel de Cartagena cuando intentó ingresar a una mujer a su lugar de estadía. Ella aseguró que estaba en calidad de "acompañante" con el congresista.



Frente a estos antecedentes, líderes políticos como la representante Jennifer Pedraza se han mostrado decepcionados con el silencio del Gobierno ante estos casos de acoso.



“Es muy decepcionante, para serles franca, porque yo voté por este Gobierno en la segunda vuelta y uno de mis criterios para no votar por Rodolfo ni votar en blanco fueron sus planteamientos y sus propuestas en los temas de género y mujer. Para mi es muy decepcionante este nombramiento”, expresó Pedraza por el caso específico de Víctor De Currea-Lugo.



Mayra Tenorio

