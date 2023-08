El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, se refirió a la solicitud de renuncias que hizo el presidente Gustavo Petro a algunos ministerios porque no se está realizando una buena ejecución presupuestal.



En entrevista con Blu radio, Velasco explicó que el presidente Petro está pidiendo agilizar la ejecución concreta en los ministerios. "En épocas de mi colegio le llamábamos matrícula condicional y directores y responsables de la ejecución pásenme la renuncia y vamos a revisar qué grado de compromiso tienen ustedes; y el Presidente pidió que eso lo hicieran todos los ministros", explicó Velasco.

"El presidente, justamente, está reclamándole a los responsables de los sectores que no solo los ministerios, sino sus sectores en general mejoren la ejecución. Necesitamos que esa plata que está en fiducias, que está en los bancos, esté más bien en el circuito económico haciendo inversión, obras que tienen que desarrollar los ministerios", explicó Velasco.



El titular de la cartera de Gobieno señaló que la ejecución presupuestal crece en el segundo semestre del año, como ocurre tradicionalmente. "Lo que hacen los ministerios es comprometer el primer semestre y a ejecutar en el segundo semestre", afirmó Velasco.



La actual administración, que acaba de cumplir el primero de sus cuatro años, ha sido cuestionada debido a que, comparada con otros gobiernos, estaría atrasado este rubro, que en 8 meses de 2023 alcanza el 43,5 por ciento.



El pasado lunes se realizó un nuevo consejo de ministros en la Casa de Nariño, en el cual hubo un “jalón de orejas” del primer mandatario a su gabinete por la falta de ejecución en algunas carteras. El mismo "regaño" lo hizo a finales de julio.

El presidente Petro estuvo en el puente de Boyacá. Asistieron su familia, la cúpula militar y sus ministros. Foto: Mauricio Dueñas. EFE

Este medio estableció que varios presentes en el concejo de ministros señalaron que hubo un ultimátum del primer mandatario: el que no mejore la ejecución en un mes, se tiene que ir del gabinete.



La advertencia habría sido para ministros y viceministros. “Todas las direcciones de los ministerios quedan con matrícula condicional y si no mejoran ejecución no podrán continuar en el gobierno, lo mismo los viceministros”, reveló uno de los presentes en el consejo de ministros.

Sin engaños congresista @AForeroM. Lo que usted ha escrito aquí no es cierto.

La ejecución presupuestal es levemente superior al promedio de los últimos cinco años.



Lo que me interesa hoy es que sea muy superior para que jalone el crecimiento económico. Le entrego el cuadro que… https://t.co/UI0qbbNp1Q pic.twitter.com/iVasbXqR6s — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 16, 2023

El ministro del Interior afirmó que la baja ejecución presupuestal en los ministerios no es un "tema de vagancia, sino de efectividad". Sin embargo, admitió que "no se trata de sacar excusas, este gobierno debe hacer un mayor esfuerzo, comprometer un mayor esfuerzo en ejecutar, y eso es lo que está pidiendo el Presidente".

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS