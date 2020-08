‘Estaremos entregando resultados rápidamente’: Duque

“No están solos, aquí estamos como Gobierno, para rechazar la violencia y les hemos dicho con el equipo de las autoridades que estaremos entregando resultados rápidamente para esclarecer estos hechos y que se haga justicia”.

Ese fue el mensaje que envió este sábado el presidente Iván Duque, tras un consejo de seguridad realizado en el barrio Llano Verde, donde el pasado 12 de agosto fueron asesinados cinco jóvenes.



Muy temprano Duque llegó a Cali para una reunión con las autoridades locales y los familiares de los niños que fueron asesinados.



El mensaje principal que les dio Duque a las familias de las víctimas fue que los crímenes no quedarán en la impunidad y que el propio general Óscar Atehortúa, director de la Policía Nacional, está al frente de esa investigación sobre la que espera que haya resultados pronto.

​

El mandatario explicó que detrás de estos actos está la criminalidad organizada y grupos armados ilegales “producto de la expansión del narcotráfico”.



“Pronto estaremos entregando resultados en materia investigativa. En Arauca, Cauca y Nariño hay grupos pertenecientes a disidencias y mafias, que quieren intimidar a Colombia y no dejaremos de enfrentarlos”, afirmó Duque.

No obstante, el jefe de Estado indicó que en lo que va corrido de este año ha habido “una reducción del 11 por ciento en el homicidio, pero cuando se presentan estos hechos, nos duele”.



“Hoy, todos lloramos al lado de las familias que han perdido a sus seres queridos y reiteramos el mensaje de que como sociedad tenemos que estar más unidos que nunca para entender cuáles son los enemigos de la sociedad colombiana”, dijo Duque, quien en la tarde visitó a los familiares de las víctimas de la masacre de Samaniego (Nariño).



En este departamento, el jefe de Estado insistió en que “primero hablemos del nombre preciso: homicidios colectivos. Y aquí no es que estamos eludiendo el problema, porque el problema no es que haya vuelto, es que no se ha ido”.



De acuerdo con el mandatario, desde 1998 hasta hoy, en Colombia se han presentado 1.361 escenas de homicidios colectivos. “En nuestro Gobierno se han presentado 37 homicidios colectivos, que equivalen al 2 por ciento de los casos”. Por su parte, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, anunció desde Arauca la creación de la ‘Unidad Especial de Identificación, Ubicación y Judicialización de perpetradores de homicidios colectivos’.



