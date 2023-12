'No toleraré cuestionamientos sobre mi trabajo': Martha Lucía Zamora tras su renuncia

Sobre las 7:00 de la mañana de este lunes 4 de diciembre, el presidente Gustavo Petro recibió la carta de renuncia de Martha Lucía Zamora a su cargo como directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje).



La decisión de la exfuncionaria se da tras las supuestas diferencias que sostuvo con el canciller Álvaro Leyva en el proceso que se adelanta por las irregularidades en la licitación para la expedición de pasaportes.



La discusión entre Leyva y Zamora

Según información entregada por Zamora hace algunos días, el canciller Leyva estaba "supremamente descompuesto" cuando le habló a la exdirectora sobre el proceso que adelantan de la demanda interpuesta por Thomas Greg & Sons.



"Notifíqueme en la tumba, cuando salga el resultado de ese pleito ya voy a estar muerto (...). Voy a hablar con Petro, usted no lo cuida. Yo soy el único que cuida al Presidente": estas habrían sido las palabras de Leyva a Zamora, según una denuncia expuesta por Daniel Coronell en La W.

Fue entonces cuando se comenzó a decir que desde el Gobierno le habían pedido la carta de renuncia a la alta funcionaria. Información que fue confirmada por ella misma en su cuenta de X este viernes.



Dentro de la publicación, Zamora aseguró que "la renuncia me la pidieron el viernes 1 de diciembre a la 1:06 p.m. y me la reiteraron a las 5:00 p.m.".



Así mismo, comentó que desde ese viernes había dicho que la carta la presentaría este lunes a las 7 de la mañana, tal como ocurrió. "Una decisión de esta naturaleza merecía ser consultada con mi hija y mi familia", concluyó la exfuncionaria.

Jamás me habían pedido la renuncia como están manifestando algunos medios de comunicación. La renuncia me la pidieron el viernes 1 de diciembre a la 1:06 p.m. y me la reiteraron a las 5:00 p.m.



No toleraré ningún cuestionamiento sobre mi trabajo. — Martha Lucía Zamora Ávila (@maluzamora60) December 4, 2023

Zamora también aseguró este lunes en La W que el mensaje de la renuncia venía desde el presidente: "me dijeron que estaba transmitiendo un mensaje del presidente y que de inmediato presentara mi renuncia. Fue una persona de alto rango y le creo. No necesito que me tengan que declarar insubsistente o quedarme hasta último minuto. La vida me ha enseñado que cuando uno no debe estar en un sitio y, porque su nominador así lo quiere, ni siquiera lo cuestiona".



Las discrepancias entre Leyva y Zamora se habrían dado luego de que la multinacional que lucha por la licitación ofertada para la impresión de pasaportes pidiera una reparación económica al conocer la decisión de la cancillería de declarar desierta la licitación.



A dicho episodio, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado entró para buscar una solución que evite la demanda multimillonaria por parte de Thomas Greg & Sons.



Tal como lo informó la Unidad Investigativa de EL TIEMPO, el jueves 30 de noviembre se adelantó una audiencia entre los implicados. La Cancillería acogió la solicitud de la Andje de buscar una conciliación.



JUAN PABLO CONTRERAS RÍOS

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

