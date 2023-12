Martha Lucía Zamora renuncia a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

La directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), Martha Lucía Zamora, renunció luego de un incidente con el canciller Álvaro Leyva. Así lo reveló en diálogo con Daniel Coronell en W Radio.

Zamora se refirió al episodio con el canciller, al tiempo que denunció supuestas reuniones en París e irregularidades en la nueva licitación de pasaportes.

(En contexto: 'Reprochable': Martha Lucía Zamora tras discusión que habría tenido con el canciller).

El canciller Leyva habría reprochado fuertemente a Zamora por discrepancias en cómo enfrentar una demanda de la compañía Thomas Greg & Sons por la licitación fallida de pasaportes.

Facebook Twitter Linkedin

Canciller Álvaro Leyva. Foto: AFP

La multinacional exige una reparación económica luego de que la Cancillería declarara desierta la licitación para la impresión de los pasaportes de los colombianos, pues la empresa había obtenido el mayor puntaje.

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado entró al proceso para buscar una solución que evite la demanda multimillonaria por parte de Thomas Greg & Sons. Como lo informó la Unidad Investigativa de EL TIEMPO, el jueves 30 de noviembre se adelantó una audiencia entre los implicados. La Cancillería acogió la solicitud de la Andje de buscar una conciliación.

No necesito que me tengan que declarar insubsistente o quedarme hasta último minuto FACEBOOK

TWITTER

(Amplíe acá: La evidencia de que Cancillería busca arreglo con Thomas Greg; ¿qué dice Presidencia?).

Tal escenario habría molestado al canciller. "Notifíqueme en la tumba, cuando salga el resultado de ese pleito ya voy a estar muerto (...). Voy a hablar con Petro, usted no lo cuida. Yo soy el único que cuida al Presidente", le habría dicho a Zamora, según Coronell.

Zamora confirmó el episodio. "Fue un momento tan duro para mí. Me interpela, ni siquiera el saludo. (...) Estaba supremamente descompuesto", sentenció en la emisora radial.

La directora de la Andje aseguró que reflexionó sobre la situación durante todo el fin de semana. Incluso, recibió una llamada de un funcionario.

"Me dijeron que estaba transmitiendo un mensaje del presidente y que de inmediato presentara mi renuncia. Fue una persona de alto rango y le creo. No necesito que me tengan que declarar insubsistente o quedarme hasta último minuto. La vida me ha enseñado que cuando uno no debe estar en un sitio y, porque su nominador así lo quiere, ni siquiera lo cuestiona", añadió.

Facebook Twitter Linkedin

Martha Lucía Zamora, directora Agecia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Foto: Andje

(Más: Presidente Petro habla tras renuncia de Martha Zamora a la Agencia Jurídica del Estado).

Este lunes 4 de diciembre remitió la carta de renuncia al presidente Gustavo Petro.

"Eso no fue gratuito lo que sucedió, ni los gritos, ni mi presencia en el comité de conciliación que se llevó a cabo en la Cancillería", relató.

Martha Lucía Zamora rechaza palabras del presidente Gustavo Petro

El presidente Gustavo Petro se había referido al episodio entre Zamora y Leyva: "No hubo gritos del canciller ni permito que una institución pública se utilice para defender intereses privados".

No hubo gritos del canciller ni permito que una institución pública se utilice para defender intereses privados. https://t.co/Ioh5UjJJ1U — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 1, 2023

Al respecto, la hasta hoy directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado negó que las decisiones de la entidad correspondan a intereses particulares.

"Son trabajos realizados con expertos, de manera colectiva. Claro que es muy doloroso porque yo ni siquiera conozco a alguien que tenga que ver con ese proceso. (...) En mi criterio, el presidente no conoce esta situación. Espero poder tener una conversación con él y mostrarle que en este caso hay cosas muy extrañas", precisó.

Facebook Twitter Linkedin

Canciller Álvaro Leyva y el presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia

(También: Pasaportes: así se cayó oferta de arreglo de Thomas Greg para no demandar a Cancillería).

Martha Lucía Zamora denuncia 'presiones' en licitación de pasaportes

La abogada denunció que hay supuestas "presiones" y reuniones para la nueva licitación de pasaportes. "Este fin de semana recibí un mensaje en el cual me ponen de manifiesto una situación que se está presentando: son reuniones que se están llevando a cabo en un hotel en París".

Facebook Twitter Linkedin

Pasaporte en Colombia. Foto: Sergio Acero Yate. EL TIEMPO / iStock

Quedé sorprendida cuando recibí esa información FACEBOOK

TWITTER

Zamora podrá en conocimiento esa información en la Fiscalía para que sea verificada. "Son hechos muy graves, en donde corren ríos de millones de pesos debajo de todo esto", dijo en W Radio.

Según la información que recibió, el exfiscal Juan Carlos Losada y Jorge Leyva, hijo del canciller, supuestamente habrían estado en esos encuentros.

"No puedo hablar del contenido en la reunión. Pero si se investiga y coincide la información que me dio la persona que me escribió, es una fuente importante para saber si en esta licitación también hay temas que deben ser conocidos por las autoridades judiciales", relató.

"Quedé sorprendida cuando recibí esa información. No me puedo quedar con esta información, como no me puedo quedar sin renunciar", concluyó.

También puede ver:

- El bloque del PND que se podría caer tras pedido de la Procuraduría a la Corte.

- Exmilitar expulsado en Facatativá: aparece con escalofriante audio y amenaza a vecinos.

- ¿Qué ha pasado con Ómar Ambuila desde su extradición a Estados Unidos por lavado?

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS