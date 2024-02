'Celebro esa decisión': Martha Lucia Zamora tras entrega de licitación de pasaportes

Durante la mañana de este lunes 26 de febrero se conoció la decisión tomada por el Secretario General de la Cancillería para adjudicar el contrato de la expedición de pasaportes a la empresa Thomas Greg & Sons.



En medio de lo que fue catalogado como una "traición" por el presidente Petro, el secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores, José Antonio Salazar, fue 'en contravía' de la decisión del canciller Álvaro Leyva, quien había declarado desierto el proceso de licitación.

En dicho proceso, Salazar actuó bajo las responsabilidades entregadas por el canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, quien está remplazando a Leyva en su periodo de suspensión ordenado por la Procuraduría.



Martha Lucia Zamora, exdirectora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, quien salió del Gobierno tras líos con Leyva en relación con el tema de los pasaportes, habló con Blu Radio y celebró la decisión tomada por el secretario general.



"Desde esta mañana escuché la noticia, al principio de verdad no creía. Me parecía un poco extraña, pero realmente recuerdo que estaba pendiente de resolver una revocatoria. Esto fue lo que quedó pendiente después de la decisión del canciller de decretar desierta la licitación, por eso no me extraña, celebro esa decisión del secretario general y me parece que tiene todos los fundamentos jurídicos para haber llegado a esa conclusión", comentó la exfuncionaria.



Así mismo, dijo que la decisión tomada por Salazar está dentro de sus competencias otorgadas por el canciller encargado Murillo en el ejercicio de sus funciones.

La licitación para el suministro de pasaportes vale 599.000 millones de pesos. Foto: Archivo EL TIEMPO

La exfuncionaria también afirmó que el canciller Murillo no tiene injerencias en las decisiones tomadas por Salazar, puesto que la ordenación de gastos terminó a cargo de la Secretaría General de la Cancillería.



"Lo que pasa es que aquí la ordenación del gasto hace que la persona tenga el dominio y la decisión están a su cargo, que era la diferencia entre el proceso lícito como venía en donde quien asumió ese tipo de decisiones y esa competencia fue directamente el canciller. Por eso los procesos son directamente contra él", concluyó Zamora.

La supuesta pelea entre Leyva y Zamora

La exdirectora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado salió de su cargo luego de una supuesta pelea con el canciller Leyva por la demanda interpuesta por Thomas Greg & Sons en el tema de los pasaportes.



Según versiones conocidas en ese momento, ambos funcionarios se encontraron en el Palacio de Nariño y tocaron el tema de la demanda de la firma británica.



No obstante, Zamora explicó en Caracol Radio que la situación fue "bochornosa", ya que, dice, Álvaro Leyva llegó a increparla. Conforme contó, estaba en compañía de Juan Carlos Losada, director de asuntos jurídicos internacionales de la Cancillería y funcionario señalado de asistir a la reunión en París.



"Él me decía: 'Yo tengo que hablar con usted, usted por qué está diciendo que yo estoy cometiendo ilegalidades', entonces yo le dije 'las cosas no son así', pero él seguía manoteando y hablándome fuerte", comentó Zamora en su momento.

Martha Lucía Zamora y Álvaro Leyva. Foto: Archivo EL TIEMPO

También, dijo, le manifestó a Leyva su interés en "proteger los recursos del Estado", pero que este le contestó que "a mí no me importan los recursos del Estado. A mí no me importa que condenen al Estado, ¿o es que usted va a ir a notificarme en la tumba?".



Zamora aseguró que el canciller Leyva tuvo actitudes “displicentes” y que manoteó en varias ocasiones, reiterándole que "él protegía al presidente Petro".



JUAN PABLO CONTRERAS RÍOS

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

