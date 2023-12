Martha Lucía Zamora arremete contra Leyva y revela detalles de pelea en Casa de Nariño

Durante el mismo día en el que el presidente Gustavo Petro firmó la resolución con la cual acepta la renuncia de Martha Lucía Zamora al cargo de directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, se siguen conociendo detalles sobre la supuesta pelea entre la exfuncionaria y el canciller Álvaro Leyva por la demanda interpuesta por Thomas Greg & Sons en el tema de los pasaportes.



Dicha empresa tomó acciones legales, en contra de la Cancillería, luego de que se declarara desierta la licitación que entregaba el contrato para la expedición de pasaportes y visas en Colombia.

En dicho proceso, Thomas Greg & Sons era el único oferente que cumplía con todos los requerimientos estipulados en el pliego de condiciones para la adjudicación del contrato, según determinaron los expertos.



Sin embargo, el Gobierno frenó su entrega argumentando que era una licitación con un solo oferente.



Fue entonces cuando la multinacional de origen británico denunció al Estado y se abrió la posibilidad para entrar a conciliar entre ambas partes, bajo una demanda de cerca de 117.000 millones de pesos.



Martha Lucía Zamora llegó a la audiencia acompañada de su abogado. Foto: Cortesía Revista Semana

Pasaron los días en dicho proceso, pero una acalorada discusión entre Leyva y Zamora habría sido el detonante para que a la ahora exfuncionaria le pidieran su carta de renuncia a la dirección de la Agencia de Defensa Jurídica.



Según versiones conocidas en ese momento, ambos funcionarios se encontraron en el Palacio de Nariño y tocaron el tema de la demanda de la firma británica.



No obstante, Zamora explicó en Caracol Radio que la situación fue "bochornosa", ya que, dice, Álvaro Leyva llegó a increparla. Conforme contó, estaba en compañía de Juan Carlos Losada, director de asuntos jurídicos internacionales de la Cancillería y funcionario señalado de asistir a la reunión en París.



Martha Lucía Zamora en diligencia en Procuraduría. Foto: Procuraduría

"Él me decía: 'Yo tengo que hablar con usted, usted por qué está diciendo que yo estoy cometiendo ilegalidades', entonces yo le dije 'las cosas no son así', pero él seguía manoteando y hablándome fuerte", comentó Zamora.



También, dijo, le manifestó al canciller su interés en "proteger los recursos del Estado", pero que este le contestó que "a mí no me importan los recursos del Estado. A mi no me importa que condenen al Estado, ¿o es que usted va a ir a notificarme en la tumba?".



Zamora aseguró que el canciller Leyva tuvo actitudes “displicentes” y que manoteó en varias ocasiones, reiterándole que "él protegía al presidente Petro".



Finalmente, la exfuncionaria comentó que pidió a la Procuraduría las grabaciones de dicha discusión, que debió quedar registrada en las cámaras que están instaladas en el circuito de seguridad del Palacio de Nariño.



Sobre aquel incidente, el presidente Petro manifestó el primero de diciembre: "No hubo gritos del canciller ni permito que una institución pública se utilice para defender intereses privados".



JUAN PABLO CONTRERAS

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

