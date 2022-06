“Copia exacta de lo que hicieron en Colombia en mayo 2021. Los ataques a misiones médicas costaron la vida a dos criaturas”, dijo la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, equiparando la crisis social que acontece en Ecuador, con el paro nacional que aconteció en Colombia.



La vicepresidenta de la República realizó un paralelismo con los hechos vandálicos y de afectaciones en diferentes sectores sociales como la salud y aseveró que se trata de una "copia exacta" de lo ocurrido durante el paro nacional que se vivió en varias ciudades del país durante el 2021, en contra del proyecto de reforma tributaria.



Desde hace cerca de dos semanas, la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) ha convocado manifestaciones en Ecuador, que han resultado en episodios violentos y afectaciones a comerciantes y ciudadanos que se ven rodeados por las alteraciones al orden público. La exigencia es que el presidente Guillermo Lasso ofrezca medidas urgentes para subsanar los elevados costos de productos.



Esta situación ha causado problemas en la generación de petróleo y, según el Ministerio de Energía y Minas de Ecuador, el país ha dejado de recibir cerca de 120 millones de dólares. Además, algunos ciudadanos y grupos organizados han causado alteraciones con protestas en las vías de acceso en ciudades como la Cuenca, Molleturo.



Es así que el presidente de Ecuador denunció que un convoy humanitario que se dirigía hacia Cuenca, fue atacado con explosivos afectando a los funcionarios que transportaban suministros para el Hospital Vicente Corral Moscoso, un centro de salud que funciona en el sur del país.



Lasso aseguró que no se puede poner en peligro la vida de los ciudadanos y fue enfático en pedir que cesen los ataque y alteraciones al orden público. Su llamado estuvo dirigido para que haya paz y se acaben las manifestaciones que con el pasar de los días han escalado a episodios violentos.



“No se puede jugar con la vida de los ecuatorianos. La falta de oxígeno para hospitales en Cuenca es crítica. En Molleturo, el convoy humanitario que iba a Cuenca fue atacado con explosivos. ¡Vándalos! No pueden poner en riesgo la vida de los ciudadanos. Hago un llamado a la paz”, dijo Lasso a través de su cuenta de Twitter.

