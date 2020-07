Polémica por eliminar figura de Vicepresidencia vuelve a tomar vuelo

No son tiempos buenos para la figura de la Vicepresidencia. La actual, Marta Lucía Ramírez, ha estado en el ojo del huracán por varias polémicas, unas originadas por ella misma; y otras de la que ni siquiera es responsable, pero sí protagonista. En esta coyuntura, por si fuera poco, se han escuchado varias voces pidiendo la eliminación de su cargo.



La última de ellas la hizo el expresidente Ernesto Samper Pizano quien aseguró: “Vuelvo a compartir la iniciativa de la eliminación de la Vicepresidencia y no personalizo en los argumentos”.



En su mensaje ironizó: “Es costoso mantener una persona cuya única función es levantarse para averiguar cómo está de salud el presidente, a quien solo puede reemplazar en caso de muerte”.

Vuelvo a compartir la iniciativa de la eliminación de la Vicepresidencia y no personalizo en los argumentos. Es costoso mantener una persona cuya única función es levantarse para averiguar cómo está de salud el presidente, a quien solo puede reemplazar en caso de muerte. — Ernesto Samper P. (@ernestosamperp) July 26, 2020

Su mensaje se produce en momentos en que Ramírez ha sido tendencia en las redes sociales. Un hecho por el que, desde su oficina aclaran, no es responsable. Se trata de la iniciativa para que en el futuro las mujeres presten el servicio militar obligatorio.



La controversia se dio luego de que ella sostuviera una reunión con la cúpula del ministerio de Defensa en la que pidió blindar más puertas de acceso a las mujeres en carreras militares.



Su propuesta fue sacada de contexto y llegó a las redes sociales que la convirtieron en blanco de ataques, por lo que después tuvo que aclarar en qué consistían sus propuestas.

El único desarrollo oficial de la propuesta de la Vicepresidente @mluciaramirez al @mindefensa y FFMM, sobre política de género, es la reunión sostenida ayer, cuyo resultado es declaración anexa.

La vicepresidente jamás ha propuesto servicio militar obligatorio para las mujeres. pic.twitter.com/TcgnsYo5Ym — Vicepresidencia Colombia (@ViceColombia) July 26, 2020

Hace unos días, ella también había hecho un vídeo en el marco de la instalación de las sesiones ordinarias de esta legislatura, en el que captó al Presidente en un referencia despectiva hacia la senadora de oposición Aída Avella. Igual, la imagen de la vicepresidenta salió afectada.



Aunque Ramírez eliminó el vídeo, algunos usuarios alcanzaron a guardarlo y los siguieron compartiendo.



.@IvanDuque, Aída Avella es una mujer honorable y decente, mucho más que usted. Le exijo respeto para ella y para la Oposición, discúlpese por decirle "vieja esta". pic.twitter.com/ooydIiKDX8 — Ángela María Robledo (@angelamrobledo) July 20, 2020

En estos días, otras personalidades se han preguntado sobre la utilidad de su cargo.



El general Óscar Naranjo, exvicepresidente de Colombia, dijo que él es partidario de eliminar la figura de la Vicepresidencia porque, a su juicio, “esta no fue un invento de la Constitución de 1991”.



“La vicepresidencia, como está concebida hoy en día, se ha desnaturalizado (...) son funciones marginales donde no hay línea de estructura burocrática (...) Termina siendo un comodín frustrado en su aspiración de hacer más por el país”, dijo el general Naranjo.



La polémica incluso llegó al Congreso de la República. El representante por el Meta, Alejandro Vega, del Partido Liberal, impulsa un proyecto de acto legislativo para eliminar la figura vicepresidencial y volver a la del designado.



Se trata de una controversia que va y vuelve. Lo que en la práctica significa que el país no hay un absoluto consenso sobre su existencia.



