Marta Lucía Ramírez se solidarizó con Alejandra Azcárate.

Tras la sanción de seis leyes a favor de la equidad de género que se realizó este jueves, la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez hizo una reflexión y exigió respeto hacia las mujeres que han sido víctimas de ataques desde las redes sociales.

A través de redes sociales, la funcionaria calificó de “inaceptable” que se utilicen tendencias "mezquinas" para mancillar el honor y la dignidad de mujeres como Alejandra Azcárate y la jefe de gabinete, María Paula Correa y les envió mensajes de apoyo.



(Puede leer: Licencia de paternidad: así queda tras la ley sancionada este jueves)



“Es inaceptable que, queriendo criticar a cualquier mujer, utilicen tendencias mezquinas y ruines que mancillan el honor y la dignidad. Me solidarizo con @mariapcorrea y cualquier otra mujer víctima de ataques en redes, como Alejandra Azcárate, y como a mí misma”, trinó Ramírez.



Hay que señalar que en el pasado, Ramírez ha sido tendencia en redes sociales por frases que ha dicho, o situaciones familiares.



“Tenemos que hacer que en este país todos los días se tome más conciencia sobre el respeto que merece la mujer y porque sabemos que acá hay muchas violencias, está la violencia física, la violencia sexual que tenemos que combatir todos los días en Colombia, está el acoso“, dijo.



(Además: Nuevas medidas para ingresar a estadios, tras disturbios en El Campín)



A través de sus redes sociales también señaló: “María Paula Correa merece todo el respeto al igual que todas las mujeres colombianas. ¡Critiquen con argumentos y no con bajeza! Colombia es más y merece más”.



Precisamente hace unos días un tuitero tuvo que rectificar unos mensajes y una tendencia difamatoria que circuló hace meses sobre la jefe de gabinete, María Paula Correa.



“De manera atenta y sincera me permito manifestar que el HT #LaMozaDeDuque usado desde esta cuenta en noviembre de 2019, no corresponde a la verdad y estoy arrepentido por haber hecho uso de dicho HT”, escribió el usuario en Twitter



Quien agregó: "Es por ello que me retracto del señalamiento hecho y rectifico que lo contenido en el trino no me consta. Lamento que por mis suposiciones haya agredido la honra de la señora María Paula Correa Fernández y en general a quienes hayan resultado agredidos en su buen nombre con esta situación”.



(Le sugerimos: Padres podrán elegir el orden de los apellidos de sus hijos)



POLÍTICA

Síganos en @PoliticaET