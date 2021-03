'Vice' responde a polémica propuesta de que Policía lleve a borrachos

La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez respondió este jueves a la polémica que surgió luego de anunciar las nuevas medidas de protocolos de seguridad para bares y otros establecimientos nocturnos.



En sus declaraciones del martes señaló que cuando una persona tenga un consumo de alcohol excesivo le pedirán el acompañamiento de la Policía para que "pueda llevar a la persona hasta su casa", y agregó que también se le pedirá a la persona que brinde algún número para llamar a un familiar.



Frente a la controversia la funcionaria emitió un comunicado en el que sentencia jamás ha "afirmado ni sugerido que la Policía Nacional deba servir de conductor elegido".



"Anunciamos cinco medidas específicas, con las que iniciaremos acciones para que los bares del país avancen –todos- hacia un compromiso claro con la protección de la vida. Si bien prima una responsabilidad individual, los establecimientos deben ejercer sus propios controles, cuando se perciba intoxicación o exceso de alicoramiento de parte del consumidor", señala en su comunicación.



En este sentido agregó: "Jamás he afirmado ni sugerido que la Policía Nacional deba servir de conductor elegido, como erróneamente se ha querido informar a la opinión pública".



Ramírez señaló que "así como tenemos normas legales para evitar que las personas que han consumido alcohol conduzcan en estado de embriaguez, debemos, como sociedad, evitar que los restaurantes, bares y gastrobares suministren alcohol ilimitadamente a una persona que presente señales evidentes de embriaguez y de intoxicación y evitar que quede en esa condición de indefensión, poniendo en riesgo su integridad".



Asimismo, explicó que el protocolo planteado procura ejecutar campañas pedagógicas, advirtiendo sobre el consumo responsable de alcohol, y la capacitación a meseros y personal de servicio para que haya una actuación oportuna de protección.



"En situaciones como la ocurrida, el mesero que atiende debería informar al administrador y solicitar a la persona y sus acompañantes el teléfono de algún familiar para informar su estado, o proceder a enviarlo en un servicio de transporte especializado a su hogar. En el caso de las mujeres, he solicitado que se llame a la línea 155 de atención y prevención de violencia contra las mujeres, y la Policía actuará según sus protocolos internos", advierte.



La alta funcionaria señaló que ella se refería a que la Policía es parte integral, desde su competencia, de la red de protección que estamos fortaleciendo, con el denominado Traslado de Protección, que con seguridad, aparece reglamentado a nivel institucional.



"El Código de Policía (artículo 155) establece: “Cuando la vida e integridad de una persona o de terceros esté en riesgo o peligro, el personal uniformado de la Policía Nacional, podrá trasladarla para su protección o la de terceros, en los siguientes casos”, por ejemplo, “cuando deambule en estado de indefensión o de grave alteración del estado de conciencia por aspectos de orden mental, o bajo efectos del consumo de bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas o tóxicas, cuando el traslado sea el único medio disponible para evitar el riesgo a la vida o integridad de la persona o los terceros”.



Y en este sentido puntualiza: "Reitero que nunca he dicho ni insinuado que los policías deban ser conductores elegidos porque, ni esa es su función, ni hay suficientes policías disponibles para encargarse del exceso de tragos de los ciudadanos".



POLÍTICA

