La vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez rechazó los señalamientos que Susana Muhamad, ministra de Medio Ambiente del gobierno entrante, hizo sobre el Canal del Dique, en los cuales aseguró que Ramírez tendría intereses personales.

La megaobra promete una revolución en temas ambientales para beneficiar a 1,5 millones de ciudadanos de ocho municipios del Atlántico, diez de Bolívar y uno de Sucre.



“Solucionar los problemas generados por las obras de ampliación en la hidrovía artificial que conecta el río Magdalena para la restauración del canal del Dique y el control de inundaciones”, ha reiterado la administración de Iván Duque.

Susana Muhamad, ministra de Medio Ambiente designada por el presidente electo Gustavo Petro. Foto: Archivo particular

Eso sí, de acuerdo con los cronogramas, Duque planea adjudicar el millonario contrato este 4 de agosto, a escasos días de que su periodo finalice.



Susana Muhamad, la ministra de Medio Ambiente designada por el presidente electo Gustavo Petro, cuestionó fuertemente la firma del contrato; considera que se está actuando rápido sin tener en cuenta las licencias ambientales requeridas.



“Se han inventado un instrumento que no existe en la norma para justificar y acelerar su trámite, cosa que este gobierno la pueda adjudicar y además, de forma muy interesante, no en cabeza de los ministros sino en cabeza de la vicepresidenta. Vamos a ver qué dejan en este contrato”, indicó Muhamad en la cumbre del Pacto Histórico en Santa Marta.“Hay un claro interés de la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, por sacar esto adelante. Ella ha sido la abanderada del proyecto”, acusó.

‘Nunca en mi vida he tenido un interés particular en ese proyecto’

La vicepresidenta Ramírez emitió un comunicado ante los señalamientos negando intereses propios y destacando el beneficio del Canal del Dique.



De acuerdo con ella, el proyecto mejorará la “calidad de vida de los pobladores al disminuir el riesgo que enfrentan 1.5 millones de personas, quienes en el año 2010 sufrieron enormemente por las inundaciones, perdieron sus hogares, cosechas, actividad económica, y en muchos casos, miembros de su núcleo familiar”.



“Nunca en mi vida he tenido un interés particular en ese proyecto, ni soy dueña de tierras o propiedades beneficiarias de dicha obra, como tampoco mi esposo ni mi familia”, añadió.

Se espera que el proyecto quede adjudicado antes de finalizar el periodo del presidente Iván Duque. Foto: Cortesía Cormagdalena

Enfatizó en que la megaobra ya la había planteado el gobierno de Juan Manuel Santos; solo que el presidente Duque la reactivó para poder brindarles una solución ambiental a las zonas del Caribe.



“No tomo decisiones sobre infraestructura ni tengo facultad en la toma de decisiones de contratación, las cuales le competen total y exclusivamente a la cartera de Transporte, el Invías y la Ani”, expresó.



Según su pronunciamiento, no ha tenido injerencia alguna en el tema, pues desde que asumió la Cancillería no tiene facultades para supervisar los proyectos de infraestructura: “Si el Presidente Iván Duque y la Ministra de Transporte, en uso de las facultades que les confieren la Constitución y la ley, optan por aplazar o adjudicar el proyecto, será una decisión de ellos y de la cual no haré parte”.

Además, reiteró, ha sido “víctima de un inclemente matoneo mediático” por afirmaciones “ligeras, sin fundamento, de manera sistemática y con un claro interés político”. Ello ha buscado, dijo, “destruir mi honra y reputación”.

