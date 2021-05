Cinco claves del nombramiento de Marta Lucía Ramírez como canciller

Marta Lucía Ramírez Blanco (Bogotá, 1954), vicepresidenta de Colombia, es una de las figuras políticas con una de las mejores hojas de vida del equipo del Gobierno Nacional. Es la primera mujer en ocupar el actual cargo, exministra de Comercio Exterior, exministra de Defensa, senadora y ahora Canciller.

Hasta hace unas horas era también una de las cartas fuertes para las elecciones presidenciales de 2022. Sin embargo, los últimos acontecimientos políticos y de protesta social parecen haberle cambiado, por ahora, sus planes y llega al Palacio de San Carlos en reemplazo de Claudia Blum. Estas son las cinco claves de su nombramiento.

1. ¿Se fortalece el Gobierno llevándola a la Cancillería?

Sí. Por la crisis que atraviesa el país, hasta ahora el Gobierno Nacional tiene la batalla perdida en el escenario internacional. Si bien el presidente Duque ha insistido en que al exterior van muchas fake news de la realidad nacional, no puede ocultarse que un llamado de atención, casi en simultánea, por la violación de los derechos humanos en el país de parte de la Unión Europea, Naciones Unidas, el Departamento de Estado de Estados Unidos, 50 congresistas demócratas y organizaciones como Human Rights Watch no es un asunto marginal, sino extremadamente delicado.



(Puede leer: La controversia por la nueva jefe de prensa de Petro)



Aunque circulan muchos videos falsos de lo que aquí está sucediendo, dos días continuos denunciando la brutalidad de la policía en las ediciones impresas de The New York Times, para citar un ejemplo, son incontestables.



Los acontecimientos que se viven en el país desde el 28 de abril, día en el que se realizó la primera jornada del paro nacional, desbordaron a Claudia Blum al punto de que se dijo que esa fue una de las causas de su salida. El estilo vehemente, frontal y enérgico de Ramírez son, al menos en teoría, insumos para darle más audiencia en estos espacios internacionales en el propósito de tratar de cambiar la narrativa actual. No es la primera vez que en el país se da un movimiento de estos. En el gobierno anterior, Santos fortaleció la Mesa de Negociación en La Habana con una figura del peso del general Óscar Naranjo, por entonces su vicepresidente.

2. ¿En el ámbito interno podría hacer algo Ramírez?

Sí. La vicepresidenta se propuso poner en marcha en varias regiones del país el Pacto por la Equidad de las Mujeres del Plan Nacional de Desarrollo. Ha impulsado, en esta línea, las secretarías de la Mujer en buena parte de los departamentos; concertó, además, con los gremios y empresarios del sector agropecuario un Pacto por la Mujer Rural, que conecta a las mujeres a las cadenas de comercialización y las apoya en capacitación.



Estas son reivindicaciones de los marchantes, quienes reclaman más políticas públicas de apoyo a las mujeres, una población que junto con los jóvenes forman parte de las más golpeadas por la crisis económica generada por la pandemia. Por la sensibilidad que ella tiene hacia estos temas podría ayudar. Aunque es de esperar que los críticos pongan de nuevo sobre el tapete los escándalos que han afectado a miembros de su familia.

3. ¿Se debilita la opción de la derecha con la ausencia de Marta Lucía Ramírez?

Ramírez tendría plazo hasta el 29 de mayo de 2021, fecha de la primera vuelta presidencial, para abandonar el cargo sin inhabilitarse FACEBOOK

TWITTER

(Además: Se cayó reforma de la salud en el Congreso)



Sí. Todas las encuestas muestran que hasta ahora los candidatos Gustavo Petro (izquierda) y Sergio Fajardo (centroizquierda) pasarían a la segunda vuelta en caso de que las elecciones fueran hoy. La derecha, por ahora, no tiene un candidato de peso que les compita. Una figura hasta hoy, día de su nombramiento, era ella, pero al abandonar la carrera, en el horizonte no figura todavía un aspirante con el currículo que ella tiene.

4. ¿Puede la Vicepresidenta aspirar a la presidencia?

Por ahora no. Al aceptar la Cancillería debe posponer este proyecto porque el calendario electoral ya empezó a correr y los funcionarios públicos que quieran presentar su nombre a un cargo de elección popular deben hacerlo con un año de anterioridad. Según las cuentas, Ramírez tendría plazo hasta el 29 de mayo de 2021, fecha de la primera vuelta presidencial, para abandonar el cargo sin inhabilitarse. Esto significa que debería hacerlo antes de diez días exactos. Deberá esperar, si quiere, hasta el 2026.

5. ¿Puede la Vicepresidenta ser Canciller?

Sí. La Constitución Política dice que las funciones específicas del Vicepresidente de la República de Colombia se otorgan por decreto presidencial y son asignadas por el Presidente de turno. En la actualidad, el Presidente de la República, en uso de sus facultades establecidas en el artículo 202 de la Constitución Política de Colombia, le había asignado a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez misiones y encargos especiales enmarcados en grandes bloques temáticos, bajo los ejes de legalidad, emprendimiento y equidad. En letra menuda esto era Equidad de la mujer, Transparencia y Regiones.



En el gobierno anterior, por ejemplo, el presidente Santos encargó a su vicepresidente, Germán Vargas Lleras, de los temas de infraestructura y vivienda. Y años atrás, Álvaro Uribe Vélez responsabilizó a Francisco Santos de los asuntos de derechos humanos.



(No se quede sin leer: Lo que debe saber sobre el programa de vivienda para jóvenes)



POLÍTICA

Síganos en @PoliticaET