La molestia de la vice por divulgación de fotos de remodelación

Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta y canciller de Colombia, expresó su molestia por la filtración de unas imágenes de la remodelación de la sede del Palacio de San Carlos que ella ordenó.

“Lo hice con todo el cuidado” y el “buen manejo de los recursos públicos”, dijo a W Radio la ministra, en la mañana de este viernes, quien intentó despejar así cualquier manto de duda sobre esta decisión.



El ruido se generó por la divulgación de unas imágenes relacionadas con varias telas de la artista Olga de Amaral en la sede de la Cancillería. Sin el contexto, pareciera que los tejidos no hubieran sido bien tratados. "¡Por Dios!", exclamó la ministra. "¡Cómo si yo no supiera quien es ella!".



Ramírez explicó que naturalmente tenía todo el conocimiento de su valor artístico y que, por eso, ella había ordenado darle el mejor trató posible. "Lo que hicimos fue abrir unas ventanas que algún momento alguien tomó la mala decisión de cerrar", explicó.



Ramírez, sin embargo, declaró su incomodidad por el hecho de que una persona del Ministerio hubiera tomado fotos y videos y las filtrara. "Eso no se hace", dijo.



