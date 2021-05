Marta Lucía Ramírez es la nueva canciller

La vicepresidente Marta Lucía Ramírez fue designada este miércoles por el presidente Iván Duque como la nueva canciller colombiana.



Ella seguirá siendo la vicepresidenta del país, en la medida que no tiene ningún impedimento para ostentar los dos cargos.​

El nombramiento de Ramírez en el cargo significa que ya no va a aspirar a la Presidencia en el 2022, algo en lo que ella estaba pensando.



Duque destacó que se trata de una mujer con una gran trayectoria en la política y en el sector privado, pues se ha desempeñado como ministra de Comercio Exterior, ministra de la Defensa, senadora y como vicepresidente de la República.



Al momento de nombrarla en reemplazo de claudia Blum, quien renunció al cargo, el presidente Duque le fijó algunas tareas claves.



"En primer lugar para poder estar fortaleciendo las relaciones bilaterales que tenemos en todo el mundo, pero adicionalmente también para ejercer la representación de nuestro país en los espacios multilaterales donde nosotros queremos reafirmar no solamente el talante democrático de nuestro país, sino también la convicción de ser un país siempre respetuoso de los derechos humanos y siempre volcado a la defensa irrestricta de los valores democráticos", le dijo Duque.



Esto último, en otras palabras, enfrentar las críticas internacionales al país por el manejo de las protestas.





Igualmente le pidió que asuma el reto de "sacar adelante toda la política migratoria de nuestro país, de fortalecer los lazos en materia de seguridad y defensa pero también a abrir nuevas fronteras para nuestro país que estén articulándose también con otras carteras"".



En este punto se refirió particularmente a nuestra representación en la OCDE, nuestra representación en la Alianza del Pacífico, en la Comunidad Andina de Naciones, en la OTAN, en la OEA y en la ONU.



"Tengo todas las garantías como colombiano de que la Cancillería estará en excelentes manos con la doctora Marta Lucía Ramírez", destacó el jefe de Estado.



"Ella además ha venido trabajando temas que serán también desplegados en la diplomacia de nuestro país, los temas relacionados con la protección de los océanos, los de una diplomacia que defienda los derechos de la mujer y que además muestre el espíritu que tiene nuestro Plan nacional de Desarrollo de abrir oportunidades para la mujer y para la juventud", agregó.



Y finalmente le dijo que debería también avanzar en una diplomacia que nos permita a abrir nuevas fronteras de inversión en nuestro país y nuevas fronteras también para las exportaciones.



La nueva canciller

"Sabemos que este es un momento particularmente importante para Colombia en su agenda internacional, es una agenda que al final del día también tiene que servir para desarrollar todo lo que en esta política interna, nuestro plan nacional de desarrollo conectarnos mucho más con el mundo tanto a nivel multilateral como a nivel bilateral", dijo la nueva Canciller al momento del anuncio.



"Colombia es un país que tiene un gran potencial, no sólo para atraer inversión sino también para tener un desarrollo económico mucho más profundo en donde generemos más empleos para los jóvenes, para las mujeres", dijo.



Sobre su llegada a la Cancillería siendo la vicepresidenta, ella recordó que ya en una oportunidad el entonces vicepresidente Gustavo Bell, ocupó la cartera de Defensa. Es decir, que no hay ningún impedimento.



"Me corresponde a mí mantener en ese cargo de la Vicepresidencia, pero asumiendo ahora esta política exterior que el presidente de la República lidera, y para la cual vamos a trabajar en permanente articulación con todas las entidades del Gobierno Nacional pero también con el sector privado", dijo.



"Necesitamos que el mundo entero vea esa Colombia de libertades, la Colombia de valores democráticos, la Colombia comprometida con los principios y sobre todo, repito, con la dignidad de cada colombiano", agregó.



Dijo que la política de migración que el presidente ha diseñado, así como sobre otros programas se va a trabajar para lograr que tengan cada vez más el apoyo de la comunidad internacional.



