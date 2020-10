Lo que se sabe de la salud de la Vicepresidenta

Marta Lucía Ramírez (Bogotá​, 4 de julio de 1954​), vicepresidenta de la República, quien resultó positiva para covid-19, se encuentra de buen ánimo, al frente de su cargo aunque, eso sí, guardando rigurosos protocolos de bioseguridad con los miembros de su familia. Incluso, contó ella misma, “hasta estoy aislada de mi esposo”.



(Contexto: Vicepresidenta Marta Lucía Ramírez tiene coronavirus)

El estado de ánimo de la vicepresidenta es tan positivo que incluso continuó al frente de sus responsabilidades. El trabajo, relató ella, lo está haciendo ahora todo de manera virtual.



La vicepresidenta reveló que por elemental precaución con las personas de las regiones a las que asiste la llevaron a una rutina que ella misma fijó: cada vez que va de viaje ella se hace la prueba del coronavirus antes de abordar el avión.



Fue así como en vísperas del viaje a Manizales, en donde tenía previsto ir este viernes para estar presente en la Cumbre de Gobernadores, se la hizo con el resultado conocido.



El positivo la obligó al aislamiento, pero es factible que donde no se la hubiera practicado no lo detectado porque su estado de ánimo y de salud es muy bueno.



En charla con Blu Radio agregó que se siente bien, no tiene síntomas, excepto un “leve” dolor de cabeza que tuvo hace dos días.



Sobre la posibilidad de tratar de identificar quién fue la persona que la contagio, dijo que era muy difícil porque ella tiene una agenda muy apretada aunque fue enfática en que ha cumplido con todos los protocolos para tratar de evitar el contagio.



De hecho, relató una anécdota: Tiene una alarma instalada que le indica cada hora que hay que debe bañarse las manos, rutina que practica con rigor.



La vicepresidenta tenía previsto asistir a la Cumbre de Gobernadores en la ciudad de Manizales, "por lo cual el día de ayer se realizó la prueba de rigor para covid-19, cuyo resultado fue positivo".



La propia vicepresidenta escribió en sus redes sociales que esta situación "es una prueba que, sin lugar a dudas, debemos afrontar con humildad y sabiduría, siguiendo las recomendaciones médicas para continuar honrando la promesa de valor que le hice a los colombianos".



El despacho de Ramírez informó que, de acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Salud, se comenzaron a aplicar los protocolos establecidos para hacer un cerco epidemiológico.



"La vicepresidenta reitera su llamado a que todos los colombianos sigamos cumpliendo las medidas de bioseguridad y podamos continuar con una reactivación segura", agregó la información.



En los últimos días, la vicepresidenta ha participado en actos de Gobierno junto al mandatario Iván Duque, entre ellos un viaje el domingo pasado a Mitú, capital del departamento de Vaupés, donde se reunió con comunidades indígenas y entregó más de 50 toneladas de ayuda humanitaria.



Por esta razón, el presidente Iván Duque debió realizarse una nueva prueba. La quinta que se ha hecho obligado por las circunstancias de su labor ya que personas con las que él ha estado reunido o escenarios por dónde ha pasado, se han detectado casos.



El, sin embargo, sigue bien de salud. Todas la pruebas en su caso han sido negativas.



