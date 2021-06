'Cualquier caso donde se determine violación a DD.HH. tendrá sanción'

En medio de la crisis social que atraviesa el país, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez se reunió con los 17 embajadores de la Unión Europea (UE) en el país, y hablaron sobre la preocupación de los diplomáticos por la presunta violación de derechos humanos en medio de las manifestaciones.



(Puede leer: ‘Intervención de congresistas del CD en EE. UU. sí hizo daño’)

Ante ello, la también canciller señaló que en la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se hará la próxima semana, “lo importante es mostrar en esa visita que cada una de las entidades desde el primer día viene haciendo un seguimiento a los distintos casos. Más de 2.300 personas heridas, la mitad de ellos miembros de la fuerza pública”.



Y agregó que "cualquier caso donde las autoridades y la justicia determinen que haya habido alguna violación individual de los de los DD. HH. tendrá las sanciones correspondientes".



“Sobre la ley no podemos hacer transacciones, tenemos que acatar todos, el cumplimiento de la ley para que Colombia tenga el progreso que merece y que puede tener”, resaltó.



La Vicepresidenta aseguró que le duelen las muertes en medio del paro, así como "la situación de los jóvenes que no han tenido lamentablemente un futuro claro, en la medida que no encuentran empleo”.



(Además: Lo que debe saber del 'aislamiento selectivo' hasta el 1 de septiembre)



De otro lado, Ramírez habló sobre los bloqueos, que están generando pérdidas económicas en algunas regiones.



"Esta afectación a las empresas hace daño al pueblo colombiano, no solamente las pérdidas económicas hay que tenerlas en cuenta, son los empleos que perderemos en nuestro país por cuenta de este daño que ha hecho el bloqueo para muchas empresas, daños irreversibles en muchos casos”, dijo.

Finalmente, se refirió a la implementación del acuerdo de paz, asunto que ha sido respaldado por la Unión Europea.



"La UE sabe mejor que nadie todos los avances que ha tenido la implementación del Acuerdo con las Farc acá en Colombia, ese compromiso del presidente Iván Duque , de lograr esa paz con legalidad”, afirmó la funcionaria.



(No se quede sin leer: ¿Cómo están las cuentas en Cámara para moción de censura a Mindefensa?)



POLÍTICA

Síganos en @PoliticaET